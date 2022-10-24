ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру
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ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября
ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру
ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября
Украина.ру, 24.10.2022
2022-10-24T21:19
2022-10-24T21:19
эксклюзив
украина
израиль
оружие
опрос
всу
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Зима не сулит украинской армии ничего хорошегоКомандир одного из подразделений ВСУ рассказал корреспондентам американской газеты The Wall Street Journal о проблеме, с которой украинские военные столкнутся с наступлением зимы.«Мы не сможем сражаться, как весной и летом — прятаться будет гораздо труднее», — признался он.По словам украинского офицера, в условиях зимы и снежного покрова российским беспилотникам будет проще обнаружить артиллерийские позиции ВСУ и точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.«Если солдаты разожгут костёр, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их ещё быстрее», — добавил командир подразделения.«Ты отказал мне два раза»Телефонный разговор министров обороны Украины и Израиля, который был запланирован ещё в августе и неоднократно переносился, наконец-то состоялся. Несмотря на то что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, как писала ранее газета The Jerusalem Post, выйдя из себя из-за отказа Тель-Авива провести переговоры министров 17 августа, обещал, что Андрей Резников после такого вряд ли будет контактировать со своим израильским коллегой.«Министр обороны Ганц подчеркнул позицию Израиля на стороне украинского народа, а также предпринятые до сих пор гуманитарные усилия и готовность оборонных ведомств продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Израиля.Стороны договорились о проведении немедленного диалога, чтобы Тель-Авив мог помочь Киеву в предоставлении систем гражданского оповещения. А вот поставлять Украине системы вооружения, подчеркнул Бени Ганц, Израиль не сможет из-за имеющихся эксплуатационных ограничений.Тель-Авив второй раз менее чем за неделю официально объявил Украине об отказе в вооружении ВСУ. 17 октября, в тот самый день, когда отказался беседовать с Резниковым, на брифинге для послов стран Евросоюза, Ганц заявил, что его государство не будет поставлять Украине оружие из оперативных соображений.В Европе верят в победу РоссииКоролевский институт Элькано (Мадрид) 24 октября подвёл итоги опроса, проведённого в июле, на предмет восприятия респондентами в Испании и Франции ситуации на Украине. Так вот:В победу России верят 66% испанцев и 54% французов;конфликт будет длительным, считают 79% французов и 73% испанцев;в том, что до применения ядерного оружия не дойдёт, уверены 73% французов и 78% испанцев;в качестве ключевой проблемы Евросоюза ситуацию вокруг Украины воспринимали 33% французов и 54% испанцев;44% французов и 64% испанцев предположили, что после завершения украинского конфликта Европа станет более зависимой от США.
https://ukraina.ru/20220823/1037965115.html
https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html
https://ukraina.ru/20221024/1040049974.html
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2022
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, израиль, оружие, опрос, всу
Эксклюзив, Украина, Израиль, оружие, опрос, ВСУ

ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября

21:19 24.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Зима не сулит украинской армии ничего хорошего
Командир одного из подразделений ВСУ рассказал корреспондентам американской газеты The Wall Street Journal о проблеме, с которой украинские военные столкнутся с наступлением зимы.
«Мы не сможем сражаться, как весной и летом — прятаться будет гораздо труднее», — признался он.
По словам украинского офицера, в условиях зимы и снежного покрова российским беспилотникам будет проще обнаружить артиллерийские позиции ВСУ и точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.
«Если солдаты разожгут костёр, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их ещё быстрее», — добавил командир подразделения.
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 05:20
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - экспертВ данный момент единственное, что позволяет ВСУ неплохо держать оборону – рельеф местности, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
«Ты отказал мне два раза»
Телефонный разговор министров обороны Украины и Израиля, который был запланирован ещё в августе и неоднократно переносился, наконец-то состоялся. Несмотря на то что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, как писала ранее газета The Jerusalem Post, выйдя из себя из-за отказа Тель-Авива провести переговоры министров 17 августа, обещал, что Андрей Резников после такого вряд ли будет контактировать со своим израильским коллегой.
«Министр обороны Ганц подчеркнул позицию Израиля на стороне украинского народа, а также предпринятые до сих пор гуманитарные усилия и готовность оборонных ведомств продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Израиля.
Стороны договорились о проведении немедленного диалога, чтобы Тель-Авив мог помочь Киеву в предоставлении систем гражданского оповещения. А вот поставлять Украине системы вооружения, подчеркнул Бени Ганц, Израиль не сможет из-за имеющихся эксплуатационных ограничений.
Тель-Авив второй раз менее чем за неделю официально объявил Украине об отказе в вооружении ВСУ. 17 октября, в тот самый день, когда отказался беседовать с Резниковым, на брифинге для послов стран Евросоюза, Ганц заявил, что его государство не будет поставлять Украине оружие из оперативных соображений.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:44
Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на УкраинуПоставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
В Европе верят в победу России
Королевский институт Элькано (Мадрид) 24 октября подвёл итоги опроса, проведённого в июле, на предмет восприятия респондентами в Испании и Франции ситуации на Украине. Так вот:
В победу России верят 66% испанцев и 54% французов;
конфликт будет длительным, считают 79% французов и 73% испанцев;
в том, что до применения ядерного оружия не дойдёт, уверены 73% французов и 78% испанцев;
в качестве ключевой проблемы Евросоюза ситуацию вокруг Украины воспринимали 33% французов и 54% испанцев;
44% французов и 64% испанцев предположили, что после завершения украинского конфликта Европа станет более зависимой от США.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
06:00
Военный эксперт объяснил, как Россия упустила шанс одержать победу над ВСУ в первые месяцы СВОПотенциала ВС РФ хватало с достатком для победы в первый месяц специальной военной операции, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе, а уже затем продолжить идти на запад. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
21:19ВСУ скоро сбросят маски, европейцы верят в победу РФ: что в мире говорили об Украине 24 октября
19:37СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом
19:01Предупреждение о "грязной бомбе". Итоги 24 октября на Украине
18:30Эксперт из США рассказал, как киевский режим запугивает своих критиков из США на деньги правительства США
18:10Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева
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