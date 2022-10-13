Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки - 13.10.2022 Украина.ру
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Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки
Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки - 13.10.2022 Украина.ру
Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки
Выступая на концерте в Барселоне, комик Максим Галкин* признался, что носит оберег – женский украинский платок "хустку". Об этом сообщает "Дни.ру" 13 октября
2022-10-13T12:48
2022-10-13T12:48
новости
галкин
максим галкин
барселона
концерт
костюмы
украина
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По информации издания, артист показал зрителям платок, подаренный ему одной из украинских поклонниц. На платке были традиционные этнические узоры и надписи на украинском языке.Галкин назвал подарок своим талисманом и заверил, что не расстается с ним по просьбе дарительницы.В истории украинского народного костюма известно, что хустка (широкий платок, покрывающий голову и плечи) – элемент исключительно женского гардероба.В казацкие и доказацкие времена этот элемент указывал на будничность или праздничность дня, социальный статус женщины (количество и детали узоров, а также материал, из которого сшит платок), положение (платок, вне церкви, носили только замужние женщины и вдовы), а также наличие или отсутствие детей (в зависимости от этого факта платок завязывали по-разному).Ранее Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехал в Израиль. Оттуда юморист стал делать заявления с осуждением российской спецоперации на Украине. *Лицо признано иноагентом в РФ
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новости, галкин, максим галкин, барселона, концерт, костюмы, украина
Новости, Галкин, Максим Галкин, Барселона, концерт, костюмы, Украина

Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки

12:48 13.10.2022
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
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Выступая на концерте в Барселоне, комик Максим Галкин* признался, что носит оберег – женский украинский платок "хустку". Об этом сообщает "Дни.ру" 13 октября
По информации издания, артист показал зрителям платок, подаренный ему одной из украинских поклонниц. На платке были традиционные этнические узоры и надписи на украинском языке.
Галкин назвал подарок своим талисманом и заверил, что не расстается с ним по просьбе дарительницы.
В истории украинского народного костюма известно, что хустка (широкий платок, покрывающий голову и плечи) – элемент исключительно женского гардероба.
В казацкие и доказацкие времена этот элемент указывал на будничность или праздничность дня, социальный статус женщины (количество и детали узоров, а также материал, из которого сшит платок), положение (платок, вне церкви, носили только замужние женщины и вдовы), а также наличие или отсутствие детей (в зависимости от этого факта платок завязывали по-разному).
Ранее Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехал в Израиль. Оттуда юморист стал делать заявления с осуждением российской спецоперации на Украине.
*Лицо признано иноагентом в РФ
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