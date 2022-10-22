https://ukraina.ru/20221022/1040004237.html
"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - 22.10.2022 Украина.ру
"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
2022-10-22T07:30
2022-10-22T07:30
2022-10-22T07:30
новости
игорь юшков
экономика
российский газ
турецкий поток
газовый хаб
европа
владимир путин
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Он отметил, что для создания газового хаба в Турции Россия должна будет построить дополнительную инфраструктуру от Ямала до Анапы, а потом от Анапы построить морскую часть газопровода до Турции, что выльется в удвоение мощностей газопровода "Турецкий поток".Поэтому к такому проекту надо подходить очень осторожно, чтобы была уверенность в том, что инвестиции в него вернутся, указал экономист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039584961.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, экономика, российский газ, турецкий поток, газовый хаб, европа, владимир путин
Новости, Игорь Юшков, экономика, российский газ, турецкий поток, газовый хаб, Европа, Владимир Путин
"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков