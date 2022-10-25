https://ukraina.ru/20221025/1040082953.html

Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине

Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, что будет, если Запад применит ядерное оружие на Украине

Если на Украине будет применен со стороны Запада ядерный боеприпас, то они обвинят в этом РФ и это переведет конфликт на гораздо больший уровень, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-10-25T07:15

2022-10-25T07:15

2022-10-25T07:15

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его словам, важно сейчас сделать всё, чтобы донести до стран, "где еще слышен наш голос, что это точно устроили не мы".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, запад