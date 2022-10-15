Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области
Войска РФ отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе и наносить удары по Белгородской области, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T05:45
2022-10-15T05:45
новости
геннадий алехин
белгородская область
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Ранее стало известно, что на протяжении нескольких последних дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Он рассказал, что ВСУ используют дальнобойные орудия натовского производства, ракеты "Точки-У" и РСЗО.Российская ПВО работает четко и слажено, ВС РФ используют системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300, "на нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены", подчеркнул эксперт.По его мнению, угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока Россия не отгонит украинские войска и не установит зону безопасности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, геннадий алехин, белгородская область
Новости, Геннадий Алехин, Белгородская область

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ удалось нанести массированный удар по Белгородской области

05:45 15.10.2022
 
© РИА НовостиБелгород нефтебаза
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
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Войска РФ отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе и наносить удары по Белгородской области, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что на протяжении нескольких последних дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
Столь мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров. Наши войска отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что ВСУ используют дальнобойные орудия натовского производства, ракеты "Точки-У" и РСЗО.
Российская ПВО работает четко и слажено, ВС РФ используют системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300, "на нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены", подчеркнул эксперт.
По его мнению, угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока Россия не отгонит украинские войска и не установит зону безопасности.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостиГеннадий АлехинБелгородская область
 
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