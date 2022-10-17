Стала известна единственная страна в ЕС, которая не поддержала подготовку украинских военных в Европе
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Единственной страной Евросоюза, которая не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе, стала Венгрия. Об этом 17 октября заявил премьер-министр страны Петер Сийярто
Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу. Мы не примем участие в этой миссии.
Ранее главы МИД ЕС согласовали тренировочную миссию для ВСУ на территории Европы.
В частности, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Parisien, что страна примет на своих полигонах до 2 тысяч украинских военных.
По его словам, бойцов ВСУ будут обучать несколько недель, они будут временно прикреплены к французским военным подразделениям.
13 октября, 07:21Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООНСреди голосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости