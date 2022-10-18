В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока" - 18.10.2022 Украина.ру
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В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"
В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока" - 18.10.2022 Украина.ру
В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"
По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи установили, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могли быть связаны с саботажем, но пока неизвестно, кто совершил диверсии
2022-10-18T10:52
2022-10-18T10:52
новости
сми
фото
северный поток
разрушения
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При этом известно, что некоторые немецкие официальные лица считают, что за подрывом может стоять Россия.На минувшей неделе эксперты сделали снимки разрушенного 50-метрового участка "Северного потока". Оценив масштаб разрушений, они высказали предположение, что причиной происшествия мог стать взрыв.В трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на местах утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма."Газпром" 3 октября сообщал, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стабилизировалось, утечка газа прекратилась.В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.
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новости, сми, фото, северный поток, разрушения
Новости, СМИ, фото, Северный поток, разрушения

В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"

10:52 18.10.2022
 
© REUTERS / Hannibal Hanschke//File Photo
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke//File Photo
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По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи установили, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могли быть связаны с саботажем, но пока неизвестно, кто совершил диверсии

"Следователи не смогли установить причастных к аварии", – говорится в публикации издания.

При этом известно, что некоторые немецкие официальные лица считают, что за подрывом может стоять Россия.
На минувшей неделе эксперты сделали снимки разрушенного 50-метрового участка "Северного потока". Оценив масштаб разрушений, они высказали предположение, что причиной происшествия мог стать взрыв.
В трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на местах утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.
Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
"Газпром" 3 октября сообщал, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стабилизировалось, утечка газа прекратилась.
В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.
Утечка газа Северный поток 2
12 октября, 09:50
"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"Россия будет добиваться участия в расследования теракта на "Северных потоках", при этом шведское правительство отказывается от сотрудничества, заявил 12 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости
 
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