https://ukraina.ru/20221021/1040013240.html

Китайский фактор и украинский кризис. Как "золотой миллиард" воюет со всем человечеством

Китайский фактор и украинский кризис. Как "золотой миллиард" воюет со всем человечеством - 21.10.2022 Украина.ру

Китайский фактор и украинский кризис. Как "золотой миллиард" воюет со всем человечеством

Проходящий в Пекине XX съезд Коммунистической партии Китая стал одним из событий, которые определяют политическую повестку дня во всём мире. Участников кризиса... Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T16:28

2022-10-21T16:28

2022-10-21T16:28

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Проходящий в Пекине XX съезд Коммунистической партии Китая стал одним из событий, которые определяют политическую повестку дня во всём мире. Участников кризиса на Украине, включая США и НАТО, особенно интересует, в каких формах и как долго продлится китайский нейтралитет. Китай стоит перед дилеммой: дружеские отношения и общие геополитические интересы с Россией с одной стороны, и глубокая вовлеченность в глобальную экономику, где игра идет по правилам Запада, с другой. Как Пекин решает эту проблему? Об этом говорили участники конференции, состоявшейся в пятницу, 21 октября в пресс-центре мультимедийной группы «Россия сегодня».Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,7 миллиона членов партии. После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.Отношения, «лучшие за всю историю»Важнейшие проблемы глобального противостояния во многом будут зависеть от китайского фактора, сказал главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, открывая заседание. Он предложил просмотреть фрагмент видеоинтервью, который дал Украине.ру основатель и руководитель китайской медиакомпании «СЫ-ЮЭ ЧУАНЬМЭЙ» Жао Цзинь, в котором тот высказал свое мнение относительно обсуждаемых проблем.Жао Цзинь, в частности, отметил, что, по мнению многих китайских политологов, состояние отношений между Россией и КНР в настоящее время «лучшее за всю историю».«Наблюдая за международной политикой, включая российско-украинский конфликт, я заметил, что Китай последовательно настаивает на справедливости в международных отношениях, наша страна выступает против всех норм гегемонизма и политики силы», — сказал он. И продолжил: «Китай подчеркивает, что украинский вопрос надо рассматривать не только как реалию дня сегодняшнего дня, но и с точки зрения его исторических корней и политических предпосылок. Китай также понимает законную озабоченность России вопросами собственной национальной безопасности». В то же время Китай поддерживает нормальные отношения с Украиной, в том числе экономические, включая предоставление гуманитарной помощи, время от времени Пекин предлагает выступить в роли посредника, если это будет необходимо. Именно в этом отражена последовательная нейтральная позиция, которой придерживается руководство Китая, отметил Жао Цзинь.Он сообщил, что в КНР, конечно, есть разные точки зрения, но в целом большинство симпатизируют России, понимая ее озабоченность в связи с угрозами. Он также отметил необъективность мировых СМИ в освещении украинского кризиса — они рисуют "свою картинку".Жао Цзинь также отметил: он не думает, что перед Китаем стоит какая-либо дилемма — его позиция достаточно ясна. Мировая экономика должна быть взаимовыгодной, взаимосвязанной, глобализация должна быть на принципах справедливости, сказал китайский журналист.Чего ждать от Китая?Чего России стоит ожидать от Китая в деле противостояния всему коллективному Западу? Или же считать имеющуюся поддержку достаточной и на будущее? С этим вопросом Искандер Хисамов обратился к принимавшему участие в заседании первому заместителю председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрию Новикову.Политик отметил, что масштабы познания российским обществом общества китайского недостаточны, тема Китая заслуживает большего внимания и глубины в российском медиапространстве. По его словам, многие российские эксперты, говоря о значительных успехах КНР, стыдливо умалчивают об основе этих успехов, а именно об общественно-политическом строе Китая.«Но ХХ съезд КПК еще раз подчеркнул, что сама правящая в Китае партия очень четко, твердо и однозначно связывает те экономические успехи, успехи в социальном развитии, в культурном развитии, в научно-техническом, технологическом развитии Китая, которые всем очевидны в этом мире, с тем общественно-политическим строем, который в Китае сложился», — сказал Новиков, добавив, что КПК ведет свой народ к построению полноценного социалистического общества, что и является главным фундаментом китайских успехов.Что касается украинского кризиса, то политик напомнил о часто задаваемом вопросе: почему тема Украины не звучала на съезде КПК? По его мнению, это связано как раз с тем, что позиция Пекина была ранее заявлена и не менялась.В докладе Си Цзиньпиня Новиков выделил две основные идеи: КНР продолжит сосредотачиваться на внутренних проблемах, обеспечивая дальнейшее развитие страны. Внешняя политика подчинена этому. И вторя идея — безопасность, нужная для этого дальнейшего развития. На фоне этих двух самых важных идей тема Украины и не была отражена в докладе.Ошибка ЗападаИскандер Хисамов отметил: ведь есть мнения, что, если Россия проиграет в противостоянии с Западом, пострадает и Китай. Достаточно ли хорошо понимают это в Пекине?На это ответил востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский. По его словам, в мире идет холодная война, в которой Запад пытается наказать непокорных. Сложились два фронта этой войны – Западный и Восточный. Если Западный фронт был открыт после мюнхенской речи Владимира Путина, то Восточный фронт возник позже, когда надежды западных элит на возможные изменения в политике КНР развеялись после XIX съезда КПК, взявшего курс на усиление социалистической составляющей в жизни общества. И с 2019 года началась холодная война против Китая – в частности, накачивание оружием Тайваня и подталкивание тайваньских властей к провозглашению суверенитета."Это большая стратегическая ошибка Запада, я думаю, они не потянут сразу два фронта", – сказал эксперт, добавив, что "наши два фронта смыкаются": сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, идет обмен важными военными технологиями, стратегические силы двух стран совместно действуют на ряде направлений.Запад пытается провоцировать Россию и КНР на упреждающие удары, на Западном фронте это удалось. Такую же политику пытаются проводить и на Восточном фронте (проблема Тайваня). Но Китай ответил по-другому – не высадкой на остров, а экономической блокадой Тайваня, рассказал эксперт. По его словам, "это была репетиция окончательного решения проблемы". Репетиция показала уязвимость Тайваня – сколько он продержится без источников доходов?Тавровский отметил еще одну особенность текущего момента: в украинском кризисе Запад за много лет работы достиг того, что сегодня русских смогли заставить убивать русских. Того же Запад хочет достичь и в случае с Тайванем – чтобы китайцы убивали китайцев. Однако стоит надеяться на мирное решение проблемы, о котором говорил Си Цзиньпин, считает эксперт."Золотой миллиард" против всего человечестваЗаместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев подчеркнул: в России уже 30 лет нет идеологии, а в Китае она есть. В мире идет жесткая классовая борьба, чтобы понять, кто и на чьей стороне, нужно это отчетливо осознавать, а осознавать трудно – потому что в мире доминируют западные СМИ.На Западе особенно и не скрывают, что "золотой миллиард" борется за истребление большинства человечества."У них задача довести население (Земли – Ред.) до миллиарда. При этом речь идет о том, что хорошо жить будут всего несколько десятков семей, остальные будут прислуживать, а не о том, что весь этот "золотой миллиард" будет замечательно жить. Остальных людей дают на истребление. И когда же мы наконец проснемся и услышим это? Они хотят истребить в ближайшие годы семь миллиардов людей", – подчеркнул эксперт. Он продолжил: естественно, против этого выступает, прежде всего, Китай – "потому, что народы мира не хотят такого сценария будущего".Борьба идет давно – после Второй мировой войны главной целью был СССР. В 1991 году Союз рухнул, за 30 лет грабежа – 8 триллионов долларов были вывезены на Запад, Россия на какое-то время фактически превратилась в колонию Запада. Но Запад, празднуя эту победу, проспал усиление коммунистов Китая, который "перехватил знамя". И достиг впечатляющих успехов – так, за несколько десятков лет вывели 800 миллионов человек из-за черты бедности – "ничего подобного в мире не происходило", сказал эксперт.Поэтому сейчас основной фронт проходит не между Россией и Западом, но между Западом и Китаем, считает Санакоев. Он отметил, что нам, России, нужно определиться: где мы и с кем. По словам эксперта, у РФ нет никаких противоречий с Китаем, и китайцы оказывают существенную помощь – в том числе в украинском кризисе. Но почему об Украине не говорили на съезде КПК? Китай разделяет происходящее на Украине как две войны. Первая – "братская междоусобица между русскими и украинцами", тут Пекин готов выступить посредником. И вторая – это противостояние Западу, и тут КНР готов выступить в качестве союзника России. "Нам бы тоже понять, где мы сами находимся", – еще раз подчеркнул эксперт.В Китае изучают причины гибели СССРВ свою очередь Дмитрий Новиков отметил, что сотрудничество России с Китаем развивается по нарастающей, но это еще не союзнические отношения – тут "резервы для укрепления взаимодействия колоссальные". Условия для формирования масштабного союза России и Китая формируются, а сложится такой союз или нет – покажет время, сказал политик.По его словам, некоторая осторожность Китая в выражении поддержки объясняется в том числе тем, что в Пекине по-прежнему очень внимательно изучают причины краха СССР – с целью не допустить реализации подобного сценария у себя. И второе – в Китае задаются вопросом: если в России один раз произошел такой исторический откат, резкая трансформация, бросок в объятия Запада, то - может ли такое случиться снова? В частности, какой курс выберет Москва после Путина? Китайцы должны ответить для себя на эти вопросы, чтобы определиться, как им быть с Россией, в том числе и в украинском кризисе, считает Новиков.Политик добавил, что есть ведь и сценарий проигрыша России – "после чего Россия сойдет с исторической сцены". И есть силы, которые на такой сценарий ставят. Что в таком случае делать Китаю – сдаваться? Нет, Китай продолжит борьбу вне зависимости от того, что произойдет с Россией.В свою очередь, Искандер Хисамов отметил: раз в Китае внимательно изучают опыт развала Союза, то, вероятно, прогнозируют последствия возможного поражения России – в таком случае "и здесь создадут Украину", враждебную Китаю.Если будет война с НАТО…Китай поддерживает Россию, но – поддерживает ее на словах, а Западу дал понять, что ругаться с Западом он не намерен. Такое мнение высказал востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Он напомнил, что китайская экономика – экспортно-ориентированная, она очень зависит от европейского и американского рынка. Поэтому Китай оставляет за собой свободу маневра и если у России дела пойдут плохо, Китай "сумеет переобуться", считает эксперт.Но это ответил Юрий Тавровский, напомнивший, что когда Россия начинала СВО, ни у кого помощи не просила – и сейчас китайские добровольцы в спецоперации не нужны. Китай делает больше – он оттягивает на себя силы Запада. Без этого успехи России были бы значительно скромнее, подчеркнул эксперт. Он добавил, что нельзя недооценивать и экономическую помощь России со стороны Китая.Если же давление Запад продолжится, если начнется полноценная война между НАТО и Россией – тут реакция Китая непредсказуема, считает Тавровский.Завершая дискуссию, Искандер Хисамов констатировал: возможно, нынешний кризис заставит Россию изменяться внутри. А пока – "Китай дал нам такие сигналы, которых мы заслуживаем".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украинское досье, китай, рф, сво, сотрудничество, политика, экономика