Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума - 14.10.2022 Украина.ру
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Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума
Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума - 14.10.2022 Украина.ру
Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума
В воскресенье, 16 октября, в Пекине начнет работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая — самой большой политической партии в мире. Съезд уже называют событием Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T14:06
2022-10-14T15:52
эксклюзив
кнр (китай)
сша
си цзиньпин
технологии
съезд
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В воскресенье, 16 октября, в Пекине начнет работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая — самой большой политической партии в мире. Съезд уже называют событием исторического масштаба.Это утверждение не следует считать пустой и высокопарной фразой, которые часто озвучиваются накануне юбилейных мероприятий. Ожидается, что результаты съезда окажут огромное влияние на дальнейшее развитие Китая. На нем планируют усовершенствовать систему государственного управления и подтвердить незыблемую приверженность основным тезисам партийной идеологии.В съезде КПК примут участие 2296 делегатов. По итогам выступлений они проголосуют за обновленный персональный состав Центрального комитета партии и Центральной комиссии, которая призвана контролировать соблюдение партийного устава и несет ответственность за поддержание внутренней дисциплины.Новый созыв Центрального комитета партии соберется на пленум после завершения съезда, чтобы определить состав высших партийных органов: Постоянного комитета Политбюро, куда входит "большая семерка" руководителей КПК, расширенного состава Политбюро в составе двадцати пяти человек, а также Центрального военного совета, который осуществляет партийное руководство китайскими вооруженными силами.Но главное, на пленуме предполагается утверждение нового генерального секретаря ЦК Компартии Китая, на должность которого безальтернативно претендует общепризнанный лидер партии Си Цзиньпин. Вопреки сложившейся со времен Дэн Сяопина традиции, его планируют избрать на третий срок, после двух пятилеток, которые он провел во главе страны.А несколько позже, в начале следующего года, товарищ Си может быть утвержден на пост председателя КНР, имеющий в Китае не только политическое, но и символическое значение."Этот пост – регалия практически императорской власти. Нет сомнений, что вопреки партийной традиции Си Цзиньпин будет со 100-процентной вероятностью переизбран на съезде на третий пятилетний срок после уже 10-летнего пребывания на высшем посту генсека. Ранее это считалось пределом, после которого нужно уходить.Но председатель ЦК КПК – другое дело. Такой статус небожителя не ограничивается временными рамками. Великий кормчий товарищ Мао занимал этот пост до смерти. В конституции Китая того времени было указано, что председатель ЦК руководит вооруженными силами и всеми военными структурами страны. То есть имеет высшую власть пожизненно.Однако формально занимаемый им пост генсека куда скромнее. Поэтому реальному потенциалу Си Цзиньпина, конечно, куда больше соответствует пост председателя ЦК", – написал об этом известный журналист-востоковед Василий Головнин.В связи с этим можно упомянуть другой важный момент. Помимо отчетного доклада, на съезде пройдет обсуждение проекта резолюции "О важнейших достижениях и историческом опыте КПК за 100 лет борьбы", который дает современную трактовку всей истории китайской компартии. Подобные эпохальные документы ранее принимали в ее истории только дважды – при Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине, что дополнительно подчеркивает политическое значение Си Цзиньпина.Впрочем, возрождение поста председателя Китайской Народной Республики пока является гипотетической перспективой, хотя дискуссия об этом уже проходит в китайском обществе и внутри Китайской компартии. Однако, важно понимать, что логика концентрации государственной власти в руках Си Цзиньпина во многом обусловлена постоянно растущим давлением со стороны Запада, которое подталкивает КПК к сплочению рядов и всесторонней мобилизации.Провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на территорию непризнанного Тайваня и активизация военной поддержки Тайбэя со стороны Пентагона ясно говорит Пекину о том, что Вашингтон намеривается проводить вблизи китайских берегов политику эскалации. А образование новых региональных военных блоков, с участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Японии, Новой Зеландии и Австралии открыто декларирует своей целью стратегическую изоляцию КНР, пытаясь отрезать ее от рынков и от союзников."КНР… единственный соперник, намеревающийся как изменить международный порядок, так и нарастить экономическое, дипломатическое, военное и технологическое могущество, чтобы достичь этой цели…Наша стратегия в отношении КНР состоит из трех частей: инвестировать в основы нашей силы у себя дома – в нашу конкурентоспособность, наши инновации, нашу стабильность и нашу демократию, эффективно объединять усилия с союзниками и партнерами, действующими с общей целью и ради нашего общего дела и динамично и напряженно конкурировать с КНР в том, чтобы защищать наши интересы и строить наше видение будущего", – отмечается в новом тексте стратегии национальной безопасности США, которую опубликовала накануне администрация Джозефа Байдена.Неудивительно, что военно-политическое давление на Китай оказалось синхронизированным с активизацией ограничений в экономической и технологической сфере, которая приобретает в современном мире критическое значение.Накануне ХХ съезда КПК в Америке демонстративно вступили в действие новые экспортные правила, которые должны лишить Китай возможности покупать на международном рынке наиболее продвинутые типы полупроводников – в надежде на то, что это позволит выиграть конкуренцию в сфере хайтека. Потому что в последние годы китайские компании уверенно догоняли, и даже перегоняли в этом соревновании своих западных визави."Я хочу сосредоточиться на борьбе с Китаем, которая менее заметна и не предусматривает стрельбы, поскольку ведется в основном с помощью транзисторов, которые переключаются между цифровыми единицами и нулями. Но на соотношение сил в мире она окажет такое же, если не большее влияние, чем исход вооруженного конфликта между Россией и Украиной. И она почти никак не связана с Тайванем.Это борьба за полупроводники, основополагающую технологию информационного века. Альянс, который разрабатывает и производит самые умные чипы в мире, будет обладать и самым умным высокоточным оружием, самыми умными фабриками и самыми умными средствами квантовых вычислений, позволяющими взломать практически любую форму шифрования. Сегодня лидируют США и их партнеры, но Китай полон решимости их догнать — и теперь мы твердо намерены не допустить этого. Игра началась, вперед!», — пишет на страницах The New York Times Томас Фридман.Эффективность этой тактики под вопросом, потому что профильная китайская компания Semiconductor Manufacturing International Company уже сегодня отчитывается о производстве самых современных чипов нового поколения. Однако вызовы, которые бросает Китаю США вместе с пулом своих союзников, требуют от китайского руководства такого же всестороннего и консолидированного ответа. И КПК заблаговременно укрепляет позиции своего руководства, с целью отражения грозящих стране угроз.После переизбрания лидеров КПК придется решить множество насущных проблем. Среди них борьба с коронавирусной пандемией, которая по-прежнему проводится сегодня в форме жестких карантинных ограничений. Однако правительство старается смягчить эту политику послаблениями в социально-экономической сфере.К примеру, руководство освободило малые предприятия и самозанятых в сфере обслуживания от уплаты арендной стоимости на срок до полугода. Потому что такая стратегия поможет сотням миллионов китайцев, занятых в малом бизнесе, который сильнее всего страдает от ограничительных мер.Население Китая готовится к открытию съезда, который во многих смыслах может стать судьбоносным. И это мероприятие станет главным событием следующей недели — как в Китае, так и в остальном мире.
https://ukraina.ru/20220930/1039213040.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
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60
эксклюзив, кнр (китай), сша, си цзиньпин, технологии, съезд
Эксклюзив, КНР (Китай), США, Си Цзиньпин, технологии, съезд

Навстречу съезду. Как изменится Китай после исторического партийного форума

14:06 14.10.2022 (обновлено: 15:52 14.10.2022)
 
© AFP / NOEL CELIS
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AFP / NOEL CELIS
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Александр Сокуренко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В воскресенье, 16 октября, в Пекине начнет работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая — самой большой политической партии в мире. Съезд уже называют событием исторического масштаба.
Это утверждение не следует считать пустой и высокопарной фразой, которые часто озвучиваются накануне юбилейных мероприятий. Ожидается, что результаты съезда окажут огромное влияние на дальнейшее развитие Китая. На нем планируют усовершенствовать систему государственного управления и подтвердить незыблемую приверженность основным тезисам партийной идеологии.
В съезде КПК примут участие 2296 делегатов. По итогам выступлений они проголосуют за обновленный персональный состав Центрального комитета партии и Центральной комиссии, которая призвана контролировать соблюдение партийного устава и несет ответственность за поддержание внутренней дисциплины.
Новый созыв Центрального комитета партии соберется на пленум после завершения съезда, чтобы определить состав высших партийных органов: Постоянного комитета Политбюро, куда входит "большая семерка" руководителей КПК, расширенного состава Политбюро в составе двадцати пяти человек, а также Центрального военного совета, который осуществляет партийное руководство китайскими вооруженными силами.
Но главное, на пленуме предполагается утверждение нового генерального секретаря ЦК Компартии Китая, на должность которого безальтернативно претендует общепризнанный лидер партии Си Цзиньпин. Вопреки сложившейся со времен Дэн Сяопина традиции, его планируют избрать на третий срок, после двух пятилеток, которые он провел во главе страны.
А несколько позже, в начале следующего года, товарищ Си может быть утвержден на пост председателя КНР, имеющий в Китае не только политическое, но и символическое значение.
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30 сентября, 05:45
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма НаньНа недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались представители государств, в которых проживают более половины жителей Земли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
"Этот пост – регалия практически императорской власти. Нет сомнений, что вопреки партийной традиции Си Цзиньпин будет со 100-процентной вероятностью переизбран на съезде на третий пятилетний срок после уже 10-летнего пребывания на высшем посту генсека. Ранее это считалось пределом, после которого нужно уходить.
Но председатель ЦК КПК – другое дело. Такой статус небожителя не ограничивается временными рамками. Великий кормчий товарищ Мао занимал этот пост до смерти. В конституции Китая того времени было указано, что председатель ЦК руководит вооруженными силами и всеми военными структурами страны. То есть имеет высшую власть пожизненно.
Однако формально занимаемый им пост генсека куда скромнее. Поэтому реальному потенциалу Си Цзиньпина, конечно, куда больше соответствует пост председателя ЦК", – написал об этом известный журналист-востоковед Василий Головнин.
В связи с этим можно упомянуть другой важный момент. Помимо отчетного доклада, на съезде пройдет обсуждение проекта резолюции "О важнейших достижениях и историческом опыте КПК за 100 лет борьбы", который дает современную трактовку всей истории китайской компартии.
Подобные эпохальные документы ранее принимали в ее истории только дважды – при Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине, что дополнительно подчеркивает политическое значение Си Цзиньпина.
Впрочем, возрождение поста председателя Китайской Народной Республики пока является гипотетической перспективой, хотя дискуссия об этом уже проходит в китайском обществе и внутри Китайской компартии.
Однако, важно понимать, что логика концентрации государственной власти в руках Си Цзиньпина во многом обусловлена постоянно растущим давлением со стороны Запада, которое подталкивает КПК к сплочению рядов и всесторонней мобилизации.
Провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на территорию непризнанного Тайваня и активизация военной поддержки Тайбэя со стороны Пентагона ясно говорит Пекину о том, что Вашингтон намеривается проводить вблизи китайских берегов политику эскалации.
А образование новых региональных военных блоков, с участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Японии, Новой Зеландии и Австралии открыто декларирует своей целью стратегическую изоляцию КНР, пытаясь отрезать ее от рынков и от союзников.
"КНР… единственный соперник, намеревающийся как изменить международный порядок, так и нарастить экономическое, дипломатическое, военное и технологическое могущество, чтобы достичь этой цели…
Наша стратегия в отношении КНР состоит из трех частей: инвестировать в основы нашей силы у себя дома – в нашу конкурентоспособность, наши инновации, нашу стабильность и нашу демократию, эффективно объединять усилия с союзниками и партнерами, действующими с общей целью и ради нашего общего дела и динамично и напряженно конкурировать с КНР в том, чтобы защищать наши интересы и строить наше видение будущего", – отмечается в новом тексте стратегии национальной безопасности США, которую опубликовала накануне администрация Джозефа Байдена.
Неудивительно, что военно-политическое давление на Китай оказалось синхронизированным с активизацией ограничений в экономической и технологической сфере, которая приобретает в современном мире критическое значение.
Накануне ХХ съезда КПК в Америке демонстративно вступили в действие новые экспортные правила, которые должны лишить Китай возможности покупать на международном рынке наиболее продвинутые типы полупроводников – в надежде на то, что это позволит выиграть конкуренцию в сфере хайтека.
Потому что в последние годы китайские компании уверенно догоняли, и даже перегоняли в этом соревновании своих западных визави.
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 05:15
"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - ДробницкийКитаисты бросились говорить про тысячелетнюю историю Китая и что он всегда играет в долгую, но сейчас времени у них нет, у товарища Си на носу съезд партии, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
"Я хочу сосредоточиться на борьбе с Китаем, которая менее заметна и не предусматривает стрельбы, поскольку ведется в основном с помощью транзисторов, которые переключаются между цифровыми единицами и нулями. Но на соотношение сил в мире она окажет такое же, если не большее влияние, чем исход вооруженного конфликта между Россией и Украиной. И она почти никак не связана с Тайванем.
Это борьба за полупроводники, основополагающую технологию информационного века. Альянс, который разрабатывает и производит самые умные чипы в мире, будет обладать и самым умным высокоточным оружием, самыми умными фабриками и самыми умными средствами квантовых вычислений, позволяющими взломать практически любую форму шифрования.
Сегодня лидируют США и их партнеры, но Китай полон решимости их догнать — и теперь мы твердо намерены не допустить этого. Игра началась, вперед!», — пишет на страницах The New York Times Томас Фридман.
Эффективность этой тактики под вопросом, потому что профильная китайская компания Semiconductor Manufacturing International Company уже сегодня отчитывается о производстве самых современных чипов нового поколения.
Однако вызовы, которые бросает Китаю США вместе с пулом своих союзников, требуют от китайского руководства такого же всестороннего и консолидированного ответа. И КПК заблаговременно укрепляет позиции своего руководства, с целью отражения грозящих стране угроз.
После переизбрания лидеров КПК придется решить множество насущных проблем. Среди них борьба с коронавирусной пандемией, которая по-прежнему проводится сегодня в форме жестких карантинных ограничений. Однако правительство старается смягчить эту политику послаблениями в социально-экономической сфере.
К примеру, руководство освободило малые предприятия и самозанятых в сфере обслуживания от уплаты арендной стоимости на срок до полугода. Потому что такая стратегия поможет сотням миллионов китайцев, занятых в малом бизнесе, который сильнее всего страдает от ограничительных мер.
Население Китая готовится к открытию съезда, который во многих смыслах может стать судьбоносным. И это мероприятие станет главным событием следующей недели — как в Китае, так и в остальном мире.
 
ЭксклюзивКНР (Китай)СШАСи Цзиньпинтехнологиисъезд
 
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