https://ukraina.ru/20221021/1040004681.html

"Уцелела только одна машина". Подробности удара ВСУ по переправе в Херсоне

"Уцелела только одна машина". Подробности удара ВСУ по переправе в Херсоне - 21.10.2022 Украина.ру

"Уцелела только одна машина". Подробности удара ВСУ по переправе в Херсоне

Из Херсонской области пришли трагические известия: поздно вечером в четверг, 20 октября, ВСУ ударили по переправе с правого на левый берег Днепра. Под обстрел... Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T14:10

2022-10-21T14:10

2022-10-21T14:10

эксклюзив

спецоперация

херсон

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Из Херсонской области пришли трагические известия: поздно вечером в четверг, 20 октября, ВСУ ударили по переправе с правого на левый берег Днепра. Под обстрел попали гражданские автомобили, на которых ехали мирные жители, в том числе сотрудники телеканала "Таврия" – они эвакуировались из Херсона в Геническ. Сообщается, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.Погибли двое сотрудников телеканала "Таврия". Один из них – начальник отдела производства информационно-развлекательных программ Олег Клоков. Тяжелые ранения получили более 10 человек.Прикрыл собой коллегуО подробностях обстрела интернет-изданию Украина.ру рассказал источник в руководстве телеканала "Таврия"."Олег Клоков приехал в Херсон из Москвы по собственной инициативе 4 или 5 октября. Ему было 48 лет. У него остались жена и сын. До командировки в Херсон он работал на канале "Москва 24". Во второй половине 90-х закончил Бауманку и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ РФ. Работал на телеканале "Россия", НТВ, на Первом канале и в арабской редакции Russia Today. Три года служил в армии по контракту. Работал в Чечне", – рассказал источник.Колонна автомобилей направлялась в Геническ. "Выехала она уже после 22.00. В колонне было примерно 15 машин. Её сопровождали военные. У ВСУ среди местных есть наводчики. Видимо, кто-то из них сообщил, что идет военная колонна. Когда она добралась до середины понтонной переправы, украинцы ударили по ней из Хаймарсов. Первый удар пришелся по Антоновскому мосту. Второй попал в колонну. Олег ехал в машине на переднем сидении, в него попал осколок. Своей жизнью он спас от смерти женщину, которая сидела в кресле позади него.Осколок попал в голову и женщине, главному бухгалтеру "Таврии". Была ранена юная звезда телеканала Влада Луговская. Представляете, ей в этот день исполнилось всего 16 лет. Она по своей инициативе пришла на телеканал в 15 лет. Хотела попробовать себя в тележурналистике, и у нее получилось. Она ранена, а дедушка, который ее сопровождал, погиб", - сообщил наш собеседник.После обстрела руководитель телеканала Александр Малькевич развозил раненых по больницам. Из всей колонны уцелела только одна машина – остальные практически уничтожены. У многих людей в сгоревших машинах были документы, кто-то вёз домашних животных. Отказываются лечитьТакже наш источник сообщил о вопиющем случае, о котором нельзя не упомянуть."В областной больнице Херсона отказываются лечить сотрудников телеканала, пострадавших после обстрела понтонной переправы. "Наконец-то, вас, тварей, постреляли" - слова медперсонала. Люди с осколочными ранениями отправлены лечиться домой", – рассказал наш собеседник.

https://ukraina.ru/20221021/1039979408.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, спецоперация, херсон