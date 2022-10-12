Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру
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Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября
Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру
Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября
Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T19:00
2022-10-12T19:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
энергетика
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В ФСБ сообщили о задержании фигурантов теракта на Крымском мосту и нескольких предотвращенных терактах, Владимир Путин выступил на форуме по энергетике, в трех областях Украины новые повреждения энергообъектовСообщения ФСБВ среду 12 октября в ФСБ сообщили подробности расследования теракта на Крымском мосту 8 октября. Диверсия была организована ГУР МО Украины, руководил ею глава ведомства Кирилл Буданов.Были задержаны 8 фигурантов дела: 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении.Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и РоманИванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985).Фура со взрывчаткой была отправлена из Одессы в Болгарию, в Российскую Федерацию попала из Грузии, преодолев таможенный пункт "Верхний Ларс". При этом Минфин Грузии и правительство Болгарии заявили о том, что грузовик никогда не находился на территории этих стран.Украинский диверсант был задержан в Брянске. Он пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании.Задержанный прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России. Там он нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств.Ранее через Эстонию в РФ попала украинская военнослужащая Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.Сообщается, что подозреваемый, задержанный в Брянске, раскаялся и сотрудничает со следствием.В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию также через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".Что должно было стать целью террориста, не сообщается. Предположительно он собирался поразить из ПЗРК самолет.Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли.В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов объяснил, что в теракте на Крымском мосту террористы не случайно выбрали такой сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению. Они предполагали, что кто-то может проводить контрразведывательные мероприятия, и намеренно путали следы.По его мнению, спецслужбам стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев. К сожалению, среди них есть не только те, кто прямо или косвенно имеет отношение к вражеским спецслужбам.Слова Путина по энергетикеПрезидент России Владимир Путин выступил на форуме "Российская неделя энергетики 2022". Основные тезисы его выступления:Разрушения энергетических объектов Украины. День третийВ нескольких областях Украины были нанесены новые удары по объектам энергетической инфраструктуры.Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о том, что из-за ракетных ударов обесточены несколько населенных пунктов Каменского района.В Днепропетровске и области веерные отключения электричества.О разрушении объектов критической инфраструктуры из-за артиллерийского обстрела также сообщил глава областной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий.В Сумском и Шосткинском районах было экстренное отключение электричества, веерные отключения – по всей области.В Хмельницком также сообщили о перебоях в электро- и водоснабжении, а также работе городского электротранспорта, однако, о причинах не сообщалось.Ближе к вечеру глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о взрывах в регионе, область в зоне воздушной тревоги.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, энергетика
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, энергетика

Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября

19:00 12.10.2022
 
© скриншотУроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
© скриншот
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов теракта на Крымском мосту и нескольких предотвращенных терактах, Владимир Путин выступил на форуме по энергетике, в трех областях Украины новые повреждения энергообъектов
Сообщения ФСБ
В среду 12 октября в ФСБ сообщили подробности расследования теракта на Крымском мосту 8 октября. Диверсия была организована ГУР МО Украины, руководил ею глава ведомства Кирилл Буданов.
Были задержаны 8 фигурантов дела: 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении.
Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и РоманИванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985).
Фура со взрывчаткой была отправлена из Одессы в Болгарию, в Российскую Федерацию попала из Грузии, преодолев таможенный пункт "Верхний Ларс". При этом Минфин Грузии и правительство Болгарии заявили о том, что грузовик никогда не находился на территории этих стран.
Украинский диверсант был задержан в Брянске. Он пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании.
Задержанный прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России. Там он нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств.
Ранее через Эстонию в РФ попала украинская военнослужащая Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
Сообщается, что подозреваемый, задержанный в Брянске, раскаялся и сотрудничает со следствием.
В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию также через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".
Что должно было стать целью террориста, не сообщается. Предположительно он собирался поразить из ПЗРК самолет.
Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов объяснил, что в теракте на Крымском мосту террористы не случайно выбрали такой сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению. Они предполагали, что кто-то может проводить контрразведывательные мероприятия, и намеренно путали следы.
По его мнению, спецслужбам стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев. К сожалению, среди них есть не только те, кто прямо или косвенно имеет отношение к вражеским спецслужбам.
Слова Путина по энергетике
Президент России Владимир Путин выступил на форуме "Российская неделя энергетики 2022". Основные тезисы его выступления:
  • Нет сомнения, что диверсия на "Северных потоках" - акт международного терроризма.
  • Выгодоприобретатели взрывов на "Северных потоках" и так понятны.
  • Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.
  • Конечно нужно заниматься альтернативной энергетикой: и солнцем, и ветром, и энергией приливов.
  • Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, мяч на их стороне.
  • Россия не виновата в том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами.
  • Утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через "Турецкий поток".
Разрушения энергетических объектов Украины. День третий
В нескольких областях Украины были нанесены новые удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о том, что из-за ракетных ударов обесточены несколько населенных пунктов Каменского района.
Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия "прилетов". Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
В Днепропетровске и области веерные отключения электричества.
О разрушении объектов критической инфраструктуры из-за артиллерийского обстрела также сообщил глава областной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий.
Сумщина. Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения остались 247 потребителей. Но сейчас имеем, к сожалению, еще два артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры.
В Сумском и Шосткинском районах было экстренное отключение электричества, веерные отключения – по всей области.
В Хмельницком также сообщили о перебоях в электро- и водоснабжении, а также работе городского электротранспорта, однако, о причинах не сообщалось.
Ближе к вечеру глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о взрывах в регионе, область в зоне воздушной тревоги.
ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
17:48
Как бороться с украинскими диверсиями. О чём говорили эксперты 12 октября
 
ЭксклюзивХроникиВладимир Путинэнергетика
 
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19:00Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября
18:25В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине
17:59Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
17:53Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского
17:48Как бороться с украинскими диверсиями. О чём говорили эксперты 12 октября
17:36Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
17:32Украинцам придется сократить потребление электроэнергии на 25%
17:30Подмосковная "Игла", эстонский транзит, дворник-бомбист: ФСБ срывает планы украинских диверсантов
17:27У НАТО не хватает оружия: что говорили об Украине в мире 12 октября
17:20В Берлине сообщили о новой военной помощи Киеву
17:17"Знаю, во имя чего я это делаю": выжившая после покушения ректор Херсонского университета
17:03Мосты, нефть и газ. Как и зачем пытаются вывести из строя объекты российской инфраструктуры
16:59Глава Пентагона назвал точную сумму военной помощи Украине с начала СВО
16:31Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, кто виноват в трагедии на Крымском мосту и что делать дальше
16:19Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России
16:09Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов
16:00"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
16:00"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза
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