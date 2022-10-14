https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html

Главные "Калибры" и "Искандеры" России. Чем и как российская армия уничтожает инфраструктуру Украины

Главные "Калибры" и "Искандеры" России. Чем и как российская армия уничтожает инфраструктуру Украины - 14.10.2022 Украина.ру

Главные "Калибры" и "Искандеры" России. Чем и как российская армия уничтожает инфраструктуру Украины

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T13:32

2022-10-14T13:32

2022-10-14T13:32

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В ходе специальной военной операции уже не раз использовались ракеты комплексов "Искандер" и "Калибр", в первую очередь, с осколочно- фугасной боевой частью (БЧ). Они относятся к семействам баллистических и крылатых ракет. "Искандер-М" может развивать скорость в шесть махов-другими словами-в шесть раз быстрее скорости звука. Ракеты этого типа очень маневренные, что делает их практически неуязвимыми для систем противоракетной и противовоздушной обороны противника. Важнейшей особенностью является корректировка цели во время полета ракеты. Это позволяет наносить удар с максимальной точностью. "Искандер" летит по баллистической траектории. Двигатель ракеты работает только на стартовом отрезке, разгоняя ее по максимуму. Затем ракета выходит в верхнюю часть точку траектории и начинает спуск вниз уже без участия двигателя, за счет первичного ускорения и силы тяжести Земли.Максимальная высота подъема "Искандера" около 100 км. Максимальная дальность полета – 500 км ракетой 9М723. Основная часть траектории пролегает на высоте более 50 км, что делает "Искандер" недоступным для противоракет. Скорость в конце разгонного участка – 2100 м/с. Скорость в начале финишного участка – 2600 м/с. Скорость при подлете к цели – 800 м/с."Калибр", как и положено крылатой ракете, летит на высоте от 20 до 150 метров, огибая все неровности рельефа, в соответствии с картой, заложенной в память блока управления. Скорость крылатой ракеты на маршруте намного ниже, если перевести в привычные для баллистической ракеты метры в секунду, то около 280. Или 1000 км/ч. Но на подходе к цели у "Калибра" включается форсаж, и ракета разгоняется почти до 3500 км/ч или 970 м/с. Дальность полета "Калибра" с ракетой 3М-54 составляет по озвученным данным до 1600 км.Таким образом, ракеты, которые двигаются по разным траекториям, в принципе, обладают примерно равными скоростями на финише. И перехват ракет на конечном участке траекторий – дело непростое, особенно если в распоряжении нет современных средств обнаружения и поражения высокоскоростных целей.Однако, крылатая ракета (КР) летит на протяжении всего маршрута медленнее баллистической ракеты (БР), потому является более уязвимой для действий авиации ПВО и зенитных ракетно-пушечных комплексов противника. Кроме того, вполне возможен перехват КР с помощью ПЗРК.Баллистическую ракету перехватить намного сложнее, в основном из-за огромной скорости на всем протяжении маршрута.Ракета "Искандера" может маневрировать по всему участку траектории. На разгонном и финальном отрезке за счет аэродинамических рулей, на участке в верхних слоях атмосферы – за счет газодинамических во время работы двигателя. Это делает категорически сложным расчет точки встречи для компьютера, управляющего противоракетами, ведь по сути, БР описывает весьма странную траекторию, проложенную через множество точек, лежащих на пути ракеты. Выбор следующей точки, через которую пролетит нос ракеты, абсолютно случаен, поэтому выяснить закономерность и направить в очередную точку противоракету весьма сложно.Да, такое маневрирование вызывает значительную потерю скорости БР, но оно стоит того. Невнятное и хаотичное болтание ракеты вокруг гипотетической траектории – это сложнейшая задача для ПРО, и, соответственно, значительно облегчает задачу БР по преодолению рубежей ПРО и ПВО на пути к цели.Плюс БР комплекса "Искандер" несет в себе не только ложные цели, которые выпускаются в верхней части траектории, сбивая с толку систему ПРО противника, но и модули РЭБ, которые довносят в общую картину сумятицы и неразберихи."Калибр" действует совершенно иначе. Ракета летит так, чтобы не попасть в зоны действий радаров. Нет обнаружения – не надо и сводить с ума баллистические компьютеры ПВО противника. Низкая высота в этом самый лучший помощник, ведь РЛС не может опустить свой луч ниже определенной отметки.Тут вообще у расчетов РЛС обнаружения много врагов: высотные постройки, леса, холмы. Вообще рельеф – это большая помеха, да и сама кривизна поверхности Земли мешает. Причем, мешает все настолько, что КР может просто ориентируясь на излучение радаров запросто обходить зоны видимости РЛС. Примерно так же действовали российские вертолетчики, высаживая десант в Гостомеле, а украинские – атакуя нефтебазу в Белгороде.Если сравнивать параметры этих ракет, специалисты отмечают, что "Искандер" более "толстый": стартовая масса ракеты 3800 кг, масса БЧ – 480 кг. Длина ракеты 7,3 м, диаметр 0,92 м. "Калибр" - это своеобразная "торпеда". Стартовая масса около 2000 кг, масса БЧ – 400 кг. Длина-ракеты 8,22 м, диаметр – 0,533 м. Тем не менее, можно сказать, что ракеты находятся в одной весовой категории. "Искандер" крупнее, но понятно, что ракете требуется много горючего для подъема на высоту в 100 км, а сам корпус должен быть более прочным, так как приходится преодолевать огромное сопротивление воздуха при спуске из верхней точки к цели. Отсюда и больший вес. У крылатой ракеты таких задач нет, потому производить и транспортировать ее значительно проще, нежели баллистическую."Искандеры" применялись с первых дней спецоперации на Украине. Комплекс способен выпустить первый заряд уже через 4-5 минут после прибытия в зону развертывания. Особенностью комплекса является то, что в систему входит пусковая установка 9П78-1, автомобиль радиоэлектронного наведения и распознания цели 9С552, а также транспортно-заряжающая самоходная система 9Т250. Транспортная машина перегружает одну ракету за 16 минут. Основой колесной базы является шасси МЗКТ-7930 с четырьмя осями. Такой автомобиль имеет повышенную проходимость. Остальные машины комплекса строятся на базе "КАМАЗа".Атаку "Калибрами" осуществляли корабли, базирующиеся в Черном и Каспийском морях. Разработчики конструкторных бюро сконструировали ракеты так, что диаметр изделия составляет 533 миллиметра. А это, в свою очередь, диаметр торпедного аппарата на подводных лодках РФ. Существует много модификаций проекта, каждая из которых предназначена для поражения конкретной цели. Новое оружие России этого типа состоит из нескольких единиц техники. Это аппарат управления и обнаружения цели, а также система запуска. Пусковая установка имеет несколько "стволов" и осуществляет запуск всеми типами "Калибров", кроме противолодочного варианта; контейнерные комплексы. Конструкторы разместили 4 крылатых ракеты в контейнере, который используется для перевозки грузов. Такой подход делает мощное оружие малозаметным для противника.Крылатые ракеты воздушного базирования, морские "Калибры" и ракеты наземного базирования, а также беспилотники-камикадзе "Герань-2" за два дня вывели из строя десятки энергетических объектов в центре и на западе Украины. Не исключено, что во время массированного огневого удара использовались гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их уже применяли в ходе спецоперации по складам, базам хранения боеприпасов и техники ВСУ. Комплекс "Кинжал" относится к новейшему поколению ракетного вооружения России и работает на гиперзвуковых скоростях. В его состав входит ракета 9-С-7760, которая может лететь по аэробаллистической траектории.Главное отличие комплекса в том, что его запускают с авиационных носителей — МиГ-31К, Ту-22М3М, Ту-160, в перспективе Су-57. Цели примерно те же — наземные сооружения, авиационные базы, системы ПВО и ПРО, не сильно подвижные цели вроде кораблей и скоплений вражеской техники. Комплекс использует баллистическую ракету с двухрежимным стартово-маршевым твердотопливным ракетным двигателем. Система управления использует спутниковую навигацию, данные радиолокационной карты местности, головка самонаведения работает в любую погоду. Дальность действия — 2-3 тысяч километров, максимальная скорость 10-12 Махов, при этом отклонение от цели всего 1 метр.Впервые "Кинжал" запустили с дальности свыше 1 тыс. километров от точки поражения и своей цели она достигла менее чем за 10 минут. Объектом атаки стал подземный арсенал в Делятине в Ивано-Франковской области. По официальным заявлениям российского Минобороны, которые не опровергли украинские военные, был уничтожен так называемый "объект 711" – построенная ещё во времена СССР одна из центральных баз хранения, где находилось советское ядерное оружие. Ракета смогла пробить мощные бетонные перекрытия и уничтожила хорошо защищённое подземное хранилище. Также был разрушен подземный военный городок, состоящий из двух этажей и углублённый в грунт на 150 метров, – считалось, что он способен выдержать удар атомной бомбы. "Объект 711" являлся одним из самых безопасных центров хранения ракет и других боеприпасов. Минобороны Украины использовало этот склад для хранения основного запаса оперативно-тактических ракет для комплексов "Точка-У".Похоже, вновь применили и ракеты "Оникс". Изначально ракеты такого типа проектировалась для поражения кораблей. Но и с наземными целями они справляется довольно успешно. "Оникс", запущенный с побережья Черного моря, уничтожил командный пункт ВСУ в поселении Шахтерское, а также арсенал недалеко от города Ровно. Это сверхзвуковая противокорабельная ракета предназначена для уничтожения авианосных группировок или крупных судов. Но она может наносить удары и по сухопутным силам. На Украине это использовалось несколько раз, потому что "Оникс" – очень мощная ракета.В результате нанесения ракетных ударов отмечаются массовые перебои в работе предоставленной Соединенными Штатами Америки системе защищенной спутниковой связи и системы Starlink. Причем и в наземных, и в космических сегментах системы, имеющей наземные станции и пункты управления. Все это сразу сказалось на действиях украинских войск в целом, так как ряд подразделений, те, которые находятся на линии боевого соприкосновения, попросту остались без управления и банально утратили связь с вышестоящими штабами частей и соединений.К тому же ракетные удары по крупным узловым железнодорожным станциям, которые используются для доставки на передовую подразделений и техники ВСУ, нарушили, пусть пока, не полностью, логистическую схему доставки вооружения из стран восточной и западной Европы. Имеется в виду транспортные хабы железных дорог на западной Украине, то есть по тем станциям, на которые непосредственно приходит натовская военная помощь из Польши, Румынии, Болгарии. При этом следует учитывать, что в спецоперации в полной мере еще не задействованы и другие новейшие образцы высокоточного оружия, поступившие в части и соединения российской армии.

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

геннадий алехин, россия, украина, сво, вооружение, ракеты, "искандер", "калибр", пво, "кинжал", эксклюзив