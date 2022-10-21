Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна - 21.10.2022 Украина.ру
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Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна
Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна - 21.10.2022 Украина.ру
Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна
США считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, поэтому они хотят иметь право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю, но это является определенным прикрытием колониализма, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-21T20:00
2022-10-21T20:00
новости
сша
никита мендкович
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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой — либо создастся вакуум.По его мнению, США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна, поэтому "с фантомными болями о своем статусе мирового гегемона и связана их агрессивная политика на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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новости, сша, никита мендкович
Новости, США, Никита Мендкович

Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна

20:00 21.10.2022
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
США считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, поэтому они хотят иметь право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю, но это является определенным прикрытием колониализма, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой — либо создастся вакуум.
Американцы считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, который в силу истории, как они формировались, в силу имеющейся у них правовой основы имеют право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю. Как они считают, для общего блага. Но по факту это является определенным прикрытием колониализма.
Никита Мендкович интервью
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его мнению, США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна, поэтому "с фантомными болями о своем статусе мирового гегемона и связана их агрессивная политика на Украине".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:14
Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят
 
НовостиСШАНикита Мендкович
 
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