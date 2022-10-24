https://ukraina.ru/20221024/1040088980.html

ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября

ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру

ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T21:19

2022-10-24T21:19

2022-10-24T21:19

эксклюзив

украина

израиль

оружие

опрос

всу

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Зима не сулит украинской армии ничего хорошегоКомандир одного из подразделений ВСУ рассказал корреспондентам американской газеты The Wall Street Journal о проблеме, с которой украинские военные столкнутся с наступлением зимы.«Мы не сможем сражаться, как весной и летом — прятаться будет гораздо труднее», — признался он.По словам украинского офицера, в условиях зимы и снежного покрова российским беспилотникам будет проще обнаружить артиллерийские позиции ВСУ и точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.«Если солдаты разожгут костёр, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их ещё быстрее», — добавил командир подразделения.«Ты отказал мне два раза»Телефонный разговор министров обороны Украины и Израиля, который был запланирован ещё в августе и неоднократно переносился, наконец-то состоялся. Несмотря на то что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, как писала ранее газета The Jerusalem Post, выйдя из себя из-за отказа Тель-Авива провести переговоры министров 17 августа, обещал, что Андрей Резников после такого вряд ли будет контактировать со своим израильским коллегой.«Министр обороны Ганц подчеркнул позицию Израиля на стороне украинского народа, а также предпринятые до сих пор гуманитарные усилия и готовность оборонных ведомств продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Израиля.Стороны договорились о проведении немедленного диалога, чтобы Тель-Авив мог помочь Киеву в предоставлении систем гражданского оповещения. А вот поставлять Украине системы вооружения, подчеркнул Бени Ганц, Израиль не сможет из-за имеющихся эксплуатационных ограничений.Тель-Авив второй раз менее чем за неделю официально объявил Украине об отказе в вооружении ВСУ. 17 октября, в тот самый день, когда отказался беседовать с Резниковым, на брифинге для послов стран Евросоюза, Ганц заявил, что его государство не будет поставлять Украине оружие из оперативных соображений.В Европе верят в победу РоссииКоролевский институт Элькано (Мадрид) 24 октября подвёл итоги опроса, проведённого в июле, на предмет восприятия респондентами в Испании и Франции ситуации на Украине. Так вот:В победу России верят 66% испанцев и 54% французов;конфликт будет длительным, считают 79% французов и 73% испанцев;в том, что до применения ядерного оружия не дойдёт, уверены 73% французов и 78% испанцев;в качестве ключевой проблемы Евросоюза ситуацию вокруг Украины воспринимали 33% французов и 54% испанцев;44% французов и 64% испанцев предположили, что после завершения украинского конфликта Европа станет более зависимой от США.

https://ukraina.ru/20220823/1037965115.html

https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html

https://ukraina.ru/20221024/1040049974.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, израиль, оружие, опрос, всу