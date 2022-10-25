Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине
Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине
Если на Украине будет применен со стороны Запада ядерный боеприпас, то они обвинят в этом РФ и это переведет конфликт на гораздо больший уровень, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-10-25T07:15
2022-10-25T07:15
новости
украина
россия
запад
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его словам, важно сейчас сделать всё, чтобы донести до стран, "где еще слышен наш голос, что это точно устроили не мы".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html
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новости, украина, россия, запад
Новости, Украина, Россия, Запад

Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине

07:15 25.10.2022
 
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Если на Украине будет применен со стороны Запада ядерный боеприпас, то они обвинят в этом РФ и это переведет конфликт на гораздо больший уровень, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Это переведет конфликт с Россией на гораздо больший уровень. Последует полный разрыв контактов западных стран с Россией и объявление России государством-террористом. Это поможет еще сильнее сплотить на антироссийской платформе те страны международного сообщества, которые пока что придерживаются скорее нейтральной позиции.
Олег Неменский
Олег Неменский
политолог
По его словам, важно сейчас сделать всё, чтобы донести до стран, "где еще слышен наш голос, что это точно устроили не мы".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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