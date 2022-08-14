Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
Глава МАГАТЭ господин Гросси не может попасть на ЗАЭС, потому что все блокируется режимом Зеленского, начинается дикая истерика, обвинение Гросси или разговоры о невозможности обеспечения безопасности, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T15:22
2022-08-14T15:22
украина
россия
сво
бомба
терроризм
владимир зеленский
чернобыль
запорожская аэс
спецоперация
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Это потому, что к тому, что происходило на атомной станции, есть очень много вопросов у специалистов, там слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, говорит Рогов.Если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб, эти города бы превратились в зону отчуждения - уверен член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
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украина, россия, сво, бомба, терроризм, владимир зеленский, чернобыль, запорожская аэс
Украина, Россия, СВО, бомба, терроризм, Владимир Зеленский, Чернобыль, Запорожская АЭС, Спецоперация

Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов

15:22 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Глава МАГАТЭ господин Гросси не может попасть на ЗАЭС, потому что все блокируется режимом Зеленского, начинается дикая истерика, обвинение Гросси или разговоры о невозможности обеспечения безопасности, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
Это потому, что к тому, что происходило на атомной станции, есть очень много вопросов у специалистов, там слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, говорит Рогов.

Это косвенное подтверждает, что велись эксперименты на Запорожской АЭС по созданию грязной бомбы, по выработке для нее непосредственно разрушающего материала, и того материала, который должен был заразить российские города в случае удара по ним. Такой удар готовился, нам тоже об этом известно, и это тоже является одной из причин начала СВО.

Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб, эти города бы превратились в зону отчуждения - уверен член Главного совета ВГА Запорожской области.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияУкраинаРоссияСВОбомбатерроризмВладимир ЗеленскийЧернобыльЗапорожская АЭС
 
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