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Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"
Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале" - 15.10.2022 Украина.ру
Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"
Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России, входящая в его состав ракета запускается с самолётов и перемещается на гиперзвуковых скоростях. Об этом сказано в статье для Украина.ру полковника запаса, военного обозревателя Геннадия Алёхина
2022-10-15T07:00
2022-10-15T07:00
2022-10-15T07:00
новости
оружие спецоперации
"кинжал"
алёхин
арсенал
ивано-франковская область
авиация
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Дальность действия ракеты составляет 2-3 тысячи километров, максимальная скорость в 10-12 раз превышает скорость звука, при этом отклонение от цели - всего 1 метр.Впервые "Кинжал" был применён на Украине для поражения подземного арсенала в Делятине в Ивано-Франковской области, указал Алёхин.По официальным заявлениям российского Минобороны, которые не опровергли украинские военные, была уничтожена так построенная ещё во времена СССР одна из центральных баз хранения, где в советские годы хранилось ядерное оружие, а киевский режим использовал его для хранения оперативно-тактических ракет "Точка-У".Полный текст статьи можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220319/1033565319.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие спецоперации, "кинжал", алёхин, арсенал, ивано-франковская область, авиация
Новости, Оружие спецоперации, "Кинжал", Алёхин, арсенал, Ивано-Франковская область, авиация
Уничтожение инфраструктуры Украины: военный обозреватель рассказал о гиперзвуковом "Кинжале"
Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России, входящая в его состав ракета запускается с самолётов и перемещается на гиперзвуковых скоростях. Об этом сказано в статье для Украина.ру полковника запаса, военного обозревателя Геннадия Алёхина