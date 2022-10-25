Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину - 25.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину
Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину - 25.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину
Инспекция МАГАТЭ должна в ближайшее время снова посетить Украину и выяснить все детали, касательно "грязной бомбы", считает физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-25T17:50
2022-10-25T17:50
новости
физик
магатэ
украина
борис марцинкевич
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Для этого не нужны никакие дополнительные доказательства или причины, Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине, заверил он.То, что Россия запросила на 25 октября проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу указывает именно на то, что Москва ждет направления профессиональной делегации экспертов МАГАТЭ на все радиационные объекты по всей территории Украины.В частности, по мнению Марцинкевича, инспекция должна посетить Чернобыльскую АЭС.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040132208.html
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новости, физик, магатэ, украина, борис марцинкевич
Новости, физик, МАГАТЭ, Украина, Борис Марцинкевич

Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину

17:50 25.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ
Российская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Инспекция МАГАТЭ должна в ближайшее время снова посетить Украину и выяснить все детали, касательно "грязной бомбы", считает физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Для этого не нужны никакие дополнительные доказательства или причины, Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине, заверил он.
Инспектора МАГАТЭ – люди более чем осведомленные, поэтому с этой работой они справятся. Я пока не вижу информации о том, что такая делегация будет отправлена на хранилище Чернобыльской АЭС и других. Надеюсь, что это будет.
То, что Россия запросила на 25 октября проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу указывает именно на то, что Москва ждет направления профессиональной делегации экспертов МАГАТЭ на все радиационные объекты по всей территории Украины.
В частности, по мнению Марцинкевича, инспекция должна посетить Чернобыльскую АЭС.
Полный текст интервью читайте здесь.
Зеленский флаг
16:52
Физик ответил, есть ли у Зеленского "грязная бомба"На Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов. Какие именно, и чем это грозит человечеству, в интервью изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
 
НовостифизикМАГАТЭУкраинаБорис Марцинкевич
 
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