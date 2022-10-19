https://ukraina.ru/20221019/1039916276.html
"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы
"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы - 19.10.2022 Украина.ру
"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы
Украинская сторона фактически ничем не ограничена, ни моралью, ни законом, и им всё сходит с рук - заявил Украина.ру политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру.
2022-10-19T15:38
2022-10-19T15:38
2022-10-19T15:40
алексей мухин
россия
херсон
гэс
каховка
сергей суровикин
спецоперация
всу
украина
наступление
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Политолог Алексей Мухин в своем телеграмм-канале заявил, что Украина готовит техногенную катастрофу, которая может привести к серьезным проблемам на Запорожской АЭС, а страны НАТО, которые не реагируют на риск затопления Херсона, станут соучастниками этих преступлений. Эксперт удивился, почему европейцы молчат об этом, хотя это их тоже касается.Поэтому ситуация критическая, подобного рода статус дает "специфические" полномочия, то есть, чтобы Украина не сделала, ее оправдают, и она это знает - отмечает эксперт. Я не знаю, будут ли они обеспокоены этим, но делать это (юридическую оценку) нужно, просто необходимо - добавил Алексей Мухин.
https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мухин, россия, херсон, гэс, каховка, сергей суровикин, спецоперация, всу, украина, наступление, затопления, новости
Алексей Мухин, Россия, Херсон, ГЭС, Каховка, Сергей Суровикин, Спецоперация, ВСУ, Украина, наступление, затопления, Новости
"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы
15:38 19.10.2022 (обновлено: 15:40 19.10.2022)
Украинская сторона фактически ничем не ограничена, ни моралью, ни законом, и им всё сходит с рук - заявил Украина.ру политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру.
Политолог Алексей Мухин в своем телеграмм-канале заявил, что Украина готовит техногенную катастрофу, которая может привести к серьезным проблемам на Запорожской АЭС, а страны НАТО, которые не реагируют на риск затопления Херсона, станут соучастниками этих преступлений. Эксперт удивился, почему европейцы молчат об этом, хотя это их тоже касается.
Поэтому ситуация критическая, подобного рода статус дает "специфические" полномочия, то есть, чтобы Украина не сделала, ее оправдают, и она это знает - отмечает эксперт.
Подобного рода ситуация не является нормальной, она является полным извращением конвенций при ведении боевых действий. И должна быть дана юридическая оценка, причем, не только действий Украины, но и действий ее западных кураторов. И тех, кто ее поддерживает.
Я не знаю, будут ли они обеспокоены этим, но делать это (юридическую оценку) нужно, просто необходимо - добавил Алексей Мухин.