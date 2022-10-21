https://ukraina.ru/20221021/1040008021.html

Тайна убийства Синдзо Абэ. Почему японцы недовольны, что Зеленский говорит о Курилах

Тайна убийства Синдзо Абэ. Почему японцы недовольны, что Зеленский говорит о Курилах - 21.10.2022 Украина.ру

Тайна убийства Синдзо Абэ. Почему японцы недовольны, что Зеленский говорит о Курилах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому официальный Киев признает японский суверенитет над южными Курильскими островами, которые... Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T14:54

2022-10-21T14:54

2022-10-21T14:54

эксклюзив

украина

синдзо абэ

япония

теракт

секта

расследование

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому официальный Киев признает японский суверенитет над южными Курильскими островами, которые были унаследованы Российской Федерацией от СССР.По всей видимости, в Офисе президента решили, что подобное популистское решение вызовет благодарность у японского правительства, и оно предоставит Киеву дополнительные преференции – в виде военной помощи или новых финансовых вливаний.Однако реакция японских элит оказалась иной. Никакого восторженного ответа на слова Зеленского не последовало. Более того, несмотря на традиционную внешнюю сдержанность, некоторые представители японского политикума прямо заявили, что украинские руководители стремятся залезть туда, куда их никто не звал, считая подобные заявления неуместными и опасными."Если думать об этом исключительно поверхностно, может показаться, что речь идет о поддержке Японии. Но, на самом деле, это ничто иное, как медвежья услуга нашей стране, которая очень раздражает.В настоящее время Россия осуществляет эффективный контроль над северными территориями в соответствии с послевоенными международными процедурами (Ялтинское соглашение, Устав ООН, Потсдамская декларация, Сан-Францисский мирный договор и т. д.). Решать эту проблему с Россией нужно только на двусторонней основе. Нечего даже и говорить, что провоцирование России в этом процессе ничего не даст", – прокомментировал решение Зеленского член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.Конечно, Япония продолжает поддерживать Украину в рамках коллективной стратегии Запада. Однако у японских властей есть как минимум три серьезных причины, которые удерживают их сегодня от чрезмерного обострения отношений с северными соседями, к которому их так бесхитростно подстрекают из Киева.Во-первых, японские политики всегда стремились обсуждать свои проблемы с Россией без привлечения внешних посредников. Они не стали изменять этому правилу даже в девяностые годы, когда так называемую "проблему северных территорий" пытались озвучить в рамках заседания членов "Большой семерки", где доминировали Соединенные Штаты Америки."Был сделан вывод, что этот вопрос не является предметом многосторонних дискуссий, а представляет собой тему для двусторонних переговоров между Японией и Россией. После этого на "Большой семерке" его больше не поднимали", – напоминает об этом Судзуки.Во-вторых, как стало известно в последние дни, японский консорциум SODECO, акционером которого является японское государство, выражает желание сохранить долевое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", который перешел сейчас под контроль российского правительства.Как сообщило агентство Kyodo, министерство экономики, торговли и промышленности Японии, официально признает этот проект крайне важным с точки зрения энергетической безопасности страны и обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. Впереди – непростые переговоры, но эксперты выражают уверенность, что Япония и Россия придут на них к соглашению.Японские компании Mitsui и Mitsubishi уже решили не выходить из проекта "Сахалин-2". Несмотря на то, что американцы ушли с сахалинского нефтегазового кластера еще в марте. Вопросы обеспечения энергоносителями имеют для Токио большую важность, потому что сахалинские углеводороды являются для страны единственной альтернативой ближневосточным ресурсам, и находятся совсем рядом. Так что подыгрывать пиару Зеленского японцы очевидно не будут.Об этом свидетельствует недавнее выступление японского премьер-министра Фумио Кисиды, который высказался о двусторонних отношениях с Россией максимально дипломатично, повторяя обычные дежурные тезисы японских властей: "Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы твердо придерживаемся курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора".В-третьих, политическое руководство Японии не может позволить себе слишком отвлекаться на Украину, потому что само испытывает серьезный внутренний кризис.Эти проблемы во многом являются результатом убийства бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, которого застрелил на митинге безработный Тэцуя Ямагами – бывший военнослужащий Морских сил самообороны Японии. Убийца считал, что Абэ оказывал покровительство так называемому "Союзу семей за всеобщий мир и объединение", больше известному в Японии под названием "Церковь объединения". Эта одиозная тоталитарная секта выманила у матери Ямагами все сбережения, оставив его ни с чем. Бывший моряк решил отомстить, отыгравшись на бывшем премьер-министре, потому что Синдзо Абэ на свою беду однажды направил официальное приветствие в адрес этой религиозной организации.Расследование теракта привело к сенсационному результату. Как оказалось, почти половина депутатов японского парламента от правящей Либерально-демократической партии, а также некоторые члены правительства Японии действительно имели разносторонние контакты с мафиозной "Церковью объединения", которая опутала власть коррупционными связями и терроризировала простых граждан.Тоталитарная секта проникла в большую политику еще в пятидесятые годы, потому что ее адепты придерживались крайних националистических взглядов, и помогали властям в борьбе с оппозиционной Социал-демократической партией. В результате "Церковь объединения" до известной степени срослась с самой влиятельной политической силой Японии.Пользуясь покровительством власти, представители секты безнаказанно осуществляли преступную деятельность – вымогательство финансовых средств и рэкет. Например, прихожане должны были отдавать дань за похороны или за свадьбы, а также платить за то, чтобы избавить от адских мук своих предков – и платить им приходилось немало.Согласно предварительной информации, от подобной деятельности пострадали не менее тридцати тысяч человек. Но жертв может быть больше, потому что на специальную горячую линию за месяц позвонили более тысячи японцев, которые пожаловались на криминальную деятельность "Церкви объединения".Японское общество находится в глубоком шоке, потому что люди не понимают, кто на самом деле правил все эти годы страной? Согласно данным социологических исследований, рейтинги поддержки правительства Кисиды составляют сегодня менее 30% – антирекорд для Японии. Впрочем, этому способствуют нарастающие экономические проблемы. По данным опроса японской газеты Asahi, 70% жителей Японии ощутили на себе в этом году негативные последствия роста цен, а 71% опрошенных считает, что правительство борется с этими проблемами недостаточно. В стране продолжается падение курса иены – самое серьёзное за последние четверть века. А интервенции банка Японии пока не смогли обратить этот процесс вспять.Одним словом, японцам сегодня – явно не до Зеленского. И украинский пиар на этом направлении вряд ли принесет серьезные дивиденды.

https://ukraina.ru/20221008/1039523237.html

https://ukraina.ru/20220831/1038279834.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, синдзо абэ, япония, теракт, секта, расследование