Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1040039944.html
Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова
Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова - 22.10.2022 Украина.ру
Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова
Решения саммита Евросоюза, который прошел 20-21 октября, подтвердили конфронтационный характер его политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2022-10-22T22:21
2022-10-22T22:21
новости
захарова
мид рф
евросоюз
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_eeb334004523288bb91a1578d47622a5.jpg
"Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза", - заявила Захарова, комментарий который опубликован на официальном сайте МИД РФ.По ее словам, обвинения России в "обстреле гражданской инфраструктуры Украины" можно считать верхом лицемерия."Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении 8 лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса. И сейчас в есовском Брюсселе продолжают покрывать преступные действия Киева. Именно чувство полной безнаказанности определяет агрессивное поведение украинских властей. Россия продолжит тщательно фиксировать и устанавливать организаторов, исполнителей и пособников таких преступлений, которые неизбежно понесут заслуженное наказание", - утверждает Захарова.По оценке официального представителя МИД, в Евросоюзе не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта."Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру. Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?" - задается риторическим вопросом Захарова.Что касается внутренних проблем ЕС, то здесь европейские лидеры "привычно снимают с себя ответственность, перекладывая ее на других"."Евросоюз продолжает безосновательно обвинять Россию в провоцировании продовольственного, энергетического, а теперь еще и экономического кризисов. Цель подобных дезинформационных вбросов очевидна — хоть как-то попытаться скрыть, что проблемы в указанных сферах, с которыми сталкивается международное сообщество и в особенности развивающиеся страны, вызваны прежде всего непродуманной политикой самого Евросоюза, прочно укоренившимися на Западе установками на безжалостную эксплуатацию природных и демографических ресурсов стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также торгово-экономической "войной" против России", - отметила Захарова.Она отметила, что ради нанесения ущерба России лидеры Евросоюза продолжают обсуждать возможность использования — "а по сути экспроприации" — "замороженных" российских активов, тем самым пренебрегая основой основ любой рыночной экономики — уважением к частной собственности."Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем "порядка, основанного на правилах", все больше превращается в пространство беззакония, где по политическим причинам допускается несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан. Наиболее наглядный пример — реакция Евросоюза на диверсии в отношении "Северного потока" и "Северного потока-2". В "заключениях" Евросовета нет ни слова о необходимости проведения соответствующего расследования, что может свидетельствовать только об одном — стойком нежелании узнать, кто стоит за терактами в отношении крупнейшего европейского инфраструктурного объекта, строившегося в целях обеспечения реальной, а не мнимой энергетической безопасности стран-членов Евросоюза", - отметила Захарова
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5de1ee97428b071b60c16f8835509314.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, захарова, мид рф, евросоюз, спецоперация, украина
Новости, Захарова, МИД РФ, Евросоюз, Спецоперация, Украина

Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова

22:21 22.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Решения саммита Евросоюза, который прошел 20-21 октября, подтвердили конфронтационный характер его политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза", - заявила Захарова, комментарий который опубликован на официальном сайте МИД РФ.
По ее словам, обвинения России в "обстреле гражданской инфраструктуры Украины" можно считать верхом лицемерия.
"Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении 8 лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса. И сейчас в есовском Брюсселе продолжают покрывать преступные действия Киева. Именно чувство полной безнаказанности определяет агрессивное поведение украинских властей. Россия продолжит тщательно фиксировать и устанавливать организаторов, исполнителей и пособников таких преступлений, которые неизбежно понесут заслуженное наказание", - утверждает Захарова.
По оценке официального представителя МИД, в Евросоюзе не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта.
"Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру. Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?" - задается риторическим вопросом Захарова.
Что касается внутренних проблем ЕС, то здесь европейские лидеры "привычно снимают с себя ответственность, перекладывая ее на других".
"Евросоюз продолжает безосновательно обвинять Россию в провоцировании продовольственного, энергетического, а теперь еще и экономического кризисов. Цель подобных дезинформационных вбросов очевидна — хоть как-то попытаться скрыть, что проблемы в указанных сферах, с которыми сталкивается международное сообщество и в особенности развивающиеся страны, вызваны прежде всего непродуманной политикой самого Евросоюза, прочно укоренившимися на Западе установками на безжалостную эксплуатацию природных и демографических ресурсов стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также торгово-экономической "войной" против России", - отметила Захарова.
Она отметила, что ради нанесения ущерба России лидеры Евросоюза продолжают обсуждать возможность использования — "а по сути экспроприации" — "замороженных" российских активов, тем самым пренебрегая основой основ любой рыночной экономики — уважением к частной собственности.
"Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем "порядка, основанного на правилах", все больше превращается в пространство беззакония, где по политическим причинам допускается несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан. Наиболее наглядный пример — реакция Евросоюза на диверсии в отношении "Северного потока" и "Северного потока-2". В "заключениях" Евросовета нет ни слова о необходимости проведения соответствующего расследования, что может свидетельствовать только об одном — стойком нежелании узнать, кто стоит за терактами в отношении крупнейшего европейского инфраструктурного объекта, строившегося в целях обеспечения реальной, а не мнимой энергетической безопасности стран-членов Евросоюза", - отметила Захарова
 
НовостиЗахароваМИД РФЕвросоюзСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП". Армен Гаспарян об итогах недели
22:21Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова
20:43Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю
20:14Жителям украинского Николаева мэр предложил покинуть город
20:09На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
19:00Эвакуация из Херсона. Итоги 22 октября на Украине
18:19В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения
17:58Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
17:40В Белгородской области комбайн наехал на мину
16:50ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
16:39В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ
16:10Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября
16:04В Крыму запретили фотографировать железные дороги
15:57Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
15:39Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
15:38Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая
15:32Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
15:16"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
15:01До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на Украину
14:55Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
Лента новостейМолния