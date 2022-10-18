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В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"

В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока" - 18.10.2022 Украина.ру

В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"

По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи установили, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могли быть связаны с саботажем, но пока неизвестно, кто совершил диверсии

2022-10-18T10:52

2022-10-18T10:52

2022-10-18T10:52

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При этом известно, что некоторые немецкие официальные лица считают, что за подрывом может стоять Россия.На минувшей неделе эксперты сделали снимки разрушенного 50-метрового участка "Северного потока". Оценив масштаб разрушений, они высказали предположение, что причиной происшествия мог стать взрыв.В трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на местах утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма."Газпром" 3 октября сообщал, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стабилизировалось, утечка газа прекратилась.В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.

https://ukraina.ru/20221012/1039635373.html

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новости, сми, фото, северный поток, разрушения