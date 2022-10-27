Politico сообщила о "ледяных" отношениях между Макроном и Шольцем
08:58 27.10.2022 (обновлено: 08:59 27.10.2022)
© AP / John ThysОлаф Шольц Эмманюэль Макрон
© AP / John Thys
Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем чрезвычайно охладели, на это указывает тот факт, что лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября американской газетой Politico
Ранее в тот же день Шольц прибыл с визитом в Париж. Пресс-конференция глав государств по итогам встречи была отменена якобы по причине нехватки времени канцлера ФРГ, который направился с визитом в Грецию.
19 сентября, 13:01"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. ВидеоЭксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о перспективах торгово-экономического партнёрства России со странами-членами ШОС, а также о главной ошибке стран Евросоюза и об устойчивости финансового сектора России:
Помощники Макрона и Шольца заявили газете, что встреча прошла хорошо, и визит был "полностью успешным". Однако газета выражает сомнения в правдивости столь оптимистичных утверждений.
Отказ в проведении пресс-конференции приехавшему лидеру — это политическая тактика, которая обычно применяется для выражения [ему] неудовольствия … Ссора из-за медиа-шоу — это лишь последний эпизод углубляющегося конфликта между двумя крупнейшими державами ЕС
Днём ранее Politico предположила, что, если пресс-конференция не будет проведена, то это будет воспринято как "оскорблением" Шольца Макроном.