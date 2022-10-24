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Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски

Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски - 24.10.2022 Украина.ру

Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски

Вопреки запретам, Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) спела на свадьбе во Львове несколько русскоязычных песен. Видео опубликовала 24 октября одна из гостей мероприятия

2022-10-24T13:15

2022-10-24T13:15

2022-10-24T13:15

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На видео жених с невестой, а также гости и подтанцовка певицы танцуют под песню "Я не поняла" из репертуара Серючки."Он бы подошел - а я бы отвернулась,Он бы приставал ко мне - я б ушла,Он бы зарыдал - я бы улыбнулась.Вот таки дела…"Использование русскоязычного контента во Львовской области запрещено с сентября 2018 года. В начале 2022 года был проведен рейд по ресторанам и ночным клубам, в ходе которого были оштрафованы все нарушители этого запрета.При этом Данилко придерживается совершенно русофобских и антироссийских взглядов, регулярно устраивая демонстративные провокации против России и президента РФ Владимира Путина.

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новости, сердючка, верка сердючка, львов, русский язык