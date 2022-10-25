"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт - 25.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221025/1040118472.html
"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт
"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт - 25.10.2022 Украина.ру
"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт
Энергетический кризис в Молдавии усугубляется нежеланием властей нормально договариваться с Москвой о поставках газа, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру
2022-10-25T18:45
2022-10-25T18:45
украина
газ
молдавия
электричество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101871/20/1018712017_0:576:3072:2304_1920x0_80_0_0_4cb9975ef9f484eab3ef5e9ff8189e2f.jpg
«Если еще месяц назад Майе Санду говорили, чтобы она ехала в Москву и договаривалась про нормальные цены на газ, то сейчас ее позиция принципиальна: "Россия – агрессор. С ней нельзя вести никаких переговоров. А население должно потерпеть", - констатировал он.По данным Шорникова, 70% всей электроэнергии в Молдавии вырабатывает местная ГРЭС, работающая на газе. Однако поставки «голубого топлива» в октябре сократились на 30%, а в ноябре снизятся уже на 40%.При этом закупать газ из других источников невозможно, так как нет достаточных альтернативных мощностей для прокачки, плюс стоимость газа на спотовом европейском рынке неподъемная для молдавских потребителей. Кроме того, Украина, которая ранее поставляла электричество в Молдавию, сама испытывает дефицит электроэнергии. Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221018/1039838723.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101871/20/1018712017_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_d0ab0d34656411999156ce9d87b420ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, газ, молдавия, электричество, россия
Украина, газ, Молдавия, электричество, Россия

"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт

18:45 25.10.2022
 
© Фото : Сommons.wikimedia.org/Борис МавлютовКишинев почтамт
Кишинев почтамт - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Сommons.wikimedia.org/Борис Мавлютов
Читать в
Энергетический кризис в Молдавии усугубляется нежеланием властей нормально договариваться с Москвой о поставках газа, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру
«Если еще месяц назад Майе Санду говорили, чтобы она ехала в Москву и договаривалась про нормальные цены на газ, то сейчас ее позиция принципиальна: "Россия – агрессор. С ней нельзя вести никаких переговоров. А население должно потерпеть", - констатировал он.
По данным Шорникова, 70% всей электроэнергии в Молдавии вырабатывает местная ГРЭС, работающая на газе. Однако поставки «голубого топлива» в октябре сократились на 30%, а в ноябре снизятся уже на 40%.
При этом закупать газ из других источников невозможно, так как нет достаточных альтернативных мощностей для прокачки, плюс стоимость газа на спотовом европейском рынке неподъемная для молдавских потребителей. Кроме того, Украина, которая ранее поставляла электричество в Молдавию, сама испытывает дефицит электроэнергии.
Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру.
Продолжаются протесты в Кишиневе
18 октября, 12:48
Политический кризис в Молдавии и СВО
 
УкраинагазМолдавияэлектричествоРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт
18:37Зеленский пойдёт на радиоактивное заражение половины Украины - Михеев. Видео
18:31Верный признак слабости ВСУ, все ждут мира, хотя и не верят: что в мире говорили об Украине 25 октября
18:31Папа Римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" - Виталий Третьяков
18:30"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях
18:16"Кишинев закручивает гайки" - эксперт о том, почему в Гагаузии прекратились протесты
18:14Ядерная угроза, провалы ВСУ на Юге и Севере. Итоги 25 октября
18:00Малькевич объяснил, за что киевский режим приговаривает к смерти российских журналистов
17:56Марцинкевич рассказал, где Зеленский может взять ядерную бомбу
17:50Эксперт объяснил, зачем МАГАТЭ должна срочно отправиться на Украину
17:45В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культов
17:40Безпалько раскрыл тактическую и стратегическую цели США
17:36"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц
17:26Бунт в Демпартии. Тридцать конгрессменов-демократов выступили за переговоры по Украине
17:25Алексей Маслов: Китай может очень хорошо поддержать Россию
17:22Сунак привёл к победе колонии над империей, а Джонсон рвётся на помощь Киеву: поворот британской политики
17:09Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной
17:00Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада
16:59Юрий Кот о том, почему России пора "психануть по-настоящему". Видео
16:55Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине
Лента новостейМолния