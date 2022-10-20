https://ukraina.ru/20221020/1039902492.html

Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине

Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, в каком случае могут иметь смысл переговоры между РФ и США по Украине

Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров

2022-10-20T04:30

2022-10-20T04:30

2022-10-20T04:30

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Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.Он подчеркнул, что такой диалог нужно вести именно с США, поскольку эта страна "реально управляет процессом войны" на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сша, политолог, переговоры