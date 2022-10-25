https://ukraina.ru/20221025/1040133927.html

Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину

Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину - 25.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину

Инспекция МАГАТЭ должна в ближайшее время снова посетить Украину и выяснить все детали, касательно "грязной бомбы", считает физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-10-25T17:50

2022-10-25T17:50

2022-10-25T17:50

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магатэ

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борис марцинкевич

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Для этого не нужны никакие дополнительные доказательства или причины, Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине, заверил он.То, что Россия запросила на 25 октября проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу указывает именно на то, что Москва ждет направления профессиональной делегации экспертов МАГАТЭ на все радиационные объекты по всей территории Украины.В частности, по мнению Марцинкевича, инспекция должна посетить Чернобыльскую АЭС.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040132208.html

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новости, физик, магатэ, украина, борис марцинкевич