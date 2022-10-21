https://ukraina.ru/20221021/1040022659.html
"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу
"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу - 21.10.2022 Украина.ру
"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу
США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить РФ в этом и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-21T19:20
2022-10-21T19:20
2022-10-21T19:20
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В пресс-службе НАТО ранее сообщили, что Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" с 17 по 30 октября. В учениях примут участие 14 стран, до 60 военных самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, которые будут кружить над северо-западом Европы.По его мнению, из-за американских амбиций Европа вынуждены вводить санкции и терпеть от них огромные убытки, уничтожать собственную промышленность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, европа
"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу
США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить РФ в этом и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
В пресс-службе НАТО ранее сообщили, что Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" с 17 по 30 октября. В учениях примут участие 14 стран, до 60 военных самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, которые будут кружить над северо-западом Европы.
Повторюсь, сейчас, к сожалению, ядерная угроза по вине НАТО возросла…Все это наводит на мысль о том, что США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить Москву в использовании оружия массового поражения и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, которая в нынешних условиях начинает задавать все больше вопросов.
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его мнению, из-за американских амбиций Европа вынуждены вводить санкции и терпеть от них огромные убытки, уничтожать собственную промышленность.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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