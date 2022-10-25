Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания - 25.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания
Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания - 25.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания
Основанная на мировом доминировании доллара экономика США неизбежно приходит к кризису, из которого она выходит за счёт ограбления других стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-25T19:15
2022-10-25T19:15
новости
экономика
богдан безпалько
доллар
ссср
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В частности, разрушение социалистического лагеря и распад СССР был для этой системы "волшебным подарком", обеспечившим экономическое процветание США в 90-е годы, заявил он.Он добавил, что в настоящее время США ищут выход из кризиса за счёт ослабления ЕС, от экономической конкуренции которого они собираются избавиться. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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452
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Новости
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Украина.ру
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новости, экономика, богдан безпалько, доллар, ссср
Новости, экономика, Богдан Безпалько, доллар, СССР

Эксперт объяснил, за счёт чего 90-е в США были годами экономического процветания

19:15 25.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкГорбачев и Ельцин
Горбачев и Ельцин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Основанная на мировом доминировании доллара экономика США неизбежно приходит к кризису, из которого она выходит за счёт ограбления других стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
В частности, разрушение социалистического лагеря и распад СССР был для этой системы "волшебным подарком", обеспечившим экономическое процветание США в 90-е годы, заявил он.

Всё здесь скупалось за копейки, сюда сбросили все инфляционные, так скажем, излишки долларовые. Все ресурсы потекли на Запад, до копейки. Сами капиталы, в конце концов, туда потекли

Он добавил, что в настоящее время США ищут выход из кризиса за счёт ослабления ЕС, от экономической конкуренции которого они собираются избавиться.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиэкономикаБогдан БезпалькодолларСССР
 
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