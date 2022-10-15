https://ukraina.ru/20221015/1039761574.html

Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"

Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале" - 15.10.2022 Украина.ру

Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"

Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России, входящая в его состав ракета запускается с самолётов и перемещается на гиперзвуковых скоростях. Об этом сказано в статье для Украина.ру полковника запаса, военного обозревателя Геннадия Алёхина

2022-10-15T07:00

2022-10-15T07:00

2022-10-15T07:00

новости

оружие спецоперации

"кинжал"

алёхин

арсенал

ивано-франковская область

авиация

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Дальность действия ракеты составляет 2-3 тысячи километров, максимальная скорость в 10-12 раз превышает скорость звука, при этом отклонение от цели - всего 1 метр.Впервые "Кинжал" был применён на Украине для поражения подземного арсенала в Делятине в Ивано-Франковской области, указал Алёхин.По официальным заявлениям российского Минобороны, которые не опровергли украинские военные, была уничтожена так построенная ещё во времена СССР одна из центральных баз хранения, где в советские годы хранилось ядерное оружие, а киевский режим использовал его для хранения оперативно-тактических ракет "Точка-У".Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220319/1033565319.html

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новости, оружие спецоперации, "кинжал", алёхин, арсенал, ивано-франковская область, авиация