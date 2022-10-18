Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина - 18.10.2022 Украина.ру
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Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина - 18.10.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
Переговоров России и США не будет до тех пор, пока Америка не изменит свою позицию, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-18T05:15
2022-10-18T05:15
новости
россия
сша
владимир путин
джо байден
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, пока Вашингтон не будет склоняться хотя бы к компромиссу по Украине, то переговоров не будет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html
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новости, россия, сша, владимир путин, джо байден
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден

Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина

05:15 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
Переговоров России и США не будет до тех пор, пока Америка не изменит свою позицию, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.
Никаких переговоров с Америкой быть не может, пока Америка не изменит свою позицию. США свою позицию менять не собираются, мы тоже. Байден будет говорить: "Выведите войска". Путин будет говорить: "Нет, не выведем". Зачем для этого лично встречаться?
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его мнению, пока Вашингтон не будет склоняться хотя бы к компромиссу по Украине, то переговоров не будет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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