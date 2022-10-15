https://ukraina.ru/20221015/1039771955.html

Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко

Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко - 15.10.2022 Украина.ру

Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — Лукашенко

Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия её об этом не просит. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в опубликованном 14 октября интервью американской телекомпании NBC

2022-10-15T22:07

2022-10-15T22:07

2022-10-15T22:07

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В ответ на вопрос, присоединится ли страна к российской спецоперации, Лукашенко ответил, что Белоруссия уже в ней участвует, "всячески поддерживая" Россию. Он пояснил, что имеет в виду, что страна не допускает "удара в спину российским войскам" через свою территорию.Он добавил, что что считает возможным достичь договорённостей по конфликту на Украине "в течение недели", если этого захотят США и Великобритания. Лукашенко сказал, что первоочередной задачей является прекращение конфликта, а "потом разберемся, кто виноват”.

https://ukraina.ru/20221004/1039369511.html

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новости, спецоперация, александр лукашенко, белоруссия, сша, великобритания, переговоры