https://ukraina.ru/20221025/1040087922.html
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши - 25.10.2022 Украина.ру
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
2022-10-25T08:00
2022-10-25T08:00
2022-10-25T08:00
новости
польша
белоруссия
спецоперация
владимир мамонтов
грузия
абхазия
южная осетия
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По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.Он также вспомнил события 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии и Абхазии, против поддержанной НАТО Грузии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039639614.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия, спецоперация, владимир мамонтов, грузия, абхазия, южная осетия
Новости, Польша, Белоруссия, Спецоперация, Владимир Мамонтов, Грузия, Абхазия, Южная Осетия
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов