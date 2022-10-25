https://ukraina.ru/20221025/1040087922.html

"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши

"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши - 25.10.2022 Украина.ру

"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши

В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

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По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.Он также вспомнил события 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии и Абхазии, против поддержанной НАТО Грузии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039639614.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, белоруссия, спецоперация, владимир мамонтов, грузия, абхазия, южная осетия