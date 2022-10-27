Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем - 27.10.2022 Украина.ру
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Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем
Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем - 27.10.2022 Украина.ру
Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем
Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем чрезвычайно охладели, на это указывает тот факт, что лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября американской газетой Politico
2022-10-27T08:58
2022-10-27T08:59
новости
эммануэль макрон
олаф шольц
германия
франция
пресс-конференция
politico
греция
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Ранее в тот же день Шольц прибыл с визитом в Париж. Пресс-конференция глав государств по итогам встречи была отменена якобы по причине нехватки времени канцлера ФРГ, который направился с визитом в Грецию. Помощники Макрона и Шольца заявили газете, что встреча прошла хорошо, и визит был "полностью успешным". Однако газета выражает сомнения в правдивости столь оптимистичных утверждений.Днём ранее Politico предположила, что, если пресс-конференция не будет проведена, то это будет воспринято как "оскорблением" Шольца Макроном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эммануэль макрон, олаф шольц, германия, франция, пресс-конференция, politico, греция
Новости, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Германия, Франция, пресс-конференция, Politico, Греция

Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем

08:58 27.10.2022 (обновлено: 08:59 27.10.2022)
 
© AP / John ThysОлаф Шольц Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP / John Thys
Читать в
Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем чрезвычайно охладели, на это указывает тот факт, что лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября американской газетой Politico
Ранее в тот же день Шольц прибыл с визитом в Париж. Пресс-конференция глав государств по итогам встречи была отменена якобы по причине нехватки времени канцлера ФРГ, который направился с визитом в Грецию.
Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже: Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе
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Помощники Макрона и Шольца заявили газете, что встреча прошла хорошо, и визит был "полностью успешным". Однако газета выражает сомнения в правдивости столь оптимистичных утверждений.

Отказ в проведении пресс-конференции приехавшему лидеру — это политическая тактика, которая обычно применяется для выражения [ему] неудовольствия … Ссора из-за медиа-шоу — это лишь последний эпизод углубляющегося конфликта между двумя крупнейшими державами ЕС

Politico
Американская газета
Днём ранее Politico предположила, что, если пресс-конференция не будет проведена, то это будет воспринято как "оскорблением" Шольца Макроном.
 
НовостиЭммануэль МакронОлаф ШольцГерманияФранцияпресс-конференцияPoliticoГреция
 
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