https://ukraina.ru/20221026/1040107040.html
Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину
Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину
Военные доктрины время от времени нужно обновлять, для этого работает специально ведомство, на Казахстан никто не нападает, сказал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
2022-10-26T04:00
2022-10-26T04:00
2022-10-26T04:00
новости
казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября утвердил обновленную Военную доктрину страны, обеспечивающую безопасность и оборону в современных условиях.По его мнению, если что-то и создает проблемы для республики, так это скорее внутренние, а не внешние проблемы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040092753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан
Эксперт Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину
Военные доктрины время от времени нужно обновлять, для этого работает специально ведомство, на Казахстан никто не нападает, сказал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру