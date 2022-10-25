https://ukraina.ru/20221025/1040124650.html

Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов

Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов - 25.10.2022 Украина.ру

Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов

Украинские власти целенаправленно пытаются расправляться с журналистами на освобожденных территориях, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру

2022-10-25T18:00

2022-10-25T18:00

2022-10-25T18:00

александр малькевич

новости

херсон

журналист

киевский режим

украина

россия

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«За что? А потому, что укрофашисты не могут пережить того, что не все так плохо, как они рассказывают. То есть - развиваются наши новые российские субъекты Федерации, там есть успехи, о которых рассказывают мои коллеги-журналисты. И за это их ненавидят, приговаривают к смерти в прямом и переносном смысле», - рассказал журналист.Он отметил, что журналисты, работающие на освобожденных территориях, сталкиваются не только с угрозами в соцсетях, но и с риском терактов. Также киевский режим не стесняется наносить целенаправленные ракетные удары по сотрудникам масс-медиа, как это было в ночь на 21 октября на переправе в Херсоне.Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221022/1040027731.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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александр малькевич, новости, херсон, журналист, киевский режим, украина, россия