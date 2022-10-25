https://ukraina.ru/20221025/1040110943.html

Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы

Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы - 25.10.2022 Украина.ру

Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы

Владимир Зеленский в ходе своего выступления 25 октября на парламентском саммите так называемой Крымской платформы предложил создать аналогичные площадки для "деоккупации" других территорий

2022-10-25T12:11

2022-10-25T12:11

2022-10-25T12:11

новости

владимир зеленский

крымская платформа

курилы

абхазия

приднестровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_0:19:1042:606_1920x0_80_0_0_be8067d87ae0c378f8284be1101610b1.jpg.webp

В числе таких "порабощенных" территорий он назвал Абхазию, Приднестровье и Курильские острова. Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает так называемые Северные территории (так в Японии называют острова южной части Курильской гряды, которые входят в состав РФ) "оккупированными" Россией. По всей видимости, в Офисе президента Украины решили, что подобное популистское решение вызовет благодарность у японского правительства, и оно предоставит Киеву дополнительные преференции — в виде военной помощи или новых финансовых вливаний, писал в своем материале обозреватель издания Украина.ру Александр Сокуренко. Однако реакция японских элит оказалась иной.

https://ukraina.ru/20221019/1039903577.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, крымская платформа, курилы, абхазия, приднестровье