https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html

Миру — мир и содействие совместному развитию. В Китае работает ХХ съезд КПК

Миру — мир и содействие совместному развитию. В Китае работает ХХ съезд КПК - 17.10.2022 Украина.ру

Миру — мир и содействие совместному развитию. В Китае работает ХХ съезд КПК

Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T08:51

2022-10-17T08:51

2022-10-17T09:36

эксклюзив

китай

си цзиньпин

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В воскресенье, 16 октября, в Пекине открылся ХХ съезд Коммунистической партии Китая. Чего стоит ожидать и в чём заключается важность этого политического мероприятия как для самого Китая, так и мировой политики?Если судить по публикациям западных СМИ, да и согласно некоторым российским изданиям и блогерам либеральной, прозападной направленности, подоплёку китайских дворовых интриг вскрыли задолго до объявления даты открытия очередного съезда: китайские коммунисты соберутся лишь для того, чтобы узаконить бессрочное прибывание у власти нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина и объявить о новых назначениях и смещениях в высшем эшелоне власти. В данном утверждении, в общем-то, нет ничего неверного, уместно лишь оговориться: кадровые назначения — это один из многих вопросов, которые будут обсуждаться на съезде. Верно и то, что за более чем семидесятилетнюю историю существования КНР бессрочно у власти находился пока что лишь один Мао Цзэдун. Все же последующие руководители избирались на сроки, не превышающие десяти лет. Си Цзиньпин, как уже давно было ясно, станет вторым руководителем страны, утверждённым на бессрочное руководство государством и партией.Съезд открывается в непростое для Китая время: страна переживает определённые трудности в своём экономическом развитии. Но именно вопрос изменения кадровой политики КНР, о котором будет объявлено на съезде, и вызвавший бурную реакцию и волну скептицизма среди иностранных аналитиков, вряд ли стоит считать главной целью созыва ХХ съезда. За сухими цифрами снижения роста экономики стоят чисто человеческие проблемы. Растущую безработицу и рост цен, карантинные ограничения, а следовательно и недовольства многих граждан страны связывают с продолжающимися уже без малого третий год жёсткими мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Учитывая «китайскую специфику», можно с уверенностью сказать, что все партийные съезды официально указывают направления развития государства и лишь озвучивают политические планы руководства на ближайшие пять лет. Руководящая роль Си Цзиньпина уже давно была поддержана основной массой китайских граждан и лишь будет официально закреплена.Решение о созыве во второй половине 2022 года очередного, ХХ съезда партии было принято китайским руководством 11 ноября прошлого года. 25 сентября был обнародован список 2296 делегатов, выбранных голосованиями на местах для участия в этом важном политическом мероприятии. Конечно, все кандидатуры делегатов проходили проверку центральных властей, в серьёзном отборе посланников народа вряд ли нужно сомневаться. От кандидатов на участие в съезде, как правило, требуется наличие зрелости политического мировоззрения и положительные характеристики. Делегаты съезда должны иметь богатый послужной список успехов в труде и непосредственно находиться на передовой, представляемой ими отрасли народного хозяйства. Кроме того, в списках делегатов всегда включены женщины и представители национальных меньшинств.Какие вопросы обсуждаются на съездах? На съезде подводится общий итог работ, проделанных за последние пять лет, и определяется план действий на последующую пятилетку, т. е. курс развития государства на ближайшие пять лет. Чтобы понять значимость нынешнего съезда для жизни китайского общества, рассмотрим итоги десятилетнего руководства Си Цзиньпина, избранного председателем КНР на XVIII съезде, созванном в ноябре 2012 года. Именно тогда, на XVIII съезде, было заявлено о построении общества средней зажиточности, т. е. ликвидации бедности в масштабах всей страны. Также было принято решение об усилении контроля за правовой стороной жизни общества и строгого соблюдения внутрипартийного управления, что и вылилось не только в крупномасштабную кампанию по борьбе с коррупцией, но и намного облегчило жизнь простых граждан, минимизировав уровень бюрократизма в структурах исполнительной власти. По итогам решений XVIII съезда КПК китайские граждане избавились от необходимости бегать по инстанциям: большинство вопросов теперь можно решать с помощью мобильных телефонов. Считается, что одной из особенностей того съезда было то, что правительство повернулось лицом к народу, было официально заявлено об осуществлении так называемой «линии ориентации на народные массы», подразумевающей сокращение управленческого аппарата и предоставление бóльших прав нижестоящим органам, снижение бюрократического надзора за предпринимательской деятельностью и продвижение информатизации и цифровизации всех сторон жизни государства. По прошествии десяти лет необходимо признать, что с поставленными целями китайские коммунисты справились: даже самые недружественные к Китаю СМИ, и те не отрицают того факта, что Си и его соратники ведут беспощадную борьбу с коррупционерами. А проанализировав имеющуюся в открытом доступе информацию, можно убедиться, что и уровень бюрократизации понизился, и с продвижением интернет-технологий у наших соседей всё в порядке. В 2017 году, на XIX съезде КПК, было заявлено об усилении поддержки централизованного руководства партии и внедрении системы, при которой председатель Военной комиссии (читай: Си Цзиньпин) получил полный контроль над вооружёнными силами страны, а военные, наделённые правом автономного принятия решений, приготовились к возможному столкновению с вероятным противником. В плане продвижение цифровых технологий, обсуждаемых на том съезде, спутниковая навигационная система «Бэйдоу» уже в 2020 году вышла на полную мощность эксплуатации и, в принципе, готова конкурировать с американской навигационной системой. Кроме того, по решениям съезда велись работы по ликвидации бедности в деревне, по углублению всех аспектов политики реформ, итогом чего в 2020 году и было официально заявлено о достижении уровня общества средней зажиточности. Также на съезде был принят закон о защите чести и достоинства павших героев, который можно рассматривать как противодействие любым попыткам переписывания истории, как считают в КНР, обязательно приводящим к цветным революциям. Как отмечают китайские источники, главное отличие буржуазной выборной демократии от китайской системы государственного строительства заключается в том, что решения съездов КПК обязательны к исполнению, что не скажешь об обещаниях кандидатов в президенты США. Судя по итогам десяти лет руководства, Си успешно справился с задачами, о которых было заявлено на предыдущих съездах.В докладе на открытии ХХ съезда, отличавшемся сравнительной краткостью, Си выступал меньше двух часов, было заявлено о необходимости дальнейшего развития социалистической рыночной экономики, совершенствованию системы социального, духовного и культурного обеспечения граждан страны. Также Си заявил о необходимости обеспечения национальной безопасности и укрепления стратегических возможностей армии. Выразив стремление китайского руководства к мирному воссоединению, Си не исключил и возможность применения силы для решения тайваньского вопроса, заявив, что Китай «…Оставляет за собой возможность принятия всех необходимых мер». Сообразно традиционной политике невмешательства, в докладе ничего не было сказано в отношении событий на Украине, но было отмечено, что исходя из заметного повышения влияния на международной арене роль Китая в глобальном управлении будет возрастать, а основным направлением внешней политики страны останется «защита мира во всём мире и содействие совместному развитию». Из чего можно заключить, что позиция Китая по ситуации на Украине и выстраиванию дружественных отношений со всеми государствами, включая РФ, останется неизменной.

https://ukraina.ru/20221016/1039778691.html

https://ukraina.ru/20221016/1039774509.html

https://ukraina.ru/20220807/1037367522.html

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай, си цзиньпин