"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - 22.10.2022 Украина.ру
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"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - 22.10.2022 Украина.ру
"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
2022-10-22T07:30
2022-10-22T07:30
новости
игорь юшков
экономика
российский газ
турецкий поток
газовый хаб
европа
владимир путин
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Он отметил, что для создания газового хаба в Турции Россия должна будет построить дополнительную инфраструктуру от Ямала до Анапы, а потом от Анапы построить морскую часть газопровода до Турции, что выльется в удвоение мощностей газопровода "Турецкий поток".Поэтому к такому проекту надо подходить очень осторожно, чтобы была уверенность в том, что инвестиции в него вернутся, указал экономист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039584961.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, игорь юшков, экономика, российский газ, турецкий поток, газовый хаб, европа, владимир путин
Новости, Игорь Юшков, экономика, российский газ, турецкий поток, газовый хаб, Европа, Владимир Путин

"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

07:30 22.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он отметил, что для создания газового хаба в Турции Россия должна будет построить дополнительную инфраструктуру от Ямала до Анапы, а потом от Анапы построить морскую часть газопровода до Турции, что выльется в удвоение мощностей газопровода "Турецкий поток".

На то, чтобы всё это построить, нужно несколько лет и миллиарды долларов. А мы вернём эти миллиарды долларов, когда запустим всю эту инфраструктуру? … Пока что они (европейцы — ред.) заявляют, что уже через несколько лет они не будут приобретать наше сырьё

Поэтому к такому проекту надо подходить очень осторожно, чтобы была уверенность в том, что инвестиции в него вернутся, указал экономист.
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:29
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из РоссииПольский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в том, что она наживается на экспорте газа в Европу после сокращения российских поставок, пишет Washington Post
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь Юшковэкономикароссийский газтурецкий потокгазовый хабЕвропаВладимир Путин
 
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