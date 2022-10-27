Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040170385.html
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру - 27.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. Для чего им это нужно, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-27T04:35
2022-10-27T04:35
новости
богдан безпалько
арабский мир
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101299/55/1012995586_0:196:2982:1873_1920x0_80_0_0_6894a68bce6aa50176b8e20c72be841d.jpg
Он добавил, что в ОАЭ и Саудовской Аравии прекрасно понимают, что при желании Вашингтон может обвинить их в нарушении демократии, убийстве журналиста Хашогги, а то и вовсе предъявят ультиматум, требуя покончить с собой. И все это лишь для того, чтобы просто сохранить в США относительный уровень благополучия, к которому привыкли американские элиты.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101299/55/1012995586_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_cac3ba771580b0f35502b6ee744fe072.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, богдан безпалько, арабский мир, украина, конфликт
Новости, Богдан Безпалько, Арабский мир, Украина, конфликт

Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру

04:35 27.10.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПирамиды Гизы
Пирамиды Гизы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. Для чего им это нужно, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
"Когда существует один полюс, ты не можешь никак ему сопротивляться, а во-вторых, они не хотят, чтобы тоже в какой-то момент они оказались перед угрозой пожирания. Когда, скажем, сильный хочет что-то сожрать ради своего просто благополучия, он не будет смотреть на то, бывший это союзник или нет", - пояснил эксперт.
Он добавил, что в ОАЭ и Саудовской Аравии прекрасно понимают, что при желании Вашингтон может обвинить их в нарушении демократии, убийстве журналиста Хашогги, а то и вовсе предъявят ультиматум, требуя покончить с собой. И все это лишь для того, чтобы просто сохранить в США относительный уровень благополучия, к которому привыкли американские элиты.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
НовостиБогдан БезпалькоАрабский мирУкраинаконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:16Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
06:15Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
06:05"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
06:00Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
05:58Геннадий Онищенко: кто он
05:57Главное на 27 октября: в России и в мире
05:55"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
05:45Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
05:30Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
05:15Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
05:10Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
05:00Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
04:45"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
04:35Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
04:30Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
04:20Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
04:15Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
04:04Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
04:00Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Лента новостейМолния