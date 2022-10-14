Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М" - 14.10.2022 Украина.ру
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Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М" - 14.10.2022 Украина.ру
Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
Российская баллистическая ракета "Искандер-М" отличается повышенной маневренностью, а её перехват представляет очень сложную задачу. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
2022-10-14T16:40
2022-10-14T16:40
новости
оружие спецоперации
"искандер"
алёхин
пво
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"Искандер-М" может развивать скорость в шесть раз быстрее скорости звука, при этом основная часть траектории пролегает на высоте более 50 км, что делает "Искандер" недоступным для противоракет. Скорость ракеты составляет от 2100 м/с в конце разгонного участка траектории и до 2600 м/с в начале финишного участка.Ракета может маневрировать по всему участку траектории."Искандеры" применялись с первых дней спецоперации на Украине. Комплекс способен выпустить первый заряд уже через 4-5 минут после прибытия в зону развертывания. В систему входят пусковая установка, автомобиль радиоэлектронного наведения и распознания цели, а также транспортно-заряжающая самоходная система.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, оружие спецоперации, "искандер", алёхин, пво
Новости, Оружие спецоперации, "Искандер", Алёхин, ПВО

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"

16:40 14.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская баллистическая ракета "Искандер-М" отличается повышенной маневренностью, а её перехват представляет очень сложную задачу. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру
"Искандер-М" может развивать скорость в шесть раз быстрее скорости звука, при этом основная часть траектории пролегает на высоте более 50 км, что делает "Искандер" недоступным для противоракет. Скорость ракеты составляет от 2100 м/с в конце разгонного участка траектории и до 2600 м/с в начале финишного участка.
Ракета может маневрировать по всему участку траектории.

Это делает категорически сложным расчет точки встречи для компьютера, управляющего противоракетами, ведь по сути, БР (баллистическая ракета — ред.) описывает весьма странную траекторию, проложенную через множество точек, лежащих на пути ракеты. Выбор следующей точки, через которую пролетит нос ракеты, абсолютно случаен, поэтому выяснить закономерность и направить в очередную точку противоракету весьма сложно

Геннадий Алехин
Геннадий Алёхин
Полковник запаса
"Искандеры" применялись с первых дней спецоперации на Украине. Комплекс способен выпустить первый заряд уже через 4-5 минут после прибытия в зону развертывания. В систему входят пусковая установка, автомобиль радиоэлектронного наведения и распознания цели, а также транспортно-заряжающая самоходная система.
10 октября, 13:49
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на УкраинеМинистерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
 
НовостиОружие спецоперации"Искандер"АлёхинПВО
 
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