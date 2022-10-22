https://ukraina.ru/20221022/1040004237.html

"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - 22.10.2022 Украина.ру

"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

Реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

2022-10-22T07:30

2022-10-22T07:30

2022-10-22T07:30

новости

игорь юшков

экономика

российский газ

турецкий поток

газовый хаб

европа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_13b29b921d19db34f8cbe8778ca3f65a.jpg.webp

Он отметил, что для создания газового хаба в Турции Россия должна будет построить дополнительную инфраструктуру от Ямала до Анапы, а потом от Анапы построить морскую часть газопровода до Турции, что выльется в удвоение мощностей газопровода "Турецкий поток".Поэтому к такому проекту надо подходить очень осторожно, чтобы была уверенность в том, что инвестиции в него вернутся, указал экономист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039584961.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, экономика, российский газ, турецкий поток, газовый хаб, европа, владимир путин