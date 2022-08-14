https://ukraina.ru/20220814/1037648340.html

Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов

Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру

Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов

Глава МАГАТЭ господин Гросси не может попасть на ЗАЭС, потому что все блокируется режимом Зеленского, начинается дикая истерика, обвинение Гросси или разговоры о невозможности обеспечения безопасности, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.

2022-08-14T15:22

2022-08-14T15:22

2022-08-14T15:22

украина

россия

сво

бомба

терроризм

владимир зеленский

чернобыль

запорожская аэс

спецоперация

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Это потому, что к тому, что происходило на атомной станции, есть очень много вопросов у специалистов, там слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, говорит Рогов.Если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб, эти города бы превратились в зону отчуждения - уверен член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, бомба, терроризм, владимир зеленский, чернобыль, запорожская аэс