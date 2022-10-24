https://ukraina.ru/20221024/1040086621.html

Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов

Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов - 24.10.2022 Украина.ру

Памятники Суворову и Ушакову эвакуированы из Херсона – Стремоусов

Из Херсона были вывезены памятники полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. Об этом сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов

2022-10-24T16:46

2022-10-24T16:46

2022-10-24T16:46

новости

памятник

александр суворов

кирилл стремоусов

херсон

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По словам Стремоусова, они вернутся в город после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей.На днях власти Херсонской области призвали жителей покинуть правобережную часть региона, это также касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу Одесская площадь, 4, отметили в администрации. Оттуда отправляются речные катера до Алешек и Голой Пристани.

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новости, памятник, александр суворов, кирилл стремоусов, херсон