https://ukraina.ru/20221025/1040110943.html
Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы
Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы - 25.10.2022 Украина.ру
Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы
Владимир Зеленский в ходе своего выступления 25 октября на парламентском саммите так называемой Крымской платформы предложил создать аналогичные площадки для "деоккупации" других территорий
2022-10-25T12:11
2022-10-25T12:11
2022-10-25T12:11
новости
владимир зеленский
крымская платформа
курилы
абхазия
приднестровье
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В числе таких "порабощенных" территорий он назвал Абхазию, Приднестровье и Курильские острова. Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает так называемые Северные территории (так в Японии называют острова южной части Курильской гряды, которые входят в состав РФ) "оккупированными" Россией. По всей видимости, в Офисе президента Украины решили, что подобное популистское решение вызовет благодарность у японского правительства, и оно предоставит Киеву дополнительные преференции — в виде военной помощи или новых финансовых вливаний, писал в своем материале обозреватель издания Украина.ру Александр Сокуренко. Однако реакция японских элит оказалась иной.
https://ukraina.ru/20221019/1039903577.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, крымская платформа, курилы, абхазия, приднестровье
Новости, Владимир Зеленский, крымская платформа, Курилы, Абхазия, Приднестровье
Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы
Владимир Зеленский в ходе своего выступления 25 октября на парламентском саммите так называемой Крымской платформы предложил создать аналогичные площадки для "деоккупации" других территорий