Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221025/1040124650.html
Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов
Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру
Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов
Украинские власти целенаправленно пытаются расправляться с журналистами на освобожденных территориях, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру
2022-10-25T18:00
2022-10-25T18:00
александр малькевич
новости
херсон
журналист
киевский режим
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/56/1028385605_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f9074fa3ef37cb29f9eaa242a8f77338.jpg
«За что? А потому, что укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают. То есть - развиваются наши новые российские субъекты Федерации, там есть успехи, о которых рассказывают мои коллеги-журналисты. И за это их ненавидят, приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле», - рассказал журналист.Он отметил, что журналисты, работающие на освобожденных территориях, сталкиваются не только с угрозами в соцсетях, но и с риском терактов. Также киевский режим не стесняется наносить целенаправленные ракетные удары по сотрудникам масс-медиа, как это было в ночь на 21 октября на переправе в Херсоне.Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221022/1040027731.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/56/1028385605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce5074756049392577588259395d62d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр малькевич, новости, херсон, журналист, киевский режим, украина, россия
Александр Малькевич, Новости, Херсон, журналист, киевский режим, Украина, Россия

Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов

18:00 25.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк Александр Малькевич
 Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские власти целенаправленно пытаются расправляться с журналистами на освобожденных территориях, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру
«За что? А потому, что укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают. То есть - развиваются наши новые российские субъекты Федерации, там есть успехи, о которых рассказывают мои коллеги-журналисты. И за это их ненавидят, приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле», - рассказал журналист.
Он отметил, что журналисты, работающие на освобожденных территориях, сталкиваются не только с угрозами в соцсетях, но и с риском терактов. Также киевский режим не стесняется наносить целенаправленные ракетные удары по сотрудникам масс-медиа, как это было в ночь на 21 октября на переправе в Херсоне.
Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
22 октября, 08:30
Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФРоссия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
 
Александр МалькевичНовостиХерсонжурналисткиевский режимУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт
18:37Зеленский пойдёт на радиоактивное заражение половины Украины - Михеев. Видео
18:31Верный признак слабости ВСУ, все ждут мира, хотя и не верят: что в мире говорили об Украине 25 октября
18:31Папа Римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" - Виталий Третьяков
18:30"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях
18:16"Кишинев закручивает гайки" - эксперт о том, почему в Гагаузии прекратились протесты
18:14Ядерная угроза, провалы ВСУ на Юге и Севере. Итоги 25 октября
18:00Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов
17:56Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
17:50Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину
17:45В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов
17:40Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США
17:36"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц
17:26Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине
17:25Алексей Маслов: Китай может очень хорошо поддержать Россию
17:22Сунак привёл к победе колонии над империей, а Джонсон рвётся на помощь Киеву: поворот британской политики
17:09Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной
17:00Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада
16:59Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео
16:55Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине
Лента новостейМолния