https://ukraina.ru/20221012/1039672336.html

Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября

Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября - 12.10.2022 Украина.ру

Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T19:00

2022-10-12T19:00

2022-10-12T19:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

энергетика

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В ФСБ сообщили о задержании фигурантов теракта на Крымском мосту и нескольких предотвращенных терактах, Владимир Путин выступил на форуме по энергетике, в трех областях Украины новые повреждения энергообъектовСообщения ФСБВ среду 12 октября в ФСБ сообщили подробности расследования теракта на Крымском мосту 8 октября. Диверсия была организована ГУР МО Украины, руководил ею глава ведомства Кирилл Буданов.Были задержаны 8 фигурантов дела: 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении.Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и РоманИванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985).Фура со взрывчаткой была отправлена из Одессы в Болгарию, в Российскую Федерацию попала из Грузии, преодолев таможенный пункт "Верхний Ларс". При этом Минфин Грузии и правительство Болгарии заявили о том, что грузовик никогда не находился на территории этих стран.Украинский диверсант был задержан в Брянске. Он пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании.Задержанный прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России. Там он нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств.Ранее через Эстонию в РФ попала украинская военнослужащая Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.Сообщается, что подозреваемый, задержанный в Брянске, раскаялся и сотрудничает со следствием.В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию также через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".Что должно было стать целью террориста, не сообщается. Предположительно он собирался поразить из ПЗРК самолет.Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли.В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов объяснил, что в теракте на Крымском мосту террористы не случайно выбрали такой сложный маршрут к месту инцидента через Украину, Болгарию, Грузию и Армению. Они предполагали, что кто-то может проводить контрразведывательные мероприятия, и намеренно путали следы.По его мнению, спецслужбам стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев. К сожалению, среди них есть не только те, кто прямо или косвенно имеет отношение к вражеским спецслужбам.Слова Путина по энергетикеПрезидент России Владимир Путин выступил на форуме "Российская неделя энергетики 2022". Основные тезисы его выступления:Разрушения энергетических объектов Украины. День третийВ нескольких областях Украины были нанесены новые удары по объектам энергетической инфраструктуры.Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил о том, что из-за ракетных ударов обесточены несколько населенных пунктов Каменского района.В Днепропетровске и области веерные отключения электричества.О разрушении объектов критической инфраструктуры из-за артиллерийского обстрела также сообщил глава областной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий.В Сумском и Шосткинском районах было экстренное отключение электричества, веерные отключения – по всей области.В Хмельницком также сообщили о перебоях в электро- и водоснабжении, а также работе городского электротранспорта, однако, о причинах не сообщалось.Ближе к вечеру глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о взрывах в регионе, область в зоне воздушной тревоги.

https://ukraina.ru/20221012/1039667273.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир путин, энергетика