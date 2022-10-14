"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Пресс-служба президента Казахстана
У украинских властей пропало желание вести переговоры, когда российские войска отошли от Киева, заявил 14 октября на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин
Как только российские войска отошли от Киева, то у украинских властей пропало желание вести переговоры.
ВС РФ отошли от Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областей в конце марта.
Ранее премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время встреча Путина и Владимира Зеленского не планируется, но Анкара продолжит попытки организовать переговоры.
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, Путин сказал, что не видит никакой необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом.
16:09Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октябряПрезидент России Владимир Путин рассказал о переговорах с Украиной, работе Генсека ООН по зерновой сделке и теракте на Крымском мосту. В Херсонской области ежедневно задерживают наводчиков ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо. На Украине столкнулись с существенным подорожанием яиц