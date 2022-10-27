Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом - 27.10.2022 Украина.ру
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Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом - 27.10.2022 Украина.ру
Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
Какие должны быть условия, чтобы заключить мирное соглашение по украинским вопросам? В интервью изданию Украина.ру на этот вопрос ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-27T05:00
2022-10-27T05:00
новости
владимир путин
предложение
эксперт
украина
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Он пояснил, что Украине нужно смириться с утратой территорий и тем, что у России новые субъекты. И вот тогда между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс.Собеседник издания добавил, что до определенного момента были возможны более мягкие сценарии, но теперь, когда в четырех регионах прошли референдумы, Киеву придется смириться с произошедшим.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, предложение, эксперт, украина
Новости, Владимир Путин, предложение, эксперт, Украина

Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом

05:00 27.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
© POOL
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Какие должны быть условия, чтобы заключить мирное соглашение по украинским вопросам? В интервью изданию Украина.ру на этот вопрос ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Это стандартные условия, которые в феврале этого года были озвучены российским президентом Владимиром Путиным: демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины. Есть такая пословица: второе предложение Владимира Путина лучше первого, но хуже третьего", - сказал эксперт.
Он пояснил, что Украине нужно смириться с утратой территорий и тем, что у России новые субъекты. И вот тогда между Москвой и Киевом может быть достигнут компромисс.
Собеседник издания добавил, что до определенного момента были возможны более мягкие сценарии, но теперь, когда в четырех регионах прошли референдумы, Киеву придется смириться с произошедшим.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Шатилов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:14
Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче — Александр Шатилов
 
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