https://ukraina.ru/20221027/1040146261.html

Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом

Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом - 27.10.2022 Украина.ру

Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом

Какие должны быть условия, чтобы заключить мирное соглашение по украинским вопросам? В интервью изданию Украина.ру на этот вопрос ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов

2022-10-27T05:00

2022-10-27T05:00

2022-10-27T05:00

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Он пояснил, что Украине нужно смириться с утратой территорий и тем, что у России новые субъекты. И вот тогда между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс.Собеседник издания добавил, что до определенного момента были возможны более мягкие сценарии, но теперь, когда в четырех регионах прошли референдумы, Киеву придется смириться с произошедшим.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, предложение, эксперт, украина