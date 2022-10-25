https://ukraina.ru/20221025/1040068797.html

По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян

По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян - 25.10.2022 Украина.ру

По Трасс рыдают два человека в мире - Гаспарян

Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру сыронизировал, что по премьеру Британии Лиз Трасс, которая уходит в отставку, рыдают два человека в мире - он сам и президент Украины Владимир Зеленский

2022-10-25T05:00

2022-10-25T05:00

2022-10-25T05:00

армен гаспарян

новости

эксперт

трасс (лиз трасс)

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Он добавил, что если перед Трасс и другими британскими политиками стояла задача "сделать из Британии посмешище, то они ее блестяще добились"."Если задача стояла в том, чтобы хоть как-то снивелировать ту экономическую ситуацию, которая есть сейчас – эта задача провалена. Рейтинги у партии такие, что позавидует даже сам Зеленский. Но это чудовищно". - сказал Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040067867.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, новости, эксперт, трасс (лиз трасс)