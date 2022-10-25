Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов
Украинские власти целенаправленно пытаются расправляться с журналистами на освобожденных территориях, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру
«За что? А потому, что укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают. То есть - развиваются наши новые российские субъекты Федерации, там есть успехи, о которых рассказывают мои коллеги-журналисты. И за это их ненавидят, приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле», - рассказал журналист.
Он отметил, что журналисты, работающие на освобожденных территориях, сталкиваются не только с угрозами в соцсетях, но и с риском терактов. Также киевский режим не стесняется наносить целенаправленные ракетные удары по сотрудникам масс-медиа, как это было в ночь на 21 октября на переправе в Херсоне.
Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.
22 октября, 08:30Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФРоссия ожидает незамедлительной и адекватной реакции структур ООН на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.