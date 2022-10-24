В Херсоне начали формирование теробороны
Военно-гражданская администрация Херсонской области объявила о формировании в областном центре территориальной обороны. Об этом говорится 24 октября в официальном сообщении в Telegram-канале администрации
Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города.
ВС РФ и силовые структуры продолжают обеспечивать безопасность в городе и ближайших населенных пунктах, но жителям рекомендовано выехать на левый берег Днепра.
Администрация информирует население, что каждый день с херсонского речного вокзала отходят катера до Алешек и Голой Пристани.
Ранее на правом берегу Херсона и области была объявлена добровольная эвакуация жителей. ВРИО губернатора региона Владимир Сальдо призвал вех выезжать для собственной безопасности.
09:00Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру