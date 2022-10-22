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О чем Бродский говорил в стихотворении "На независимость Украины"

О чем Бродский говорил в стихотворении "На независимость Украины" - 22.10.2022 Украина.ру

О чем Бродский говорил в стихотворении "На независимость Украины"

35 лет назад, 22 октября 1987 г. Нобелевскую премию по литературе получил Иосиф Бродский. Под годовщину вновь вспыхнули споры о резонансном стихотворении поэта... Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T01:00

2022-10-22T01:00

2022-10-22T01:00

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35 лет назад, 22 октября 1987 г. Нобелевскую премию по литературе получил Иосиф Бродский. Под годовщину вновь вспыхнули споры о резонансном стихотворении поэта "На независимость Украины". Что на самом деле хотел сказать автор, был ли он пронизан имперскими амбициями, или вообще "не очень понимал", что говорит?Долгое время Иосиф Бродский был этакой "либеральной иконой" для российской прогрессивной общественности. Ну, действительно, изгнанник и эмигрант, лауреат Нобелевской премии, автор стихов, которые, очень мягко говоря, не были пронизаны любовью к Советской России.На этом фоне "На независимость Украины" из "политизированного творчества" автора резко выбивается. Что, в целом, понимал и сам Иосиф Александрович. Который перед первым публичным прочтением этого стихотворения в 1992 году в еврейском центре Пало-Альто, в Калифорнии, отдельно подчеркнул: "Нечто рискованное, но тем не менее я это прочту". Затем он читал "На независимость Украины" еще несколько раз. Например, в 1994 году, в Куинз-Колледже уже в Нью-Йорке.Но важным сюжетом здесь является то, что в сборниках Бродского это стихотворение так и не было напечатано. Как при жизни автора, так и после его смерти.В частности, "На независимость Украины" не вошло в сборник "Стихотворения Иосифа Бродского" в 2001 году, и, как указывает, филолог Владимир Демчиков, на исключении этого произведения из капитального двухтомника стихотворений поэта под редакцией Лосева, вышедшем в 2011-м, настоял Фонд по управлению наследственным имуществом Бродского.И все это в итоге, вполне логично привело к "эффекту Стрэйзанд", о чем история будет ниже.Долгое время в публичном доступе не было и видео, на котором Бродский читал бы "На независимость Украины". А потому, когда в середине девяностых данное стихотворение стало появляться в прессе, то поначалу многие либеральные литературоведы и историки литературы вообще не верили, что авторство принадлежит Бродскому.Что интересно, сначала оно было напечатано именно в украинских изданиях "Столица" и "Голос громадянина" в 1996 году. На Украине эта публикация привела к понятно какому эффекту. И только потом "На независимость Украины" появилось уже в российской "Лимонке", а затем и в "Дне литературы".При этом, поскольку текст стихотворения "считывали" с аудио, а потом с видео, а Бродский от прочтения к прочтению слегка менял его, да и сами записи не отличались четкостью, до сих пор в Сети есть разные варианты стихотворения. И, стоит повториться, авторство за Бродским либеральная общественность окончательно признала только в 2015 году, после публикации соответствующего видео.Правда, признание это в информационной российской среде было сравнимо с этаким эффектом разоравшейся бомбы.Многие из либеральной общественности вообще восприняли это, как "измену" со стороны Бродского "демократическим", то есть, читайте, "русофобским" ценностям. И естественно, вся эта многолетняя система умолчаний и отказа публикаций стихотворения Бродского в сборниках Бродского привела к тому, что "На независимость Украины" сразу же выделилось из всего творческого наследия поэта и, как минимум, в околополитических кругах, стало самым известным и резонансным. Ну, в общем, тот самый "эффект Стрэйзанд", когда попытки что-либо скрыть приводят лишь к более широкому резонансу (людей тянет к запретному), сработал по полной программе.Дальше, что называется, "астрологи объявили неделю литературоведов", которая, есть такое мнение, длится с 2015 до сих пор. И в рамках этих "исследований" со стороны либеральной общественности, можно выделить ряд концепций.Первая, и, наверное, самая забавная, с учетом того, как ранее все эти люди "носились" с Бродским, да и сейчас продолжают носиться с любым нобелевским лауреатом по литературе из стран бывшего СССР. Заключается она в том, что Бродский-то, в целом, не то, чтобы и светоч литературы, да и поэт так себе.Как, например, об этом в конце июля написалИлья Клишин: "Бродский — не интеллигент по происхождению. Он рос примерно в той же ленинградской подворотне, что и Владимир Путин на десять лет позже. Важно понимать, что Бродский построил свою эстетическую картину мира. Это был человек без системного образования, читавший книги вразнобой…".Вторая концепция, заключается в том, что "На независимость Украины" — это вообще ни разу про политику, а, оказывается, про лингвистику, а точнее, "чему на самом деле посвящено это "рискованное" (по выражению самого Бродского) стихотворение, которое якобы об Украине? Конечно же, только одному – развитию русского языка! Судьба русского языка – вот о чем идет речь в этом стихотворении. И больше ни о чем".Ну, если это исключительно про русский язык, то для правильного понимания контекста приведем другую цитату. Секретарь Совета национальной безопастности и обороны Украины Данилов заявил на днях: ""Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения""Еще более изощренные исследования вообще намекают на то, что в произведении "На независимость Украины" звучит очень хитрый и завуалированный сарказм, а на самом деле, речь здесь про очередное полное и тотальное поражение "имперской России", и освобождение Украины из под российского гнёта.Ну, и понятно, что в либеральных "литературоведческих кругах" кругах максимально часто используется фраза друга Бродского, литовского поэта и литературоведа, Томаса Венцлова, который назвал "На независимость Украины", "неудачной шуткой, хулиганской выходкой, которые себе порой позволял Бродский".Однако, судя по тому, что поэт сам понимал степень скандальности своего стихотворения, о чем прямо говорил, как минимум, "шуткой" он его не считал. Полагать "На независимость Украины" и абсолютно украинофобскоим, наверное, тоже не следует. Бродский "проходится" и по советскому наследию, и по российским реалиям.Скорее, оно пронизано этакой вселенской обидой на распад единства России и Украины. При этом единства, не сконструированного в период советской истории, а куда более древнего, естественного и органического. В том числе и на уровне общих судеб, языка, культуры и да, политики.Собственно, с истории и политики стихотворение и начинается:Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,"время покажет кузькину мать", руины,кости посмертной радости с привкусом УкраиныПро Карла XII, думается, пояснять не нужно. Речь идет о Мазепе, о предательстве и о поражении шведов под Полтавой, которое, во многом, и позволило России стать Империей. А потому, действительно, "слава Богу, проиграно". Но проиграно не нами.А вот далее идет уже упоминание советской истории про "кузькину мать", самого известного любителя вышиванки, и "картавого", как обобщённый образ советского руководства от Ленина и далее (как не вспомнить здесь слова Владимира Путина об "Украине имени Ленина").И "кости посмертной радости" здесь, думается, это как раз советский период Украины с голодомором, Великой Отечественной и прочими ужасами, которые прибавили в украинской, да и российской земле огромное количество костей. И здесь, с первых строк, уже, в общем-то, видно, что советское наследие Броский не переваривал. На что, у него, понятно, были свои причины. И это отношение он выразил сразу.Далее, кстати, идет этакий повтор смысловых акцентов:То не зелено-квитный, траченый изотопом,— жовто-блакитный реет над Конотопом,скроенный из холста: знать, припасла Канада —даром, что без креста: но хохлам не надо.С "зелено-квитным" все более, чем интересно. Буквально, это значит "зелено-цветочный". И наиболее интересную версию, о значении этого образа приводит исследователь творчества Бродского, Владимир Малеванный:"В "зелено-квитном" флаге некоторые комментаторы усматривают аллюзию Бродского на последствия чернобыльской аварии, с радиоактивными "изотопами", в месяце "квитне" (апреле) 1986 г. Мне здесь видится иной сюжет.Вкратце версия такова. Личная хоругвь малороссийского гетмана Богдана Хмельницкого по иронии судьбы хранится в Швеции, в стокгольмском Военном музее. Часто и подолгу бывая в Стокгольме, Бродский мог увидеть там это выцветшее, траченное временем, "изотопом" зеленовато-коричневатое полотнище. А серебристо-золотистые звёзды на белом фоне, рядом с крестом и полумесяцем, похожи на цветы".И как противопоставление стягу Хмельницкого, и присоединению к Москве, идет уже "жовто-блактный" стяг Мазепы. Который, как раз Россию предал, ну, а сами цвета стяга, есть такая версия, позаимствовал у шведов. Все у того же Карла XII. Только действительно "без креста", как на шведском флаге, а в виде двух полос, синей и желтой.В середине же четверостишия идет строчка про Канаду. А именно, про одну из самых богатых и многочисленных диаспор украинцев, которая и сейчас в Канаде находится, и сформировалась, во многом из бежавших после Второй мировой Войны на Запад бандеровцев и других коллаборантов. На Украину эта диаспора в основном посылала националистическую литературу и специалистов по русофобии.Затем следует уже некоторая претензия и к российской стороне, и снова с определенным "советским мотивом":Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!Не нам, кацапам, их обвинять в измене.Сами под образами семьдесят лет в Рязанис залитыми глазами жили, как при ТарзанеНачать здесь стоит с того, что мечта о "незалежности Украины" в любой исторический период включала в себя и мотив о сильном аграрном комплексе. О плодородии земель. Потому, собственно, и семечки.А вот с карбованцем, все очень интересно. Большинство помнит, что это была национальная валюта независимой Украины в 1992-1996-м году. Однако, карбованцы, как валюта появлялись там и во времена УНР, в 1918-20, и в период Гражданской войны и так называемой Украинской державы. И во времена Великой Отечественной на территории Рейхскомиссариата Украина. Все эти государственные образования "независимые от России" появлялись именно в тяжелейшие для России исторические периоды, и не без обещаний "сытой и спокойной жизни", вдали от нас, тех самых "кацапов".Тем более, что сами мы, кацапы, "жили, как при Тарзане". И это, к слову, тоже очень интересный образ. У Бродского на Тарзане, и на фильмах о нем, показанных в СССР, был особый пунктик. Так, в эссе от 1986 года "Трофейное" Иосиф Александрович пишет:"И я утверждаю, что одни только четыре серии "Тарзана" способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде и впоследствии.Разумеется, в этих трофейных картинах было и нечто более серьезное: их принцип "одного против всех", принцип, совершенно чуждый коммунальной, ориентированной на коллектив психологии общества, в котором мы росли. Наверное, именно потому, что все эти королевские пираты и Зорро были бесконечно далеки от нашей действительности, они повлияли на нас совершенно противоположным замышлявшемуся образом. Преподносимые нам как развлекательные сказки, они воспринимались скорее, как проповедь индивидуализма. То, что для нормального зрителя было костюмной драмой из времен бутафорского Возрождения, воспринималось нами как историческое доказательство первичности индивидуализма".То есть, в данном контексте, можно трактовать эти строки, как то, что и в советской России население лет семьдесят хоть и смутно, но грезило о некоей независимости, а то и вообще о "внутренней эмиграции" из советского общества и советской жизни, как таковой. И поэтому, по мнению автора, "нам ли обвинять?".Далее, в общем-то, тоже имеет место этакий экскурс в историю с лексикой на грани, а то и за гранью фола:Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,по адресу на три буквы на все четырестороны. Пусть теперь в мазанке хором гансыс ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,а курицу из борща грызть в одиночку слаще?Здесь, кстати, второй раз в тексте встречается слово "рушник". Полотенце, которое больше известно в украшении красного угла, либо в приеме пищи. Однако, ряд историков-фольклористов говорит о том, что рушник – это еще и символ дороги, и, шире, жизненного пути. Как его начала, так и его естественного конца.Но Бродский акцентирует внимание, не столько на символе "дороги", сколько через строки про "жупан" и "мундир", указывает на то, что с чем своим вы к нам пришли, с тем, пожалуйста и уходите. И, можно, конечно, сказать, что это сугубо про языковые нормы… Но, есть мнение, что поэт высказался в данном случае в куда более широком смысле.Тем более, что дальше, говоря про хату-мазанку, как про один из символов аграрной Украины, он указывает на то, что будут в дальнейшем делать с обитателями этих мазанок "гансы" с "ляхами". Что, в целом, в истории Украины уже случалось, и неоднократно.Понятен здесь и вопрос последних двух строк, второй строфы, про "вместе лезть в петлю", и про "борщ".Поскольку в сложной ситуации, русские и украинцы действительно вместе лезли в петлю, то есть оказывались в практически безнадежных обстоятельствах. Но как только Украину опять поманило "сытой независимостью", то опять во весь рост вырос образ "борща", то все эти совместные перипетии сразу же отошли на второй план. Что, характерно, борщ указан куриный. То есть, даже не самый богатый и сытный по содержанию мяса.А вот дальше начинаются странности с географией. В следующей строфе говорится:Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,брезгуя гордо нами, как "скорый", битком набитыйкожаными (отвёрнутыми) углами и вековой обидой.Дело в том, что Днепр течет из России, а если точнее, то из Смоленской области, в сторону Киева. И если "может, он вспять покатит", то он из Украины потечет в Россию. И таким образом "скорый" с вековой обидой, поедет как раз не от России, а в Россию. И либо, Бродский перепутал направление течения Днепра, либо это самые саркастичные строки в "На независимость Украины": типа, вы, еще и с вашими вековыми обидами, "брезгуя гордо нами", все равно к нам припретесь, да еще и на скором поезде.И последняя строчка, если все же, изначально, там были "отвёрнутые", а не кожаные "углы", выглядит, как апофеоз унижения "гордых украинцев". Потому, что "отвёрнутый угол" на блатном жаргоне означает "украденный чемодан".Ну и теперь можете представить себя эту картину полностью: скорый поезд с гордыми и очень обиженными на Россию украинцами, едет в сторону России, еще и с ворованными чемоданами.В следующей строфе поэт снова делает экскурс в государственную символику:Не поминайте лихом! Вашего неба, хлебанам — подавись мы жмыхом и потолком — не треба.Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.Собственно, небо и хлебные поля – это символы цветов украинского флага. Но такого "неба" и такого "хлеба" не надо России, даже если альтернатива – это жмых (брикеты спрессованных и выжатых подсолнечных семян, идущих на корм животным) и потолок.И далее идет уже "разбор" украинской исторической мифологии:Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.Полно качать права, шить нам одно, другое.Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.Собственно, споры о том, имеют ли русские и украинцы общие этнические корни начались не в 2014 году, и даже не в 90-х годах прошлого века, а значительно раньше. И здесь, Бродский практически прямым текстом говорит, что спорить о происхождении уже не имеет смысла. "Вас родила ваша земля, с которой вы так носитесь". Но именно поэтому вы – даже не люди, а "кавуны", то есть, арбузы. Правда, какие-то излишне беспокойные.И, собственно, только в предпоследнем четверостишии, речь уже идет и о разрыве украинского и русского языка, на который напирает ряд либеральных исследователей.Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,Нет на нее указа ждать до другого раза.Но даже здесь Бродский, как поэт, то, есть, как в буквальном смысле, ценитель слов, работающий с языком, говорит, что есть ценности и выше. Это люди, которых мы "теряли, больше, чем денег". Хотя и выражает горе от этого разрыва непрошенной, "без указа", слезой.Ну, и завершается все, ставшим уже хрестоматийным:С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!Только когда придет и вам помирать, бугаи,будете вы хрипеть, царапая край матраса,строчки из Александра, а не брехню Тараса.И здесь, конечно, стоит обратить внимание на оборот "и вам помирать".То есть, Иосиф Александрович, есть такое мнение, отнюдь не в радостных тонах рассматривал не только судьбу Украины, но и будущее России. Потому, что если "и вам помирать", то, видимо, "помирать нам" — вот прямо уже сейчас. Что, в общем-то, оказалось довольно пророческими строками.Завершая, стоит сказать, что даже такой, поверхностный и не столько литературный, сколько исторической анализ вполне дает понять, что Бродский совершенно не шутил в этом стихотворении, а говорил, хоть и грубо, и экспрессивно, но предельно серьезно.Говорил не о языке, что русском, что украинском, а о разрыве, который сам воспринимал, как катастрофу. Катастрофу глубоко личную, когда на его глазах рушилось единство истории, культуры, людей. И во многом проговаривал абсолютно пророческие вещи.Которые, если копнуть, хоть слегка глубже в этот текст, не про "имперские амбиции", и даже не про какую-то принципиальную украинофобию. А про обиду и ярость от созерцания той катастрофы, которую предвидел Бродский, во всей этой "независимости Украины".

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Александр Чаусов

история, поэзия, литература, 1980-е, 1990-е, нобелевская премия