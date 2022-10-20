Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине
Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине
Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров
2022-10-20T04:30
2022-10-20T04:30
новости
спецоперация
сша
политолог
переговоры
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Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.Он подчеркнул, что такой диалог нужно вести именно с США, поскольку эта страна "реально управляет процессом войны" на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, сша, политолог, переговоры
Новости, Спецоперация, США, политолог, переговоры

Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине

04:30 20.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров
Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.

Мы готовы говорить о мире на Украине, только если не будет затронута тема статуса обозначенных выше территорий. … Тем более, что в международной практике есть опыт, когда страны на переговорах убирают из повести чувствительные пункты, по которым нет единого мнения

Игорь Шатров
Игорь Шатров
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития,
Он подчеркнул, что такой диалог нужно вести именно с США, поскольку эта страна "реально управляет процессом войны" на Украине.
9 августа, 15:31
Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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