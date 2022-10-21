"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу - 21.10.2022 Украина.ру
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"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу
"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу - 21.10.2022 Украина.ру
"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу
США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить РФ в этом и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2022-10-21T19:20
2022-10-21T19:20
новости
сша
украина
европа
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В пресс-службе НАТО ранее сообщили, что Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" с 17 по 30 октября. В учениях примут участие 14 стран, до 60 военных самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, которые будут кружить над северо-западом Европы.По его мнению, из-за американских амбиций Европа вынуждены вводить санкции и терпеть от них огромные убытки, уничтожать собственную промышленность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html
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новости, сша, украина, европа
Новости, США, Украина, Европа

"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу

19:20 21.10.2022
 
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить РФ в этом и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру
В пресс-службе НАТО ранее сообщили, что Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" с 17 по 30 октября. В учениях примут участие 14 стран, до 60 военных самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, которые будут кружить над северо-западом Европы.
Повторюсь, сейчас, к сожалению, ядерная угроза по вине НАТО возросла…Все это наводит на мысль о том, что США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить Москву в использовании оружия массового поражения и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, которая в нынешних условиях начинает задавать все больше вопросов.
Никита Мендкович интервью
Никита Мендкович
глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник
По его мнению, из-за американских амбиций Европа вынуждены вводить санкции и терпеть от них огромные убытки, уничтожать собственную промышленность.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
08:47
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