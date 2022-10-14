https://ukraina.ru/20221014/1039697632.html

Киев против регионов. Как на Украине идет борьба за распределение западных средств

Киев против регионов. Как на Украине идет борьба за распределение западных средств - 14.10.2022 Украина.ру

Киев против регионов. Как на Украине идет борьба за распределение западных средств

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T08:19

2022-10-14T08:19

2022-10-14T08:48

дмитрий ковалевич

эксклюзив

украина

запад

регионы

киев

сво

энергоносители

бюджеты

финансирование

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Чем дольше длится российская СВО, чем выше цены на энергоносители для украинских предприятий, тем меньше денег получают местные бюджеты. Если центральные власти и ВСУ Запад еще как-то финансирует, то на места доходит немного средств. Как следствие, усиливается противостояние между Киевом и регионами по вопросу о доходах и налогах. Помимо традиционных расходов, на местные власти сейчас еще легли обязанности восстановления инфраструктуры, размещения внутренних переселенцев и финансирование территориальной обороны.Фактически в ряде регионов основным налогоплательщиком в местные бюджеты остались украинские военные, которые платят налог на доходы физических лиц из своей зарплаты. От него в местных бюджетах остается 64%. На днях мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что бюджет города пополняется за счет военных. В Николаеве, по его словам, закрылись все крупные налогоплательщики, включая завод «Зоря-Машпроект», портовая инфраструктура, крупные и средний бизнес, поэтому резко снизились и поступления в городской бюджет.Недавно украинский Минфин предложил отменить налогообложение военных, против чего сразу же резко выступила Ассоциация городов Украины, заявив, что тогда городская казна совсем опустеет. Депутат от Николаевской области Александр Пасичный заявил, что городской бюджет Николаева потеряет две трети своих доходов в 2023 году, а город Очаков потеряет до 90%.После недавних массированных ударов российских ракет по энергетической структуре Украины, начались не только веерные отключения. Электричества теперь не хватает крупнейшим его потребителям — производственным предприятиям. Как сообщает УкрРудПром, Никопольский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты приостановят производство с 1 ноября 2022 года из-за увеличения расходов, главным образом из-за увеличения предельных цен на электроэнергию. Следовательно, бюджеты Никополя, Марганца и Покровска потеряют своих основных налогоплательщиков.В проекте бюджета Украины на 2023 год Ассоциации городов Украины удалось выбить себе субвенции на компенсацию жилья для внутренне перемещенных лиц в размере 3,2 млрд гр., но требовали они значительно большую сумму. Однако основную сумму местные власти надеются получить от западных фондов. В следующем году Киев обещает, что в полной мере заработает программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне под названием U-LEAD, которая финансируется ЕС и его государствами-членами — Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией — для поддержки местного самоуправления. Однако потребности и расходы растут с каждым днем, а европейские партнеры жмутся и не удовлетворяют всех аппетитов в Киеве и в регионах. Соответственно, усиливается борьба за финансовые потоки с Запада.В августе американское издание Washington Post сообщало о возобновлении конфликтов между Зеленским и мэрами крупных городов. Суть конфликта сводится к тому, что Офис президента пытается отодвинуть местные власти от распределения западной помощи, выделяемой на восстановление разрушенной и пострадавшей инфраструктуры. Кроме того, Зеленский пытается заранее избавиться от любых потенциальных политических конкурентов, отметили авторы издания со ссылкой на американских аналитиков и украинских мэров. Особое недовольство Киевом выражают местные власти в тех регионах, где были созданы военно-гражданские администрации, у которых больше полномочий, чем у избранных властей, а финансируются они напрямую из Киева.Более всего был недоволен мэр Днепра Борис Филатов, заявивший американцам об автократических тенденциях украинского президента. На этом фоне мэры ряда крупных городов пытаются через голову Киева напрямую установить контакты с западными институтами и правительствами, чтобы получать средства на свои программы реконструкции. Одним из таких является мэр Чернигова Владислав Атрошенко, который летом заявил, что Офис президента пытается отстранить его от власти. «Сегодня вместо того, чтобы противостоять атакам противника, город вынужден противостоять атакам подчиненных президента», — заявлял Атрошенко, который также пожаловался, что украинские пограничники не выпустили его на конференцию в Швейцарию, где он хотел найти прямое финансирование на прохождение отопительного сезона и ремонт инфраструктуры.Недавно Атрошенко обвинил СБУ в провокации. В одном из спортивных клубов города кто-то включил фрагменты передачи российского телеканала, что считается там «тяжким преступлением». «"Пранкерами", которые крутили по ТВ спортклуба Скабееву, оказались местные сотрудники Службы безопасности Украины. По крайней мере, один из них. Их цель — дискредитация меня как черниговского городского главы, как руководителя местного самоуправления, избранного черниговцами, но не под "зелеными" флагами"», — заявил Атрошенко,В борьбе за финансы на стороне Атрошенко выступил и мэр города Ровно Александр Третьяк, который сам тоже пытается найти заграницей источники финансирования городской казны. «Я просто не могу сидеть в своем городе и ждать, пока центральные власти выделять мне какую-то помощь», — говорил Третьяк.В этом противостоянии у региональных властей намного меньше шансов, учитывая всестороннюю поддержку Зеленского на Западе. Они пытаются играть с западными партнерами свою игру, но в Офисе президента на это смотрят с неприкрытым озлоблением, понимая, что и для Запада свет клином на Зеленском не сошелся. Пока западные партнеры смогут финансами гасить недовольство местных властей, эскалации внутреннего конфликта ожидать не стоит. Однако он непременно усилится по мере истощения вливаний Запада и усугубления там кризисных явлений в экономике.

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