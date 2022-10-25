"Кишинев закручивает гайки" - эксперт о том, почему в Гагаузии прекратились протесты
Пророссийские настроения в Гагаузии воспринимаются властями Молдавии как угроза, Кишинев запугивает местное население с помощью силовиков, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру
«В конце лета, когда в Гагаузии были акции протеста, молдавские власти показательно провели учения батальона Fulger прямо в Комрате (столице Гагаузии). Население явно пытались запугать. И надо сказать, что протесты в Гагаузии после этого прекратились», - сказал эксперт.
По его словам, то, что тактика закручивания гаек в Молдове имеет определенный эффект, может подвигнуть действующие власти к продолжению такой политики и резким действиям со стороны Кишинева.
Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру.
30 ноября 2020, 18:00Приднестровье так не хочет. Эксперт рассказал, что на самом деле сейчас происходит в ГагаузииДовольно печальная история вышла с гагаузской автономией на юге Молдавии, которая была создана в 1994 году, и жители Приднестровья внимательно следят за этим. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру