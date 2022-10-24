https://ukraina.ru/20221024/1040086621.html
Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов
Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов - 24.10.2022 Украина.ру
Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов
Из Херсона были вывезены памятники полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Об этом сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов
2022-10-24T16:46
2022-10-24T16:46
2022-10-24T16:46
новости
памятник
александр суворов
кирилл стремоусов
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040087440_0:78:2558:1518_1920x0_80_0_0_9d31e44eb7fcce3f9421db90a86d7493.jpg
По словам Стремоусова, они вернутся в город после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей.На днях власти Херсонской области призвали жителей покинуть правобережную часть региона, это также касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу Одесская площадь, 4, отметили в администрации. Оттуда отправляются речные катера до Алешек и Голой Пристани.
https://ukraina.ru/20220929/1039193368.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040087440_193:0:2358:1624_1920x0_80_0_0_c0c2b3a5ed70fc9635b42e40680e7a3a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, памятник, александр суворов, кирилл стремоусов, херсон
Новости, памятник, Александр Суворов, Кирилл Стремоусов, Херсон
Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов
Из Херсона были вывезены памятники полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Об этом сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов
По личному указанию [врио] губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах со стороны укронацистов, были эвакуированы памятники русскому флотоводцу Федору Ушакову и русскому полководцу Федору Ушакову.
По словам Стремоусова, они вернутся в город после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей.
На днях власти Херсонской области призвали жителей покинуть правобережную часть региона, это также касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.
Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу Одесская площадь, 4, отметили в администрации. Оттуда отправляются речные катера до Алешек и Голой Пристани.