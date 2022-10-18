https://ukraina.ru/20221018/1039802658.html

Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина

Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина - 18.10.2022 Украина.ру

Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина

Переговоров России и США не будет до тех пор, пока Америка не изменит свою позицию, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-18T05:15

2022-10-18T05:15

2022-10-18T05:15

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, пока Вашингтон не будет склоняться хотя бы к компромиссу по Украине, то переговоров не будет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, владимир путин, джо байден