"Кишинев закручивает гайки" - эксперт о том, почему в Гагаузии прекратились протесты

Приднестровье так не хочет. Эксперт рассказал, что на самом деле сейчас происходит в Гагаузии

Довольно печальная история вышла с гагаузской автономией на юге Молдавии, которая была создана в 1994 году, и жители Приднестровья внимательно следят за этим. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру