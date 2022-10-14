https://ukraina.ru/20221014/1039747201.html

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М" - 14.10.2022 Украина.ру

Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"

Российская баллистическая ракета "Искандер-М" отличается повышенной маневренностью, а её перехват представляет очень сложную задачу. Об этом рассказывается в статье полковника запаса Геннадия Алёхина, опубликованной изданием Украина.ру

2022-10-14T16:40

2022-10-14T16:40

2022-10-14T16:40

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оружие спецоперации

"искандер"

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"Искандер-М" может развивать скорость в шесть раз быстрее скорости звука, при этом основная часть траектории пролегает на высоте более 50 км, что делает "Искандер" недоступным для противоракет. Скорость ракеты составляет от 2100 м/с в конце разгонного участка траектории и до 2600 м/с в начале финишного участка.Ракета может маневрировать по всему участку траектории."Искандеры" применялись с первых дней спецоперации на Украине. Комплекс способен выпустить первый заряд уже через 4-5 минут после прибытия в зону развертывания. В систему входят пусковая установка, автомобиль радиоэлектронного наведения и распознания цели, а также транспортно-заряжающая самоходная система.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039567523.html

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новости, оружие спецоперации, "искандер", алёхин, пво