https://ukraina.ru/20221024/1040076446.html

Цена оккупации Харькова. Почему из 900 тысяч жителей в городе осталось 190

Цена оккупации Харькова. Почему из 900 тысяч жителей в городе осталось 190 - 24.10.2022 Украина.ру

Цена оккупации Харькова. Почему из 900 тысяч жителей в городе осталось 190

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T16:00

2022-10-24T16:00

2022-10-24T16:00

история

история

харьков

1941

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24 октября 1941 года немецкие войска вошли в Харьков. Так началась 641 дневная оккупация самого большого города УССР, ее первой столицы. Условия оккупации были таковы, что не приходится удивляться, что первый в мире процесс над нацистскими преступниками прошел именно в Харькове.16 сентября 1941 года, когда стало окончательно ясно, что основные силы Юго-Западного фронта очутились в устроенном для них немцами Киевском котле, Государственный комитет обороны СССР утвердил постановления № 681 "Об эвакуации предприятий Харькова и Харьковской области" и № 685 "Об эвакуации женщин и детей из Харькова". Через две недели начался вывоз сельхозтехники, поголовья скота и собранного урожая.К 20 октября практически все харьковские предприятия вывезли на восток. Для погрузки в эшелоны использовался даже городской трамвай – трамвайные пути проложили на территории предприятий. Всего на восток 320-ю эшелонами отправили более 70 заводов, в том числе делавшие "тридцатьчетвёрки" и танковые дизели заводы № 183 и № 75.Что не удалось вывезти, подорвали.Находившейся на правом фланге 6-й немецкой армии 55-й армейский корпус генерала Эрвина Фирова взял Харьков в мешок и, таким образом, заставил оказавшиеся под угрозой окружения советские войска оставить город. На северных окраинах Харькова и далее до Дергачей действовала 239-я немецкая пехотная дивизия 17-го армейского корпуса. Однако, основной вклад во взятие города внесла 57-я пехотная дивизия под командованием генерал-майора Антона Достлера.Несмотря на упорное сопротивление частей 38-й армии Юго-Западного фронта 24-25 октября 1941 года немецким войскам удалось полностью овладеть городом. Последние части Красной армии, ведя арьергардные бои, оставили его 25 октября в 22:30.25 октября командующий 55-м армейским корпусом генерал Фиров издал приказ № 17:В первый же день своего прихода в Харьков на здании обкома партии немцы повесили мужчину с табличкой "партизан". В последующие дни казнили ещё 116 человек из числа партийных работников, подпольщиков и сотрудников НКВД. Так же, оккупанты расстреляли несколько десятков евреев.Для немцев Харьков был ценен, как важный железнодорожный узел и центр промышленного производства. Его предприятиям во вражеских планах отводилась особая роль. Однако немецкое командование оказалось не готовым к тому, что город окажется полностью парализован, и потребует огромных ресурсов для возвращения его к жизни.Ещё до начала войны в Восточном штабе экономического руководства (был у предусмотрительных немцев и такой) разработали план мероприятий на оккупированных территориях и издали его под условным названием "Зелёная папка". По этому плану предполагалось, что ближайшие четыре года, все ресурсы захваченных территорий будут использоваться на благо немецкой армии и промышленности.Уже с первых дней оккупации Харькова для нужд немецкого командования начал работу ряд предприятий: городской телефон, междугородняя АТС, 4 металлообрабатывающие завода, 2 чугунно-литейных завода, 2 механических, котельно-сварочный, кроватный и пивоваренные заводы № 1 и 2, табачная фабрика. Кроме того, возобновили свою работу фабрики: "Жорж Борман", 6 из 18 текстильных предприятий, "Красный химик", "Теже" и три мыловаренные фабрики.Всё это обеспечивалось созданием органов военного управления, так как Харьков оставался прифронтовым городом.Приказ о создании фельдкомендатуры 787, во главе с генералом Эрвином Фировом, издали накануне захвата города – 23 октября. Обязанности фельдкомендатуры определили в приказе командования 55-го армейского корпуса от 23 октября 1941 года:В задачу коменданта также входило издание приказов и распоряжений украинскому управлению Харькова и контроль их исполнения. Чтобы разгрузить подразделения 6-й армии и 55-го армейского корпуса, в выполнении охранных функций, в Харькове ещё в начале оккупации создали три орткомендатуры — "Норд", "Зюйд" и "Вест". Позднее создали ещё орткомендатуру "Новая Бавария" (по историческому названию одного из районов города – прим. ред.).В связи с отдалением со временем фронта и образованием Харьковского тылового района 6-й армии под № 585 3 декабря 1941 года город передали в ведение штаба коменданта тылового армейского района генерал-лейтенанта фон Путткамера. На протяжении следующих шести недель по 9 февраля 1942 года комендант тылового армейского района одновременно являлся и комендантом города.Полицейские функции в городе выполняла полиция порядка, которая состояла, в соответствии с указом от 26 июня 1936 года, из шуцполиции, жандармерии, полиции пожарной охраны и других подразделений. Она исполняла различные задания от патрульной службы на местах, до использования на фронте при особенно критических обстоятельствах. Её задача состояла в обеспечении безопасности занятых районов.Но, даже значительных немецких сил не хватало для наведения порядка в Харькове, поэтому новая власть привлекала к службе в полиции местное население.На Украине уже с первых дней оккупации создавалась украинская милиция, но со временем, она становилась всё менее управляемой и переставала подчиняться немецкой оккупационной власти. Вместо исполнения своих прямых обязанностей её руководство занималось вопросами построения украинской государственности и местного самоуправления. Такое развитие событий оккупационную власть не устраивало.Учитывая большую потребность в специальных полицейских силах и неприемлемость существования неуправляемой местной милиции, рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции Генрих Гиммлер 6 ноября 1941 года подписал приказ о создании специальных полицейских сил из местного населения, или приказ о так называемом "шуцманшафте".В соответствии с ним на Украине 18 ноября 1941 года вступило в силу распоряжение о "роспуске неподконтрольной украинской милиции" и организации "шуцманшафта".Несмотря на все зверства гитлеровцев, в Харькове, как и в других городах, находились те, кто поддерживал оккупантов.В первую очередь к их числу относилась Организация украинских националистов (ОУН). Своей главной целью её члены провозгласили создание независимого украинского государства. Для достижения этой цели оуновцы пошли на сотрудничество с оккупационным режимом, в том числе массово вступали в "шуцманшафт".В декабре 1941 года украинская полиция организовала в Харькове несколько маршей с оркестром и исполнением националистических песен, однако широкой поддержки ОУН в городе не нашла. Более того, впоследствии харьковские оккупационные власти репрессировали большинство членов ОУН. Сформированные, но неуправляемые харьковские полицейские подразделения в мае 1942 года перебросили на направление Изюм — Красноград для ликвидации прорыва Красной Армии, а впоследствии их перевели на сталинградское направление.В Харькове же, с третей попытки, летом 1942 года сформировали три полицейских подразделения под управлением немецких офицеров: вспомогательную караульную полицейскую службу — хильфсвахманшафтен (Hilfswachmannschaften) — "хива"; вспомогательную полицию — хильфсполицай (Hilfspolizei) — "хипо"; охранную полицию высших начальников СС и полиции — шуцманшафт (Schutzmannschaft).С самого первого дня и до окончательного освобождения Харькова в 1943 году оккупационные власти относились к местному населению как к скоту и даже хуже.С первого дня начались грабежи: немцы спокойно ходили по квартирам и реквизировали всё, что им понравится. Практически каждый день проводились казни настоящих или мнимых участников сопротивления и партизан. Позже в городе появился так называемый "газваген", а по-народному – душегубка: машина с герметичным фургоном, в который загоняли до 50 человек и закрывали дверь. В результате люди задыхались от выхлопных газов, которые по задумке извращённых немецких умов подавались в фургон.Когда немцы вошли в Харьков, все продукты питания реквизировали на нужды германской армии – в городе начался голод. По карточкам кормили только рабочих и то, это была пайка, чтобы не умереть. Продукты можно было купить на рынке, но там хозяйничали спекулянты, а потому цены установились просто заоблачные. На довоенные 500 рублей человек мог купить только 2 килограмма ржаного хлеба.Позже немцы стали разрешать выходить из города, и люди потянулись по сёлам, чтобы выменять на вещи хоть какую-нибудь еду. Таких называли "меняльщиками".С первых дней всё население обязали встать на учёт на "Бирже труда", людей стали отправляли на работы в Германию или на Западную Украину. По началу, обманутые обещаниями нацистов, они соглашались ехать добровольно. Но вскоре с запада стали приходить вести, что там не кормят, не платят, бьют и условия "хуже, чем в аду". Народ стал отказываться ехать, и началась насильственная отправка в Германию.Таким образом, на запад в трудовое рабство оккупанты угнали порядка 120 тысяч харьковчан, преимущественно молодых людей.14 декабря 1941 года немцы издали приказ, по которому всё еврейское население города в двухдневный срок должно было переселиться на окраину города, в бараки станкостроительного завода. Неповиновение каралось расстрелом. В рассчитанные на 70-80 человек бараки загоняли до 800 несчастных. В созданном гетто евреев морили голодом, за малейшее нарушение режима – расстрел.В конце декабря для желающих уехать в Полтаву, Ромны и Кременчуг оккупанты объявили запись, при этом брать с собой личные вещи запрещалось. На следующий день к баракам подъехали закрытые машины. Люди, поняв, что это провокация, отказывались в них садиться, но солдаты подавляли неповиновение силой. На протяжении нескольких дней часть евреев на машинах, а часть пешком доставили в Дробицкий яр, где всех расстреляли. Таким образом нацистские нелюди уничтожили 10 270 человек.Не лучше оккупанты обращались и с ранеными красноармейцами.После повторного захвата Харькова немецкими войсками 13 марта 1943 года солдаты дивизии СС "Адольф Гитлер" сожгли в первом сортировочном госпитале живьем 300 раненых, их не успели эвакуировать в советский тыл. За несколько последующих дней они расстреляли остальных раненых – более 400 человек. Их трупы закопали во дворе.С четвёртой попытки 23 августа 1943 года, город наши войска освободили.Харьков враг превратил в сильно укреплённую крепость, которую пришлось штурмовать сразу пяти советским армиям трёх фронтов — Степного маршала Конева, Воронежского генерала Ватутина и Юго-Западного генерала Малиновского. Штурм длился 17 дней, с 13 по 30 августа.Постоянное население Харькова за время войны уменьшилось минимум на 700 тысяч человек, а с учётом беженцев, с которыми население города до оккупации составляло 1,2 – 1,3 млн. человек, на миллион и больше.По данным советских властей 120 тыс. человек, в большинстве своем молодёжь, были угнаны в Германию; около 70-80 тыс. погибли от голода, холода и лишений, особенно в зиму 1941-1942 годов; порядка 30 тыс., включая 16 тыс. оставшихся в Харькове евреев, оккупанты убили. Остальные жители отправились в эвакуацию, были призваны по мобилизации или скрылись в деревнях.Первый в мире процесс против немецких военных преступников состоялся в Харькове 15-18 декабря 1943 года. Он создал юридический прецедент, закрепленный позже Нюрнбергским трибуналом: "Приказ не освобождает от ответственности за геноцид". Судили виновных в массовом уничтожении жителей города трёх немцев: капитана Вильгельма Ландхельда, унтер-штурмфюрера СС Ганса Рица, старшего ефрейтора немецкой тайной полевой полиции Рейнгарда Рецлава, и одного коллаборациониста – водителя "душегубки" Михаила Буланова.В присутствии 40 тысяч харьковчан преступников повесили 19 декабря на Благовещенском рынке, где ранее оккупанты проводили массовые казни. Так в истории нацистской оккупации Харькова была поставлена жирная точка.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, харьков, 1941