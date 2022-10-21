https://ukraina.ru/20221021/1040022785.html
Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна
Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна - 21.10.2022 Украина.ру
Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна
США считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, поэтому они хотят иметь право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю, но это является определенным прикрытием колониализма, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-21T20:00
2022-10-21T20:00
2022-10-21T20:00
новости
сша
никита мендкович
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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой — либо создастся вакуум.По его мнению, США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна, поэтому "с фантомными болями о своем статусе мирового гегемона и связана их агрессивная политика на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, никита мендкович
Новости, США, Никита Мендкович
Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна
США считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, поэтому они хотят иметь право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю, но это является определенным прикрытием колониализма, сказал глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
Госсекретарь США Энтони Блинкен
ранее на мероприятии в Стэнфордском университете заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, эту роль займет кто-то другой — либо создастся вакуум.
Американцы считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, который в силу истории, как они формировались, в силу имеющейся у них правовой основы имеют право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю. Как они считают, для общего блага. Но по факту это является определенным прикрытием колониализма.
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его мнению, США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна, поэтому "с фантомными болями о своем статусе мирового гегемона и связана их агрессивная политика на Украине".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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