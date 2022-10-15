Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале" - 15.10.2022 Украина.ру
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Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"
Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале" - 15.10.2022 Украина.ру
Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"
Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России, входящая в его состав ракета запускается с самолётов и перемещается на гиперзвуковых скоростях. Об этом сказано в статье для Украина.ру полковника запаса, военного обозревателя Геннадия Алёхина
2022-10-15T07:00
2022-10-15T07:00
новости
оружие спецоперации
"кинжал"
алёхин
арсенал
ивано-франковская область
авиация
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Дальность действия ракеты составляет 2-3 тысячи километров, максимальная скорость в 10-12 раз превышает скорость звука, при этом отклонение от цели - всего 1 метр.Впервые "Кинжал" был применён на Украине для поражения подземного арсенала в Делятине в Ивано-Франковской области, указал Алёхин.По официальным заявлениям российского Минобороны, которые не опровергли украинские военные, была уничтожена так построенная ещё во времена СССР одна из центральных баз хранения, где в советские годы хранилось ядерное оружие, а киевский режим использовал его для хранения оперативно-тактических ракет "Точка-У".Полный текст статьи можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220319/1033565319.html
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новости, оружие спецоперации, "кинжал", алёхин, арсенал, ивано-франковская область, авиация
Новости, Оружие спецоперации, "Кинжал", Алёхин, арсенал, Ивано-Франковская область, авиация

Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"

07:00 15.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
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Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России, входящая в его состав ракета запускается с самолётов и перемещается на гиперзвуковых скоростях. Об этом сказано в статье для Украина.ру полковника запаса, военного обозревателя Геннадия Алёхина
Дальность действия ракеты составляет 2-3 тысячи километров, максимальная скорость в 10-12 раз превышает скорость звука, при этом отклонение от цели - всего 1 метр.

Главное отличие комплекса в том, что его запускают с авиационных носителей — МиГ-31К, Ту-22М3М, Ту-160, в перспективе Су-57. Цели примерно те же — наземные сооружения, авиационные базы, системы ПВО и ПРО, не сильно подвижные цели вроде кораблей и скоплений вражеской техники

Геннадий Алехин
Геннадий Алёхин
Полковник запаса
Впервые "Кинжал" был применён на Украине для поражения подземного арсенала в Делятине в Ивано-Франковской области, указал Алёхин.
По официальным заявлениям российского Минобороны, которые не опровергли украинские военные, была уничтожена так построенная ещё во времена СССР одна из центральных баз хранения, где в советские годы хранилось ядерное оружие, а киевский режим использовал его для хранения оперативно-тактических ракет "Точка-У".
Учения сил стратегического сдерживания в России
19 марта, 19:10
Прощание с Мариуполем, первое боевое применение «Кинжала». Итоги 19 марта на УкраинеУкраинское руководство, несмотря на официальные заявления, оставило идею о деблокаде Мариуполя. Россия впервые применила гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
 
НовостиОружие спецоперации"Кинжал"АлёхинарсеналИвано-Франковская областьавиация
 
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