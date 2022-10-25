"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши - 25.10.2022 Украина.ру
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"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши - 25.10.2022 Украина.ру
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
2022-10-25T08:00
2022-10-25T08:00
новости
польша
белоруссия
спецоперация
владимир мамонтов
грузия
абхазия
южная осетия
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По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.Он также вспомнил события 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии и Абхазии, против поддержанной НАТО Грузии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039639614.html
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новости, польша, белоруссия, спецоперация, владимир мамонтов, грузия, абхазия, южная осетия
Новости, Польша, Белоруссия, Спецоперация, Владимир Мамонтов, Грузия, Абхазия, Южная Осетия

"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши

08:00 25.10.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© NATO
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В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.

После начала СВО на Украине, ни для кого не секрет, как мы будем действовать в случае агрессии США и Европы.

Он также вспомнил события 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии и Абхазии, против поддержанной НАТО Грузии.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:00
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в БелоруссииПольша может начать провокации на территории Белоруссии, потому что она непредсказуемая, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиПольшаБелоруссияСпецоперацияВладимир МамонтовГрузияАбхазияЮжная Осетия
 
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