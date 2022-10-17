https://ukraina.ru/20221017/1039821489.html

Стала известна единственная страна в ЕС, которая не поддержала подготовку украинских военных в Европе

Стала известна единственная страна в ЕС, которая не поддержала подготовку украинских военных в Европе - 17.10.2022 Украина.ру

Стала известна единственная страна в ЕС, которая не поддержала подготовку украинских военных в Европе

Единственной страной Евросоюза, которая не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе, стала Венгрия. Об этом 17 октября заявил премьер-министр страны Петер Сийярто

2022-10-17T17:15

2022-10-17T17:15

2022-10-17T17:15

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Ранее главы МИД ЕС согласовали тренировочную миссию для ВСУ на территории Европы.В частности, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Parisien, что страна примет на своих полигонах до 2 тысяч украинских военных.По его словам, бойцов ВСУ будут обучать несколько недель, они будут временно прикреплены к французским военным подразделениям.

https://ukraina.ru/20221013/1039674269.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, венгрия, евросоюз, украина, военные