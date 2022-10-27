https://ukraina.ru/20221027/1040146261.html
Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом - 27.10.2022 Украина.ру
Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
Какие должны быть условия, чтобы заключить мирное соглашение по украинским вопросам? В интервью изданию Украина.ру на этот вопрос ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-27T05:00
2022-10-27T05:00
2022-10-27T05:00
новости
владимир путин
предложение
эксперт
украина
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Он пояснил, что Украине нужно смириться с утратой территорий и тем, что у России новые субъекты. И вот тогда между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс.Собеседник издания добавил, что до определенного момента были возможны более мягкие сценарии, но теперь, когда в четырех регионах прошли референдумы, Киеву придется смириться с произошедшим.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, предложение, эксперт, украина
Новости, Владимир Путин, предложение, эксперт, Украина
Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
Какие должны быть условия, чтобы заключить мирное соглашение по украинским вопросам? В интервью изданию Украина.ру на этот вопрос ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Это стандартные условия, которые в феврале этого года были озвучены российским президентом Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины. Есть такая пословица: второе предложение Владимира Путина лучше первого, но хуже третьего", - сказал эксперт.
Он пояснил, что Украине нужно смириться с утратой территорий и тем, что у России новые субъекты. И вот тогда между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс.
Собеседник издания добавил, что до определенного момента были возможны более мягкие сценарии, но теперь, когда в четырех регионах прошли референдумы, Киеву придется смириться с произошедшим.
Полностью прочитать интервью можно здесь: