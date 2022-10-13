"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ
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Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию Украина.ру, что с присоединением к России четырех новых регионов картина военных действий поменялась кардинально
По словам эксперта, ранее российские военные могли ожидать удара и получали даже некие "намеки на удары минами, удары буксируемыми гаубицами или реактивными системами залпового огня" по приграничным поселкам Белгородской области, Брянской области и другим приграничным регионам.
Оценивали это весьма негативно, разрабатывая некие меры для асимметричного ответа, либо для прямого вооруженного ответа. Это беснующаяся агонизирующая террористическая армия, которая, как анклав, сосредоточилась вблизи нашей границы.
Теперь, отмечает он, очевидно, что эта граница опасности существенно расширилась, а именно — больше тысячи километров. Ее нужно укомплектовать пограничной службой, прежде всего, добавляет эксперт.
Полную версию интервью с Владимиров Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
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