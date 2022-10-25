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Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США

Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США - 25.10.2022 Украина.ру

Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США

Тактической целью Вашингтона является ликвидация ЕС как экономического конкурента, а стратегической – наращивание своего глобального доминирования и разрушение России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-25T17:40

2022-10-25T17:40

2022-10-25T17:40

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Он обвинил США в намерении, воспользовавшись конфликтом на Украине, "высосать" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего он перестанет быть экономическим соперником Вашингтона.Говоря о стратегической цели разрушения России, Безпалько предположил, что оно необходимо Вашингтону с целью "пожирания её ресурсов".По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США неизбежно приходит к кризису, для преодоления которого требуется "кого-то сожрать".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039657579.html

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новости, богдан безпалько, сша, экономика, ес, спецоперация, доллар