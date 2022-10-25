https://ukraina.ru/20221025/1040134568.html
Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США
Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США - 25.10.2022 Украина.ру
Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США
Тактической целью Вашингтона является ликвидация ЕС как экономического конкурента, а стратегической – наращивание своего глобального доминирования и разрушение России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-25T17:40
2022-10-25T17:40
2022-10-25T17:40
новости
богдан безпалько
сша
экономика
ес
спецоперация
доллар
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Он обвинил США в намерении, воспользовавшись конфликтом на Украине, "высосать" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего он перестанет быть экономическим соперником Вашингтона.Говоря о стратегической цели разрушения России, Безпалько предположил, что оно необходимо Вашингтону с целью "пожирания её ресурсов".По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США неизбежно приходит к кризису, для преодоления которого требуется "кого-то сожрать".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039657579.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, сша, экономика, ес, спецоперация, доллар
Новости, Богдан Безпалько, США, экономика, ЕС, Спецоперация, доллар
Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США
Тактической целью Вашингтона является ликвидация ЕС как экономического конкурента, а стратегической – наращивание своего глобального доминирования и разрушение России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Он обвинил США в намерении, воспользовавшись конфликтом на Украине, "высосать" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего он перестанет быть экономическим соперником Вашингтона.
Говоря о стратегической цели разрушения России, Безпалько предположил, что оно необходимо Вашингтону с целью "пожирания её ресурсов".
Оно позволит отсрочить вот кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть
Богдан Безпалько
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США неизбежно приходит к кризису, для преодоления которого требуется "кого-то сожрать".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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