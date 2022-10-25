https://ukraina.ru/20221025/1040135962.html

Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания

Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания - 25.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания

Основанная на мировом доминировании доллара экономика США неизбежно приходит к кризису, из которого она выходит за счёт ограбления других стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-25T19:15

2022-10-25T19:15

2022-10-25T19:15

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В частности, разрушение социалистического лагеря и распад СССР был для этой системы "волшебным подарком", обеспечившим экономическое процветание США в 90-е годы, заявил он.Он добавил, что в настоящее время США ищут выход из кризиса за счёт ослабления ЕС, от экономической конкуренции которого они собираются избавиться. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экономика, богдан безпалько, доллар, ссср