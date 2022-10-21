https://ukraina.ru/20221021/1040022659.html

"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу

"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу - 21.10.2022 Украина.ру

"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу

США готовили или готовят провокацию с использованием ядерного оружия на территории Украины с тем, чтобы потом обвинить РФ в этом и попытаться таким образом сплотить вокруг себя Европу, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью Украина.ру

2022-10-21T19:20

2022-10-21T19:20

2022-10-21T19:20

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В пресс-службе НАТО ранее сообщили, что Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" с 17 по 30 октября. В учениях примут участие 14 стран, до 60 военных самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, которые будут кружить над северо-западом Европы.По его мнению, из-за американских амбиций Европа вынуждены вводить санкции и терпеть от них огромные убытки, уничтожать собственную промышленность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1039971998.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, европа