https://ukraina.ru/20221018/1039802658.html
Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина - 18.10.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
Переговоров России и США не будет до тех пор, пока Америка не изменит свою позицию, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-18T05:15
2022-10-18T05:15
2022-10-18T05:15
новости
россия
сша
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103316/28/1033162887_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_9883d57b7a7f6fb88bb5ecaaf9d2601e.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, пока Вашингтон не будет склоняться хотя бы к компромиссу по Украине, то переговоров не будет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103316/28/1033162887_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_53aceaa1b5c45bf6868f5155a41d9cab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, владимир путин, джо байден
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден
Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
Переговоров России и США не будет до тех пор, пока Америка не изменит свою позицию, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру