Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину - 26.10.2022 Украина.ру
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Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину
Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину
Военные доктрины время от времени нужно обновлять, для этого работает специально ведомство, на Казахстан никто не нападает, сказал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
2022-10-26T04:00
2022-10-26T04:00
новости
казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября утвердил обновленную Военную доктрину страны, обеспечивающую безопасность и оборону в современных условиях.По его мнению, если что-то и создает проблемы для республики, так это скорее внутренние, а не внешние проблемы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, казахстан
Новости, Казахстан

Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину

04:00 26.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Военные доктрины время от времени нужно обновлять, для этого работает специально ведомство, на Казахстан никто не нападает, сказал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября утвердил обновленную Военную доктрину страны, обеспечивающую безопасность и оборону в современных условиях.
Каждая страна имеет подобные доктрины. Нужно время от времени обновлять военные документы. Для этого работает специальное ведомство. Пока что, слава Богу, на Казахстан никто не нападает.
Владимир Жарихин интервью
Владимир Жарихин
заместитель руководителя Института стран СНГ
По его мнению, если что-то и создает проблемы для республики, так это скорее внутренние, а не внешние проблемы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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