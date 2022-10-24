Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов - 24.10.2022 Украина.ру
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Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов
Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов - 24.10.2022 Украина.ру
Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов
Из Херсона были вывезены памятники полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Об этом сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов
2022-10-24T16:46
2022-10-24T16:46
новости
памятник
александр суворов
кирилл стремоусов
херсон
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По словам Стремоусова, они вернутся в город после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей.На днях власти Херсонской области призвали жителей покинуть правобережную часть региона, это также касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу Одесская площадь, 4, отметили в администрации. Оттуда отправляются речные катера до Алешек и Голой Пристани.
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новости, памятник, александр суворов, кирилл стремоусов, херсон
Новости, памятник, Александр Суворов, Кирилл Стремоусов, Херсон

Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов

16:46 24.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Из Херсона были вывезены памятники полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Об этом сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов
По личному указанию [врио] губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах со стороны укронацистов, были эвакуированы памятники русскому флотоводцу Федору Ушакову и русскому полководцу Федору Ушакову.
По словам Стремоусова, они вернутся в город после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей.
На днях власти Херсонской области призвали жителей покинуть правобережную часть региона, это также касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.
Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу Одесская площадь, 4, отметили в администрации. Оттуда отправляются речные катера до Алешек и Голой Пристани.
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