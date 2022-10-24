Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски - 24.10.2022 Украина.ру
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Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски
Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски - 24.10.2022 Украина.ру
Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски
Вопреки запретам, Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) спела на свадьбе во Львове несколько русскоязычных песен. Видео опубликовала 24 октября одна из гостей мероприятия
2022-10-24T13:15
2022-10-24T13:15
новости
сердючка
верка сердючка
львов
русский язык
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На видео жених с невестой, а также гости и подтанцовка певицы танцуют под песню "Я не поняла" из репертуара Серючки."Он бы подошел - а я бы отвернулась,Он бы приставал ко мне - я б ушла,Он бы зарыдал - я бы улыбнулась.Вот таки дела…"Использование русскоязычного контента во Львовской области запрещено с сентября 2018 года. В начале 2022 года был проведен рейд по ресторанам и ночным клубам, в ходе которого были оштрафованы все нарушители этого запрета.При этом Данилко придерживается совершенно русофобских и антироссийских взглядов, регулярно устраивая демонстративные провокации против России и президента РФ Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20221020/1039961383.html
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новости, сердючка, верка сердючка, львов, русский язык
Новости, Сердючка, Верка Сердючка, Львов, Русский язык

Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски

13:15 24.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкВерка Сердючка
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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Вопреки запретам, Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) спела на свадьбе во Львове несколько русскоязычных песен. Видео опубликовала 24 октября одна из гостей мероприятия
На видео жених с невестой, а также гости и подтанцовка певицы танцуют под песню "Я не поняла" из репертуара Серючки.
"Он бы подошел - а я бы отвернулась,
Он бы приставал ко мне - я б ушла,
Он бы зарыдал - я бы улыбнулась.
Вот таки дела…"
Использование русскоязычного контента во Львовской области запрещено с сентября 2018 года. В начале 2022 года был проведен рейд по ресторанам и ночным клубам, в ходе которого были оштрафованы все нарушители этого запрета.
При этом Данилко придерживается совершенно русофобских и антироссийских взглядов, регулярно устраивая демонстративные провокации против России и президента РФ Владимира Путина.
Евровидение-2019. Репетиция финала, Данилко, Сердючка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:13
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сценеУкраинский исполнитель Андрей Данилко в образе Верки Сердючке отметился очередной антироссийской выходкой, на этот раз в польском Кракове, пишет 20 октября УНИАН
 
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