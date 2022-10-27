Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем

"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о перспективах торгово-экономического партнёрства России со странами-членами ШОС, а также о главной ошибке стран Евросоюза и об устойчивости финансового сектора России: