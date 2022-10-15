https://ukraina.ru/20221015/1039758744.html

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области

Войска РФ отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе и наносить удары по Белгородской области, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T05:45

2022-10-15T05:45

2022-10-15T05:45

новости

геннадий алехин

белгородская область

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Ранее стало известно, что на протяжении нескольких последних дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Он рассказал, что ВСУ используют дальнобойные орудия натовского производства, ракеты "Точки-У" и РСЗО.Российская ПВО работает четко и слажено, ВС РФ используют системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300, "на нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены", подчеркнул эксперт.По его мнению, угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока Россия не отгонит украинские войска и не установит зону безопасности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, геннадий алехин, белгородская область