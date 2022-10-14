https://ukraina.ru/20221014/1039749921.html

Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима

Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима - 14.10.2022 Украина.ру

Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима

Киевский режим уже давно применяет террор как в отношениях с собственными гражданами, так и для решения внешнеполитических проблем. Массовое уничтожение людей в Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T16:30

2022-10-14T16:30

2022-10-14T16:36

эксклюзив

украинское досье

рф

украина

терроризм

сво

информационная война

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Киевский режим уже давно применяет террор как в отношениях с собственными гражданами, так и для решения внешнеполитических проблем. Массовое уничтожение людей в одесском Доме профсоюзов, перекрытие Северо-Крымского канала, политические убийства на собственной территории, в ДНР и ЛНР, многочисленные диверсионные атаки на Крым... Теперь к этому добавились открытый террор в отношении мирных жителей, огульно обвиняемых в коллаборационизме, садистское обращение с пленными, систематические бомбардировки жилых кварталов. Запад замалчивает и покрывает преступления украинских неонацистов, но рано или поздно правда станет всем известна – и последователей Гитлера и Бандеры ждет новый "Нюрнберг".Об этом говорили эксперты на состоявшемся 14 октября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заседании "круглого стола" на тему "Украина – государство-террорист". Конференция прошла в рамках проекта издания Украина.ру "Украинское досье".Без СМЕРШ не обойтисьОткрывая заседание, главный редактор Украины.ру Искандер Хисамов отметил, что в этот день – так совпало – на Украине отмечают "день защитника и защитницы Украины", он же "день УПА". Совпало случайно, но отражает суть – "нынешний украинский режим – террористический". В качестве примера Хисамов привел теракт на Крымском мосту, в ходе которого ГУР Украины фактически убило ничего не подозревавшего водителя взорвавшейся фуры.Нет сомнений, что Украина – страна-террорист, но это и еще страна-наемник, она за деньги отправляет своих граждан под пули, сказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Он рассказал, что когда-то согласен был с тем, что "украинцы – братья", но это было при Союзе. Теперь же, после того, что уже произошло и еще произойдет – потребуется два-три поколения, чтобы снова признали братство между украинцами и русскими (спикер отметил, что это его личное мнение).А сейчас надо менять информационную политику по отношению к Украине и менять военную концепцию, продолжил Гончаров. По его словам, это необходимо, раз уж Киев применяет тактику диверсий, тактику террора и убийств. Он напомнил, что с бандеровским подпольем боролись еще десять лет после окончания войны, теперь надо вернуться к этому опыту – создавать специальные подразделения, новый СМЕРШ. Иначе будут проблемы."Офицеры, которые сейчас воюют и жертвуют жизнями, не могут одновременно воевать, охранять склады, охранять атомные станции, железнодорожные вокзалы, ловить диверсантов, работать с агентурой. Они не могут это делать в одном лице. Поэтому надо создавать специальное подразделение, управление. Как бы кому-то не нравилось название СМЕРШ, без этого мы не обойдемся", – сказал Гончаров.С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что "мы можем побеждать на поле боя, но борьба с террором – это отдельная задача". Гончаров на это сказал, что на диверсии надо бы отвечать диверсиями в тылу противника, но этого не происходит – "мы чего-то ждем".Будет новый "Нюрнберг"Наше настоящее и будущее вытекают из нашего прошлого, и мы видим: ленинская национальная политика привела к тому, что мы заложили мину замедленного действия, сказал председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он напомнил об искусственной украинизации 20-х годов прошлого века. И добавил: но все мы – русские, по сути, сейчас идет гражданская война. В этой войне англосаксы фактически наняли Украину и натравили ее на Россию, у них задача одна – Россию ослабить, а затем уничтожить. По словам эксперта, определенные выводы сделаны, сейчас "СВО проводят по-другому, уже к концу года – будет другой акцент в разговоре". Однако это не отменяет факта, что сейчас особое внимание необходимо обратить на террористическую угрозу, которая исходит от нынешнего государства Украина.Клинцевич напомнил о конкретных фактах подготовки Украины под руководством англосаксов к террористическим актам (подготовка "грязной бомбы", деятельность биолабораторий и т.д.) и выразил недоумение по поводу того, что некоторые граждане Украины демонстративно радуются смертям в России. Но в ближайшее время в рамках СВО мы с бандеровцами и неофашистами однозначно закончим, у нас зафиксирован каждый шаг преступников, есть тысячи томов на сотни тысяч людей – и обязательно будет новый "Нюрнберг", отмазаться никому не удастся, пообещал эксперт.Он добавил: да, сегодняшняя Украина – это квази-государство, но оно – террористическое, и об этом сегодня надо говорить. Клинцевич пояснил, почему об этом молчат внутри самой Украины те, кто это понимает – потому что "убьют без суда и следствия"."Нас не услышат на Украине, но…"В свою очередь Искандер Хисамов подчеркнул: нас, может быть, не услышат на Украине, но надо и внутри России объяснять, какую страшную опасность представляет из себя киевский режим. И думать о том, что конкретно нужно сделать для того, чтобы эту опасность отразить. Принимавший участие в дискуссии политолог Андрей Суздальцев отметил, что Украина объявила России террористическую войну – и это проявление слабости. Но к актам террора нам надо быть готовыми. Тем более, уже много лет на Украине практикуют бессудные расправы… Надо учитывать и специфику нынешнего украинского государства – "это коррупция". Бороться с коррупцией на Украине значит бороться с самим государством, считает эксперт.Суздальцев отметил, что Украина теперь "сползает к ядерному терроризму". Он напомнил, что СВО и начали после того, как Зеленский угрожал атомной бомбой. Сейчас речь идет о "грязной бомбе"… По словам эксперта, в создавшейся ситуации есть и плюсы: происходящее заставляет всех в России осознать, что все серьезно, что "враг – среди нас", поэтому нужен призыв к бдительности и осторожности.Политолог добавил, что "бумеранг вернется" и к организаторам украинского терроризма, когда Запад обязательно ощутит последствия своих действий."Мы ведем борьбу с очагом международного терроризма, в таком формате украинское государство существовать не может, оно неизбежно будет сползать в терроризм", – подчеркнул Суздальцев.Отвечая на вопрос, почему украинцы, несмотря на большие потери на поле боя, все равно готовы продолжать сражаться с Россией, эксперт сказал, что украинцев годами натравливали на русских, в этом отношении велась системная работа. К тому же украинцы не знают о реальных потерях ВСУ, многие надеются на помощь Запада… И, наконец, они запуганы – те, кто видят, что происходит, вынуждены молчать.Что касается России, нужно больше внимания уделять вопросам безопасности и внимательнее изучать противника, согласился Искандер Хисамов. Он рассказал о своей давней беседе с Виктором Черномырдиным (когда тот был Послом РФ в Украине). Тогда Черномырдин сказал, что "мы Украину не знаем". Теперь выясняется, что так и есть… Примечательно, что один из ветеранов ФСБ в интервью изданию Украина.ру говорил, что у России – мало агентов на территории Украины."Когда нет идеологии…"Принимавший участие в конференции экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров отметил: самую большую тревогу сейчас вызывает факт, что к руководству спецслужбами Украины пришли люди, специализирующиеся не на многоходовках, не на агентурных играх, а на диверсиях – этим они и займутся, так им проще отчитываться перед своими кураторами."К сожалению, нас ждет все больше и больше именно таких действий", – предрек эксперт.С этим согласился Искандер Хисамов, подчеркнувший, что сегодня внутри Украины продолжаются чистки, граждан преследуют за малейшие проявления инакомыслия, вся пресса поставлена под жесткий контроль, всякая свобода слова ликвидирована – и все это делается системно и тщательно. Поэтому необходимо осознавать, что "противник у нас серьезный". А Андрей Суздальцев отметил, что сейчас огромный объем информации о России Запад получает именно из рук СБУ – "это противник, который хорошо нас знает", знает лучше всех. Что до нынешних украинских реалий, Сергей Гончаров задал вопрос: "Украина мобилизовала свое население, а почему мы не смогли так сделать?". И сам же ответил: "когда в государстве нет идеологии – это неправильно".Клинцевич напомнил, что Ирак американцы разгромили не на поле боя, а – просто купив элиту. Так и у нас хотели сделать, ведь многие представители российских элит имеют счета и собственность за границей – и к этому нам надо будет еще вернуться, считает эксперт. Он подчеркнул, что на Украине с элитами тоже не все просто: сейчас на Западе обсуждают, кто будет следующим украинским президентом. Вот, например, кандидатура главкома ВСУ Залужного… Как бы то ни было, эта власть на Украине рухнет, предрек эксперт. И продолжил: вопрос демилитаризации мы решим, а вот с денацификацией будет сложнее. По мнению Клинцевича, по итогам СВО и в российских элитах тоже неизбежны изменения.С этим согласился Искандер Хисамов отметивший: действительно, в России сейчас идет самоочищение элит, этот процесс совершенно необходим, чтобы одержать победу в противостоянии с Западом.

https://ukraina.ru/20221012/1039654659.html

https://ukraina.ru/20220916/1038779349.html

https://ukraina.ru/20221009/1039533342.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украинское досье, рф, украина, терроризм, сво, информационная война