https://ukraina.ru/20221027/1040170385.html
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру - 27.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. Для чего им это нужно, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-27T04:35
2022-10-27T04:35
2022-10-27T04:35
новости
богдан безпалько
арабский мир
украина
конфликт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101299/55/1012995586_0:196:2982:1873_1920x0_80_0_0_6894a68bce6aa50176b8e20c72be841d.jpg
Он добавил, что в ОАЭ и Саудовской Аравии прекрасно понимают, что при желании Вашингтон может обвинить их в нарушении демократии, убийстве журналиста Хашогги, а то и вовсе предъявят ультиматум, требуя покончить с собой. И все это лишь для того, чтобы просто сохранить в США относительный уровень благополучия, к которому привыкли американские элиты.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, арабский мир, украина, конфликт
Новости, Богдан Безпалько, Арабский мир, Украина, конфликт
Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. Для чего им это нужно, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько