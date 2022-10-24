В Херсоне начали формирование теробороны

Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего

В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру