https://ukraina.ru/20221024/1040075264.html
Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски
Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски - 24.10.2022 Украина.ру
Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски
Вопреки запретам, Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) спела на свадьбе во Львове несколько русскоязычных песен. Видео опубликовала 24 октября одна из гостей мероприятия
2022-10-24T13:15
2022-10-24T13:15
2022-10-24T13:15
новости
сердючка
верка сердючка
львов
русский язык
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На видео жених с невестой, а также гости и подтанцовка певицы танцуют под песню "Я не поняла" из репертуара Серючки."Он бы подошел - а я бы отвернулась,Он бы приставал ко мне - я б ушла,Он бы зарыдал - я бы улыбнулась.Вот таки дела…"Использование русскоязычного контента во Львовской области запрещено с сентября 2018 года. В начале 2022 года был проведен рейд по ресторанам и ночным клубам, в ходе которого были оштрафованы все нарушители этого запрета.При этом Данилко придерживается совершенно русофобских и антироссийских взглядов, регулярно устраивая демонстративные провокации против России и президента РФ Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20221020/1039961383.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сердючка, верка сердючка, львов, русский язык
Новости, Сердючка, Верка Сердючка, Львов, Русский язык
Зрада во Львове: Верка Сердючка снова запела по-русски
Вопреки запретам, Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) спела на свадьбе во Львове несколько русскоязычных песен. Видео опубликовала 24 октября одна из гостей мероприятия
На видео жених с невестой, а также гости и подтанцовка певицы танцуют под песню "Я не поняла" из репертуара Серючки.
"Он бы подошел - а я бы отвернулась,
Он бы приставал ко мне - я б ушла,
Он бы зарыдал - я бы улыбнулась.
Вот таки дела…"
Использование русскоязычного контента во Львовской области запрещено с сентября 2018 года. В начале 2022 года был проведен рейд по ресторанам и ночным клубам, в ходе которого были оштрафованы все нарушители этого запрета.
При этом Данилко придерживается совершенно русофобских и антироссийских взглядов, регулярно устраивая демонстративные провокации против России и президента РФ Владимира Путина.