https://ukraina.ru/20221014/1039755651.html

"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров

"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров - 14.10.2022 Украина.ру

"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров

У украинских властей пропало желание вести переговоры, когда российские войска отошли от Киева, заявил 14 октября на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

2022-10-14T16:15

2022-10-14T16:15

2022-10-14T16:15

новости

владимир путин

переговоры

киев

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ВС РФ отошли от Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областей в конце марта.Ранее премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время встреча Путина и Владимира Зеленского не планируется, но Анкара продолжит попытки организовать переговоры.Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, Путин сказал, что не видит никакой необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом.

https://ukraina.ru/20221014/1039755110.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, переговоры, киев