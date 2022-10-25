https://ukraina.ru/20221025/1040098151.html

В США предположили, как возвращение Трампа повлияет на будущее Украины

В США предположили, как возвращение Трампа повлияет на будущее Украины - 25.10.2022 Украина.ру

В США предположили, как возвращение Трампа повлияет на будущее Украины

Текущий курс Белого дома по поддержке Украины может изменить возвращение экс-президента США Дональда Трампа на политическую арену, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive

2022-10-25T08:52

2022-10-25T08:52

2022-10-25T08:52

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По его мнению, сейчас бывший глава государства остается значимой силой в политике Америки. Трамп имел дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, и внешняя политики экс-президента контрастирует с мнениями других представителей республиканской партии.Политолог полагает, что если судебные иски в отношении Трампа возымеют успех, то он не будет участвовать в выборах. В ином случае эксперт допускает, что экс-президент США вновь поборется в 2024 году в выборах.Ранее Трамп заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.Более того, незадолго до этого он уверял, что сам готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на украинской территории.

https://ukraina.ru/20220831/1038301248.html

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2022

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дональд трамп, сша, новости, украина