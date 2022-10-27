https://ukraina.ru/20221027/1040170385.html

Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру

Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру - 27.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру

Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. Для чего им это нужно, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-27T04:35

2022-10-27T04:35

2022-10-27T04:35

новости

богдан безпалько

арабский мир

украина

конфликт

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Он добавил, что в ОАЭ и Саудовской Аравии прекрасно понимают, что при желании Вашингтон может обвинить их в нарушении демократии, убийстве журналиста Хашогги, а то и вовсе предъявят ультиматум, требуя покончить с собой. И все это лишь для того, чтобы просто сохранить в США относительный уровень благополучия, к которому привыкли американские элиты.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, арабский мир, украина, конфликт