https://ukraina.ru/20221021/1040022785.html

Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна

Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна - 21.10.2022 Украина.ру

Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна

США считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, поэтому они хотят иметь право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю, но это является определенным прикрытием колониализма, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру

2022-10-21T20:00

2022-10-21T20:00

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой — либо создастся вакуум.По его мнению, США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна, поэтому "с фантомными болями о своем статусе мирового гегемона и связана их агрессивная политика на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, никита мендкович