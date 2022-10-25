https://ukraina.ru/20221025/1040118472.html

"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт

"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт - 25.10.2022 Украина.ру

"Население должно потерпеть": Кишинев обрекает граждан Молдавии на нищету ради Украины - эксперт

Энергетический кризис в Молдавии усугубляется нежеланием властей нормально договариваться с Москвой о поставках газа, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру

2022-10-25T18:45

2022-10-25T18:45

2022-10-25T18:45

украина

газ

молдавия

электричество

россия

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«Если еще месяц назад Майе Санду говорили, чтобы она ехала в Москву и договаривалась про нормальные цены на газ, то сейчас ее позиция принципиальна: "Россия – агрессор. С ней нельзя вести никаких переговоров. А население должно потерпеть", - констатировал он.По данным Шорникова, 70% всей электроэнергии в Молдавии вырабатывает местная ГРЭС, работающая на газе. Однако поставки «голубого топлива» в октябре сократились на 30%, а в ноябре снизятся уже на 40%.При этом закупать газ из других источников невозможно, так как нет достаточных альтернативных мощностей для прокачки, плюс стоимость газа на спотовом европейском рынке неподъемная для молдавских потребителей. Кроме того, Украина, которая ранее поставляла электричество в Молдавию, сама испытывает дефицит электроэнергии. Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221018/1039838723.html

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украина, газ, молдавия, электричество, россия