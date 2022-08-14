https://ukraina.ru/20220814/1037648340.html
Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
Глава МАГАТЭ господин Гросси не может попасть на ЗАЭС, потому что все блокируется режимом Зеленского, начинается дикая истерика, обвинение Гросси или разговоры о невозможности обеспечения безопасности, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T15:22
2022-08-14T15:22
2022-08-14T15:22
украина
россия
сво
бомба
терроризм
владимир зеленский
чернобыль
запорожская аэс
спецоперация
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Это потому, что к тому, что происходило на атомной станции, есть очень много вопросов у специалистов, там слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, говорит Рогов.Если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб, эти города бы превратились в зону отчуждения - уверен член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, бомба, терроризм, владимир зеленский, чернобыль, запорожская аэс
Украина, Россия, СВО, бомба, терроризм, Владимир Зеленский, Чернобыль, Запорожская АЭС, Спецоперация
Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
Глава МАГАТЭ господин Гросси не может попасть на ЗАЭС, потому что все блокируется режимом Зеленского, начинается дикая истерика, обвинение Гросси или разговоры о невозможности обеспечения безопасности, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
Это потому, что к тому, что происходило на атомной станции, есть очень много вопросов у специалистов, там слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, говорит Рогов.
Это косвенное подтверждает, что велись эксперименты на Запорожской АЭС по созданию грязной бомбы, по выработке для нее непосредственно разрушающего материала, и того материала, который должен был заразить российские города в случае удара по ним. Такой удар готовился, нам тоже об этом известно, и это тоже является одной из причин начала СВО.
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб, эти города бы превратились в зону отчуждения - уверен член Главного совета ВГА Запорожской области.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.