https://ukraina.ru/20221013/1039652095.html

"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ

"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ - 13.10.2022 Украина.ру

"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ

Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию Украина.ру, что с присоединением к России четырех новых регионов картина военных действий поменялась кардинально

2022-10-13T05:00

2022-10-13T05:00

2022-10-13T05:00

новости

мобилизация

присоединение

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382284_0:0:1893:1065_1920x0_80_0_0_7f58b12e5646c2ca2723df7cc71b8dee.png

По словам эксперта, ранее российские военные могли ожидать удара и получали даже некие "намеки на удары минами, удары буксируемыми гаубицами или реактивными системами залпового огня" по приграничным поселкам Белгородской области, Брянской области и другим приграничным регионам.Теперь, отмечает он, очевидно, что эта граница опасности существенно расширилась, а именно — больше тысячи километров. Ее нужно укомплектовать пограничной службой, прежде всего, добавляет эксперт.Полную версию интервью с Владимиров Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221012/1039641055.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, присоединение, россия, всу