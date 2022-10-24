Цена оккупации Харькова. Почему из 900 тысяч жителей в городе осталось 190
24 октября 1941 года немецкие войска вошли в Харьков. Так началась 641 дневная оккупация самого большого города УССР, ее первой столицы. Условия оккупации были таковы, что не приходится удивляться, что первый в мире процесс над нацистскими преступниками прошел именно в Харькове.
16 сентября 1941 года, когда стало окончательно ясно, что основные силы Юго-Западного фронта очутились в устроенном для них немцами Киевском котле, Государственный комитет обороны СССР утвердил постановления № 681 "Об эвакуации предприятий Харькова и Харьковской области" и № 685 "Об эвакуации женщин и детей из Харькова". Через две недели начался вывоз сельхозтехники, поголовья скота и собранного урожая.
К 20 октября практически все харьковские предприятия вывезли на восток. Для погрузки в эшелоны использовался даже городской трамвай – трамвайные пути проложили на территории предприятий. Всего на восток 320-ю эшелонами отправили более 70 заводов, в том числе делавшие "тридцатьчетвёрки" и танковые дизели заводы № 183 и № 75.
Что не удалось вывезти, подорвали.
Находившейся на правом фланге 6-й немецкой армии 55-й армейский корпус генерала Эрвина Фирова взял Харьков в мешок и, таким образом, заставил оказавшиеся под угрозой окружения советские войска оставить город. На северных окраинах Харькова и далее до Дергачей действовала 239-я немецкая пехотная дивизия 17-го армейского корпуса. Однако, основной вклад во взятие города внесла 57-я пехотная дивизия под командованием генерал-майора Антона Достлера.
Несмотря на упорное сопротивление частей 38-й армии Юго-Западного фронта 24-25 октября 1941 года немецким войскам удалось полностью овладеть городом. Последние части Красной армии, ведя арьергардные бои, оставили его 25 октября в 22:30.
25 октября командующий 55-м армейским корпусом генерал Фиров издал приказ № 17:
"Солдаты! Харьков, третий индустриальный город России, взят. Этот гордый успех достигнут благодаря вашей отваге… Солдаты, мы гордимся Вами. Только последующая история сможет полностью отдать должное Вашей славе. Вы можете быть гордыми, что сделали большой шаг на пути к окончательной победе. Вперёд, к победе!"
В первый же день своего прихода в Харьков на здании обкома партии немцы повесили мужчину с табличкой "партизан". В последующие дни казнили ещё 116 человек из числа партийных работников, подпольщиков и сотрудников НКВД. Так же, оккупанты расстреляли несколько десятков евреев.
Для немцев Харьков был ценен, как важный железнодорожный узел и центр промышленного производства. Его предприятиям во вражеских планах отводилась особая роль. Однако немецкое командование оказалось не готовым к тому, что город окажется полностью парализован, и потребует огромных ресурсов для возвращения его к жизни.
Ещё до начала войны в Восточном штабе экономического руководства (был у предусмотрительных немцев и такой) разработали план мероприятий на оккупированных территориях и издали его под условным названием "Зелёная папка". По этому плану предполагалось, что ближайшие четыре года, все ресурсы захваченных территорий будут использоваться на благо немецкой армии и промышленности.
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Уже с первых дней оккупации Харькова для нужд немецкого командования начал работу ряд предприятий: городской телефон, междугородняя АТС, 4 металлообрабатывающие завода, 2 чугунно-литейных завода, 2 механических, котельно-сварочный, кроватный и пивоваренные заводы № 1 и 2, табачная фабрика. Кроме того, возобновили свою работу фабрики: "Жорж Борман", 6 из 18 текстильных предприятий, "Красный химик", "Теже" и три мыловаренные фабрики.
Всё это обеспечивалось созданием органов военного управления, так как Харьков оставался прифронтовым городом.
Приказ о создании фельдкомендатуры 787, во главе с генералом Эрвином Фировом, издали накануне захвата города – 23 октября. Обязанности фельдкомендатуры определили в приказе командования 55-го армейского корпуса от 23 октября 1941 года:
"скорейшее усмирение города с помощью войск 55-го корпуса; немедленное создание и охрана городской управы во главе с бургомистром; создание украинской вспомогательной полиции; поддержание порядка в городе; организация квартирного фонда для офицеров и солдат немецкой армии; опека над социально-культурными учреждениями для немецких воинов (солдатские дома, кино, театры, бани, прачечные и т. п.); введение в действие предприятий с целью обеспечения немецких нужд; поддержание хорошего состояния дорог и регулирования движения; создание и надсмотр над концентрационными лагерями; воздушная и противопожарная безопасность".
В задачу коменданта также входило издание приказов и распоряжений украинскому управлению Харькова и контроль их исполнения. Чтобы разгрузить подразделения 6-й армии и 55-го армейского корпуса, в выполнении охранных функций, в Харькове ещё в начале оккупации создали три орткомендатуры — "Норд", "Зюйд" и "Вест". Позднее создали ещё орткомендатуру "Новая Бавария" (по историческому названию одного из районов города – прим. ред.).
В связи с отдалением со временем фронта и образованием Харьковского тылового района 6-й армии под № 585 3 декабря 1941 года город передали в ведение штаба коменданта тылового армейского района генерал-лейтенанта фон Путткамера. На протяжении следующих шести недель по 9 февраля 1942 года комендант тылового армейского района одновременно являлся и комендантом города.
Полицейские функции в городе выполняла полиция порядка, которая состояла, в соответствии с указом от 26 июня 1936 года, из шуцполиции, жандармерии, полиции пожарной охраны и других подразделений. Она исполняла различные задания от патрульной службы на местах, до использования на фронте при особенно критических обстоятельствах. Её задача состояла в обеспечении безопасности занятых районов.
Но, даже значительных немецких сил не хватало для наведения порядка в Харькове, поэтому новая власть привлекала к службе в полиции местное население.
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На Украине уже с первых дней оккупации создавалась украинская милиция, но со временем, она становилась всё менее управляемой и переставала подчиняться немецкой оккупационной власти. Вместо исполнения своих прямых обязанностей её руководство занималось вопросами построения украинской государственности и местного самоуправления. Такое развитие событий оккупационную власть не устраивало.
Учитывая большую потребность в специальных полицейских силах и неприемлемость существования неуправляемой местной милиции, рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции Генрих Гиммлер 6 ноября 1941 года подписал приказ о создании специальных полицейских сил из местного населения, или приказ о так называемом "шуцманшафте".
В соответствии с ним на Украине 18 ноября 1941 года вступило в силу распоряжение о "роспуске неподконтрольной украинской милиции" и организации "шуцманшафта".
Несмотря на все зверства гитлеровцев, в Харькове, как и в других городах, находились те, кто поддерживал оккупантов.
В первую очередь к их числу относилась Организация украинских националистов (ОУН). Своей главной целью её члены провозгласили создание независимого украинского государства. Для достижения этой цели оуновцы пошли на сотрудничество с оккупационным режимом, в том числе массово вступали в "шуцманшафт".
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В декабре 1941 года украинская полиция организовала в Харькове несколько маршей с оркестром и исполнением националистических песен, однако широкой поддержки ОУН в городе не нашла. Более того, впоследствии харьковские оккупационные власти репрессировали большинство членов ОУН.
Сформированные, но неуправляемые харьковские полицейские подразделения в мае 1942 года перебросили на направление Изюм — Красноград для ликвидации прорыва Красной Армии, а впоследствии их перевели на сталинградское направление.
В Харькове же, с третей попытки, летом 1942 года сформировали три полицейских подразделения под управлением немецких офицеров: вспомогательную караульную полицейскую службу — хильфсвахманшафтен (Hilfswachmannschaften) — "хива"; вспомогательную полицию — хильфсполицай (Hilfspolizei) — "хипо"; охранную полицию высших начальников СС и полиции — шуцманшафт (Schutzmannschaft).
С самого первого дня и до окончательного освобождения Харькова в 1943 году оккупационные власти относились к местному населению как к скоту и даже хуже.
С первого дня начались грабежи: немцы спокойно ходили по квартирам и реквизировали всё, что им понравится. Практически каждый день проводились казни настоящих или мнимых участников сопротивления и партизан. Позже в городе появился так называемый "газваген", а по-народному – душегубка: машина с герметичным фургоном, в который загоняли до 50 человек и закрывали дверь. В результате люди задыхались от выхлопных газов, которые по задумке извращённых немецких умов подавались в фургон.
Когда немцы вошли в Харьков, все продукты питания реквизировали на нужды германской армии – в городе начался голод. По карточкам кормили только рабочих и то, это была пайка, чтобы не умереть. Продукты можно было купить на рынке, но там хозяйничали спекулянты, а потому цены установились просто заоблачные. На довоенные 500 рублей человек мог купить только 2 килограмма ржаного хлеба.
Позже немцы стали разрешать выходить из города, и люди потянулись по сёлам, чтобы выменять на вещи хоть какую-нибудь еду. Таких называли "меняльщиками".
С первых дней всё население обязали встать на учёт на "Бирже труда", людей стали отправляли на работы в Германию или на Западную Украину. По началу, обманутые обещаниями нацистов, они соглашались ехать добровольно. Но вскоре с запада стали приходить вести, что там не кормят, не платят, бьют и условия "хуже, чем в аду". Народ стал отказываться ехать, и началась насильственная отправка в Германию.
Таким образом, на запад в трудовое рабство оккупанты угнали порядка 120 тысяч харьковчан, преимущественно молодых людей.
14 декабря 1941 года немцы издали приказ, по которому всё еврейское население города в двухдневный срок должно было переселиться на окраину города, в бараки станкостроительного завода. Неповиновение каралось расстрелом. В рассчитанные на 70-80 человек бараки загоняли до 800 несчастных. В созданном гетто евреев морили голодом, за малейшее нарушение режима – расстрел.
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В конце декабря для желающих уехать в Полтаву, Ромны и Кременчуг оккупанты объявили запись, при этом брать с собой личные вещи запрещалось. На следующий день к баракам подъехали закрытые машины. Люди, поняв, что это провокация, отказывались в них садиться, но солдаты подавляли неповиновение силой. На протяжении нескольких дней часть евреев на машинах, а часть пешком доставили в Дробицкий яр, где всех расстреляли. Таким образом нацистские нелюди уничтожили 10 270 человек.
Не лучше оккупанты обращались и с ранеными красноармейцами.
После повторного захвата Харькова немецкими войсками 13 марта 1943 года солдаты дивизии СС "Адольф Гитлер" сожгли в первом сортировочном госпитале живьем 300 раненых, их не успели эвакуировать в советский тыл. За несколько последующих дней они расстреляли остальных раненых – более 400 человек. Их трупы закопали во дворе.
С четвёртой попытки 23 августа 1943 года, город наши войска освободили.
Харьков враг превратил в сильно укреплённую крепость, которую пришлось штурмовать сразу пяти советским армиям трёх фронтов — Степного маршала Конева, Воронежского генерала Ватутина и Юго-Западного генерала Малиновского. Штурм длился 17 дней, с 13 по 30 августа.
Постоянное население Харькова за время войны уменьшилось минимум на 700 тысяч человек, а с учётом беженцев, с которыми население города до оккупации составляло 1,2 – 1,3 млн. человек, на миллион и больше.
По данным советских властей 120 тыс. человек, в большинстве своем молодёжь, были угнаны в Германию; около 70-80 тыс. погибли от голода, холода и лишений, особенно в зиму 1941-1942 годов; порядка 30 тыс., включая 16 тыс. оставшихся в Харькове евреев, оккупанты убили. Остальные жители отправились в эвакуацию, были призваны по мобилизации или скрылись в деревнях.
Первый в мире процесс против немецких военных преступников состоялся в Харькове 15-18 декабря 1943 года. Он создал юридический прецедент, закрепленный позже Нюрнбергским трибуналом: "Приказ не освобождает от ответственности за геноцид". Судили виновных в массовом уничтожении жителей города трёх немцев: капитана Вильгельма Ландхельда, унтер-штурмфюрера СС Ганса Рица, старшего ефрейтора немецкой тайной полевой полиции Рейнгарда Рецлава, и одного коллаборациониста – водителя "душегубки" Михаила Буланова.
В присутствии 40 тысяч харьковчан преступников повесили 19 декабря на Благовещенском рынке, где ранее оккупанты проводили массовые казни. Так в истории нацистской оккупации Харькова была поставлена жирная точка.