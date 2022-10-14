Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры" - 14.10.2022 Украина.ру
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Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры" - 14.10.2022 Украина.ру
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"
Российская крылатая ракета морского базирования "Калибр" летит на высоте от 20 до 150 метров, огибая все неровности рельефа, что затрудняет её обнаружение средствами ПВО противника. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
2022-10-14T15:53
2022-10-14T15:53
новости
"калибр"
оружие спецоперации
алёхин
корабли
радары
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Её скорость составляет около 280 м/с, но на подходе к цели ракета разгоняется до 970 м/с.Низкая высота, на которой проходит полёт "Калибра", позволяет её не попадать в зоны действия радаров противника.С другой стороны, она значительно проще в производстве и транспортировке, чем находящаяся примерно в той же "весовой категории" баллистическая ракета "Искандер-М".Атаку "Калибрами" на объекты киевского режима осуществляли российские корабли, базирующиеся в Чёрном и Каспийском морях.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036479702.html
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новости, "калибр", оружие спецоперации, алёхин, корабли, радары
Новости, "Калибр", Оружие спецоперации, Алёхин, корабли, радары

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"

15:53 14.10.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Российская крылатая ракета морского базирования "Калибр" летит на высоте от 20 до 150 метров, огибая все неровности рельефа, что затрудняет её обнаружение средствами ПВО противника. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
Её скорость составляет около 280 м/с, но на подходе к цели ракета разгоняется до 970 м/с.
Низкая высота, на которой проходит полёт "Калибра", позволяет её не попадать в зоны действия радаров противника.

Однако, крылатая ракета (КР) летит на протяжении всего маршрута медленнее баллистической ракеты (БР), потому является более уязвимой для действий авиации ПВО и зенитных ракетно-пушечных комплексов противника. Кроме того, вполне возможен перехват КР с помощью ПЗРК

Геннадий Алехин
Геннадий Алёхин
Полковник запаса
С другой стороны, она значительно проще в производстве и транспортировке, чем находящаяся примерно в той же "весовой категории" баллистическая ракета "Искандер-М".
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 07:50Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота
Атаку "Калибрами" на объекты киевского режима осуществляли российские корабли, базирующиеся в Чёрном и Каспийском морях.
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
 
Новости"Калибр"Оружие спецоперацииАлёхинкораблирадары
 
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Заголовок открываемого материала
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