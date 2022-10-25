https://ukraina.ru/20221025/1040068797.html
По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян
По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян - 25.10.2022 Украина.ру
По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру сыронизировал, что по премьеру Британии Лиз Трасс, которая уходит в отставку, рыдают два человека в мире - он сам и президент Украины Владимир Зеленский
2022-10-25T05:00
2022-10-25T05:00
2022-10-25T05:00
армен гаспарян
новости
эксперт
трасс (лиз трасс)
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102398/61/1023986127_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_0bcd703f3c7c4d8122c3edba6b9b1317.jpg
Он добавил, что если перед Трасс и другими британскими политиками стояла задача "сделать из Британии посмешище, то они ее блестяще добились"."Если задача стояла в том, чтобы хоть как-то снивелировать ту экономическую ситуацию, которая есть сейчас – эта задача провалена. Рейтинги у партии такие, что позавидует даже сам Зеленский. Но это чудовищно". - сказал Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040067867.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, новости, эксперт, трасс (лиз трасс)
Армен Гаспарян, Новости, эксперт, Трасс (Лиз Трасс)
По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру сыронизировал, что по премьеру Британии Лиз Трасс, которая уходит в отставку, рыдают два человека в мире - он сам и президент Украины Владимир Зеленский
Первое, это президент Украины, второе – это Армен Сумбатыч (Гаспарян). Президент Украины рыдает потому, что он потерял лоббиста, а первое, что сделала Трасс… Представьте, у вас на кухне закипает молоко… Вместо того, чтобы заниматься экономикой, первое, что она сделала – она позвонила Зеленскому
. И рыдает Армен Сумбатович — потому, что меня именно Лиз Трасс
включала в санкционный список. <...> Больше никто не сожалеет.
Он добавил, что если перед Трасс и другими британскими политиками стояла задача "сделать из Британии посмешище, то они ее блестяще добились".
"Если задача стояла в том, чтобы хоть как-то снивелировать ту экономическую ситуацию, которая есть сейчас – эта задача провалена. Рейтинги у партии такие, что позавидует даже сам Зеленский. Но это чудовищно". - сказал Гаспарян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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