https://ukraina.ru/20221025/1040134964.html

Верный признак слабости ВСУ, все ждут мира, хотя и не верят: что в мире говорили об Украине 25 октября

Верный признак слабости ВСУ, все ждут мира, хотя и не верят: что в мире говорили об Украине 25 октября - 25.10.2022 Украина.ру

Верный признак слабости ВСУ, все ждут мира, хотя и не верят: что в мире говорили об Украине 25 октября

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T18:31

2022-10-25T18:31

2022-10-25T18:39

эксклюзив

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_0:0:4070:2290_1920x0_80_0_0_1b7e2c2e89c7eb22e7bd68d89cf88875.jpg.webp

Украинская армия самостоятельно ни на что не способнаБывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на заявление Дэвида Петреуса, занимавшего должности директора ЦРУ командующего силами США и НАТО в Афганистане, о возможном вмешательстве западной коалиции во главе с Соединёнными Штатами в затянувшийся конфликт между РФ и Украиной. По его мнению, этот тезис служит подтверждением критического состояния украинской армии.«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит всё, что осталось от украинских сил. <...> Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулемётами. <...> Единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — сказал Макгрегор.Американский полковник подчёркивает, что власти США не задумываются о цене, которую заплатят государства — члены НАТО за вступление в прямое военное противостояние с Россией.«Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединённых Штатов на прискорбно низком уровне. Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления альянса в конфликт, отодвигаются на второй план», — заявил Макгрегор.В связи с этим бывший советник главы Пентагона, нынешней администрации Белого дома нужно стать посредником в установлении мира на Украине, а не в эскалации ситуации.В оружии снова отказаноНа следующий день после того, как министр обороны Израиля Бени Ганц во второй раз за неделю объявил об отказе участвовать в вооружении Украины, аналогичное заявление сделал президент Швейцарии Иньяцио Кассис, причём где — на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, проходящей в Берлине.«Швейцария остаётся надёжным партнёром. Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна мы не поставляем оружие», — сказал глава государства.Правда, Кассис добавил, что Берн признаёт территориальную целостность и национальный суверенитет Украины, а также призвал заинтересованные стороны к диалогу для содействия восстановлению Украины на основе «плана Маршалла».Хотя президент ссылается на постоянный нейтралитет в качестве причины отказа в поставках оружия Украине, Швейцария де-факто давно отошла от этого статуса, который на протяжении веков был её гордостью, когда присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, в состав которого не входит, ещё в 2014 году после референдума в Крыму, а также к ограничительным мерам против РФ, введённым из-за военной спецоперации на Украине.Сербия хочет мира на Украине, но готовится к Третьей мировойЖурналисты спросили президента Сербии Александра Вучича, приехавшего в городе Власотинце на юге страны для осмотра нового цеха немецкого производителя автозапчастей Gruner Srbija, верит ли он в возможность достижения перемирия на Украине.«Надеюсь, но не вижу этого. Никто не желает компромисса. Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет ещё тяжелее, что всё будет еще хуже. Положение не станет яснее», — ответил глава государства.Тем временем премьер-министр Сербии Ана Брнабич, представляя депутатам Скупщины программу нового состава правительства, также говорила о сложной геополитической ситуации.«С 24 февраля всё в мире, особенно на территории Европы, изменилось. Почти единственная внешнеполитическая тема — Украина и отношение к РФ. Двумя исключительными экономическими темами стали энергетика и инфляция. И мир, к сожалению, постепенно с 24 февраля соскальзывает в Третью мировую войну при более частых и более серьёзных угрозах ядерным оружием и всё меньшими шансами на мир, который бы был достигнут в короткий срок», — констатировала она.Подыгрывать украинскому лобби согласны не всеДепутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Граф заявил, что крайне правая политическая группа Европарламента «Идентичность и демократия», занимающая воинственную позицию по отношению к России, пожертвовала своими принципами ради власти, на что он идти не готов пойти.«Я покидаю группу "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Их попытка заставить меня замолчать по поводу НАТО/Украины неперевариваема. Я выступаю за деэскалацию между Россией и Украиной и хочу дистанцироваться от крайне воинственной позиции группы "Идентичность и демократия"», — написал политик в Twitter.Де Граф объявил о намерении основать собственную группу в Европарламенте, чья программа будет сводиться к урегулированию украинского конфликта, отмене санкций против РФ, уважению автономности и идентичности стран — членов ЕС.

https://ukraina.ru/20221025/1040087690.html

https://ukraina.ru/20220914/1038693585.html

https://ukraina.ru/20221007/1039489890.html

https://ukraina.ru/20220915/1038714433.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина