https://ukraina.ru/20221014/1039747201.html
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М" - 14.10.2022 Украина.ру
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
Российская баллистическая ракета "Искандер-М" отличается повышенной маневренностью, а её перехват представляет очень сложную задачу. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
2022-10-14T16:40
2022-10-14T16:40
2022-10-14T16:40
новости
оружие спецоперации
"искандер"
алёхин
пво
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"Искандер-М" может развивать скорость в шесть раз быстрее скорости звука, при этом основная часть траектории пролегает на высоте более 50 км, что делает "Искандер" недоступным для противоракет. Скорость ракеты составляет от 2100 м/с в конце разгонного участка траектории и до 2600 м/с в начале финишного участка.Ракета может маневрировать по всему участку траектории."Искандеры" применялись с первых дней спецоперации на Украине. Комплекс способен выпустить первый заряд уже через 4-5 минут после прибытия в зону развертывания. В систему входят пусковая установка, автомобиль радиоэлектронного наведения и распознания цели, а также транспортно-заряжающая самоходная система.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039567523.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие спецоперации, "искандер", алёхин, пво
Новости, Оружие спецоперации, "Искандер", Алёхин, ПВО
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
Российская баллистическая ракета "Искандер-М" отличается повышенной маневренностью, а её перехват представляет очень сложную задачу. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
"Искандер-М" может развивать скорость в шесть раз быстрее скорости звука, при этом основная часть траектории пролегает на высоте более 50 км, что делает "Искандер" недоступным для противоракет. Скорость ракеты составляет от 2100 м/с в конце разгонного участка траектории и до 2600 м/с в начале финишного участка.
Ракета может маневрировать по всему участку траектории.
Это делает категорически сложным расчет точки встречи для компьютера, управляющего противоракетами, ведь по сути, БР (баллистическая ракета — ред.) описывает весьма странную траекторию, проложенную через множество точек, лежащих на пути ракеты. Выбор следующей точки, через которую пролетит нос ракеты, абсолютно случаен, поэтому выяснить закономерность и направить в очередную точку противоракету весьма сложно
Геннадий Алёхин
Полковник запаса
"Искандеры" применялись с первых дней спецоперации на Украине. Комплекс способен выпустить первый заряд уже через 4-5 минут после прибытия в зону развертывания. В систему входят пусковая установка, автомобиль радиоэлектронного наведения и распознания цели, а также транспортно-заряжающая самоходная система.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
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