https://ukraina.ru/20221021/1040023268.html

Удар по переправе в Херсоне. Итоги 21 октября на Украине

Удар по переправе в Херсоне. Итоги 21 октября на Украине - 21.10.2022 Украина.ру

Удар по переправе в Херсоне. Итоги 21 октября на Украине

ВСУ нанесли удар по переправе в Херсоне, погибли четыре человека

2022-10-21T19:00

2022-10-21T19:00

2022-10-21T19:02

хроники

эксклюзив

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Об ударе ВСУ по переправе у Антоновского моста стало известно в ночь на 21 октября. В 23:47 РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщило о том, что ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по гражданской переправе."Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", — отметил он.Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о жертвах обстрела."Всего боевики ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет сбито российской ПВО. 1 ракета долетела... В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, 10 мирных человек ранены. 12 гражданских машин сожжены", — заявил Рогов.Позже данные по погибшим уточнили."В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — заявил утром 21 октября в комментарии журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта."Уверен, что киевский режим знал, что переправа используется исключительно гражданскими лицами… Пострадали несовершеннолетние, и среди пострадавших — журналисты", — добавил глава правительства региона.Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.Примечательно, что украинские пропагандисты пытались упирать на тот факт, что официально переправляют через Днепр не ночью, однако люди на местах опровергают их слова. И речь не только о заявлении Елисеева."На этой переправе с лета (как был разрушен мост) люди ночуют. Это общепринятая практика. Комендантский час есть, но в районе переправы люди сидят в машинах ночью, поэтому их не трогают, понимают, что надо как-то держать место в очереди. Переправа только для машин. Поэтому люди там оставались в машинах. Для пешеходов переправа в другом месте. Сейчас очереди большие, т. к. люди стремятся уехать из города", — сообщил журналист Роман Сапоньков, который находится в регионе.Он также опубликовал видео с места обстрела.Позже утром 21 октября замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов уточнил количество погибших."Мне известно про четверых погибших", — сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".Спустя некоторое время он назвал погибших поимённо."Американцы целенаправленно ударили по Антоновскому мосту когда там находились журналисты. Среди погибших, режиссёр ТРК "Таврия" Олег Клоков. Тяжело ранены оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская. Американскими ракетами были убиты журналисты", — сообщил Стремоусов.Примечательно, что Украина признала, что нанесла удар по переправе. Как заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, удар наносился во время комендантского часа, поэтому гражданские, по её словам, пострадать не могли. А погибшие и раненые (среди которых, как сообщалось, были и дети) — "переодевшиеся в гражданскую одежду российские военные"."Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила удар по мосту. При этом она уверяет, что гражданские пострадать не могли, так как удар наносился во время комендантского часа. Она забыла про эвакуацию, вероятно. Гуменюк отметила, что в результате удара могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду российские военные. "Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так", — добавила она. Они даже погибли, специально одевшись в гражданскую одежду, чтобы подставить ВСУ. Идиотка какая-то", — прокомментировал заявление Гуменюк медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом, как свидетельствуют полученные изданием Украина.ру данные, в колонне могли быть наводчики."Выехала она (колонна — Ред.) уже после 22.00. В колонне было примерно 15 машин. Её сопровождали военные. У ВСУ среди местных есть наводчики. Видимо, кто-то из них сообщил, что идет военная колонна. Когда она добралась до середины понтонной переправы, украинцы ударили по ней из Хаймарсов. Первый удар пришелся по Антоновскому мосту. Второй попал в колонну. Олег [Клоков]ехал в машине на переднем сидении, в него попал осколок. Своей жизнью он спас от смерти женщину, которая сидела в кресле позади него. Осколок попал в голову и женщине, главному бухгалтеру "Таврии". Была ранена юная звезда телеканала Влада Луговская. Представляете, ей в этот день исполнилось всего 16 лет. Она по своей инициативе пришла на телеканал в 15 лет. Хотела попробовать себя в тележурналистике, и у нее получилось. Она ранена, а дедушка, который ее сопровождал, погиб", - сообщил журналисту издания Александру Чаленко источник в руководстве телеканала "Таврия".После обстрела руководитель телеканала Александр Малькевич развозил раненых по больницам. Из всей колонны уцелела только одна машина – остальные практически уничтожены. У многих людей в сгоревших машинах были документы, кто-то вёз домашних животных.При этом источник рассказал и о весьма примечательном случае"В областной больнице Херсона отказываются лечить сотрудников телеканала, пострадавших после обстрела понтонной переправы. "Наконец-то, вас, тварей, постреляли" - слова медперсонала. Люди с осколочными ранениями отправлены лечиться домой", - рассказал журналисту Чаленко его источник в руководстве "Таврии".Обстановка в Херсонской области остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20221021/1040014660.html

https://ukraina.ru/20221021/1039998490.html

https://ukraina.ru/20221021/1039979970.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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