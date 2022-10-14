https://ukraina.ru/20221014/1039750328.html

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры" - 14.10.2022 Украина.ру

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"

Российская крылатая ракета морского базирования "Калибр" летит на высоте от 20 до 150 метров, огибая все неровности рельефа, что затрудняет её обнаружение средствами ПВО противника. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру

2022-10-14T15:53

2022-10-14T15:53

2022-10-14T15:53

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Её скорость составляет около 280 м/с, но на подходе к цели ракета разгоняется до 970 м/с.Низкая высота, на которой проходит полёт "Калибра", позволяет её не попадать в зоны действия радаров противника.С другой стороны, она значительно проще в производстве и транспортировке, чем находящаяся примерно в той же "весовой категории" баллистическая ракета "Искандер-М".Атаку "Калибрами" на объекты киевского режима осуществляли российские корабли, базирующиеся в Чёрном и Каспийском морях.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036479702.html

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новости, "калибр", оружие спецоперации, алёхин, корабли, радары