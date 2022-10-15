Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко - 15.10.2022 Украина.ру
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Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко
Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко - 15.10.2022 Украина.ру
Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко
Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия её об этом не просит. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в опубликованном 14 октября интервью американской телекомпании NBC
2022-10-15T22:07
2022-10-15T22:07
новости
спецоперация
александр лукашенко
белоруссия
сша
великобритания
переговоры
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В ответ на вопрос, присоединится ли страна к российской спецоперации, Лукашенко ответил, что Белоруссия уже в ней участвует, "всячески поддерживая" Россию. Он пояснил, что имеет в виду, что страна не допускает "удара в спину российским войскам" через свою территорию.Он добавил, что что считает возможным достичь договорённостей по конфликту на Украине "в течение недели", если этого захотят США и Великобритания. Лукашенко сказал, что первоочередной задачей является прекращение конфликта, а "потом разберемся, кто виноват”.
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новости, спецоперация, александр лукашенко, белоруссия, сша, великобритания, переговоры
Новости, Спецоперация, Александр Лукашенко, Белоруссия, США, Великобритания, переговоры

Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко

22:07 15.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрибытие белорусских десантников на учения "Запад-2013"
Прибытие белорусских десантников на учения Запад-2013 - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия её об этом не просит. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в опубликованном 14 октября интервью американской телекомпании NBC
В ответ на вопрос, присоединится ли страна к российской спецоперации, Лукашенко ответил, что Белоруссия уже в ней участвует, "всячески поддерживая" Россию. Он пояснил, что имеет в виду, что страна не допускает "удара в спину российским войскам" через свою территорию.

Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего … предоставляем убежище беженцам из Украины …. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Он добавил, что что считает возможным достичь договорённостей по конфликту на Украине "в течение недели", если этого захотят США и Великобритания. Лукашенко сказал, что первоочередной задачей является прекращение конфликта, а "потом разберемся, кто виноват”.
Лукашенко
4 октября, 14:08
"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войнеВ Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
 
НовостиСпецоперацияАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВеликобританияпереговоры
 
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